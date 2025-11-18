Jeff Bezos yeni bir yapay zeka projesinin CEO’su olacak

Reklam

Jeff Bezos, 2021'de Amazon CEO'luğundan ayrıldıktan sonra ilk kez bir şirkette operasyonel görev üstleniyor.

Tecrübeli iş insanı, "Project Prometheus" isimli yapay zeka girişiminde eski Google X yöneticisi Vik Bajaj ile ortak liderlik yapacak.

Şirket, geleneksel büyük dil modelleri yerine daha çok mühendislik, imalat ve bilimsel görevlere uygulanacak yapay zeka modellerine odaklanacak.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 2021 yılında popüler e-ticaret platformunun CEO’luğundan istifa etmişti. Tecrübeli girişimci, şimdi de ilk resmi operasyonel rolünü üstlenmeye hazırlanıyor.

Ortaya çıkan son raporlar, milyarder iş insanı Bezos’un Project Prometheus adlı yeni bir yapay zeka girişiminin eş CEO’su olacağını vurguluyor. The New York Times’ın haberine göre Bezos, eski bir Google yöneticisiyle birlikte bu projenin liderliğini üstlenecek.

Açıklanan detaylara göre bu girişim halihazırda 6,2 milyar dolar yatırım topladı. Bu tutarın bir kısmının Bezos’tan geldiği bildirildi. Yeni şirketin odak noktasının ise bilişim, otomotiv ve havacılık sektörlerinde mühendislik ve üretime yönelik yapay zekanın geliştirilmesi olacağı açıklandı.

Jeff Bozus’un yeni girişimi Project Prometheus nedir?

Yapay zeka alanındaki son gelişmelerin çoğu büyük dil modelleri tarafından domine ediliyor. Project Prometheus ise bundan çok daha farklı bir alana odaklanacak. Söz konusu girişim, teknolojinin fiziksel ve bilimsel görevlere uygulanmasını araştıracak.

Bezos liderliğinde hareket edecek ekip, daha karmaşık yollarla öğrenen yapay zeka modelleri oluşturmaya odaklanacak. Bu sistemler yalnızca metinleri analiz etmek yerine fiziksel dünyadan da öğrenebilecek.

Project Prometheus’un tam kuruluş tarihi ve merkezinin konumu henüz açıklanmadı. Dikkat geçen bu girişimle alakalı daha fazla detayın ilerleyen günlerde basına yansıması bekleniyor.

Şimdiden 100’e yakın çalışan Prometheus’ta işe alındı

Şimdiye kadar düşük profilli bir girişim olmasına rağmen girişimin şimdiden yaklaşık 100 çalışanı işe aldığı bildiriliyor. Bunlar arasında OpenAI, Google DeepMind ve Meta gibi önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından işe alınan araştırmacılar ve mühendisler de bulunuyor.

Bezos’un yanı sıra kurucu ortak ve eş CEO olarak, araştırma ve geliştirme alanında geçmişi olan fizikçi ve kimyager Vik Bajaj yer alacak. Bajaj daha önce Alphabet’in araştırma bölümü Google X’te (X Development) çalışmıştı. Başarılı yönetici, bu bölümden türetilen bir sağlık teknolojisi şirketi olan Verily’yi yönetmişti.

Bajaj, 2018 yılında yapay zeka ve veri bilimi girişimleri için bir kuluçka merkezi olan Foresite Labs’ı kurdu ve yönetti. Fakat yakın zamanda Project Prometheus’a odaklanmak için bu pozisyondan ayrıldığını açıkladı.