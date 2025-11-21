Google, 4K çözünürlüklü AI görselleri oluşturan Nano Banana Pro’yu tanıttı

Reklam

Google, Gemini 3 Pro modelini temel alan yeni yapay zeka görüntü oluşturma modeli Nano Banana Pro'yu yayınladı.

Yeni AI modeli daha fazla hassasiyet, gelişmiş yerelleştirilmiş düzenleme ve gerçek dünya bilgilerini daha iyi yorumlama imkanı sunuyor.

Modelin artık tek bir komutta 14 adede kadar görüntüyü harmanlayabildiği ve bir kompozisyonda beş yüze kadar görsel tutarlılığını koruyabildiği vurgulanıyor.

Öte yandan Nano Banana Pro'nun görsellerdeki metni okunaklı bir şekilde üretebildiğinin altı çiziliyor.

Teknoloji devi Google, Gemini 3 Pro’yu temel alan yapay zeka görüntüleme modeli Nano Banana Pro ile karşımıza çıktı. Şirketin duyurduğu yeni model, Ağustos ayında piyasaya sürülen ilk sürümde tanıtılan özelliklerin üzerine inşa ediliyor.

Google’ın yeni yapay zeka görüntü oluşturma modeli daha yüksek hassasiyet sunuyor. Öte yandan daha gelişmiş yerelleştirilmiş düzenleme ve gerçek dünya bilgilerini yorumlamada gelişmiş yetenekler vaat ediyor.

Model şu anda Gemini uygulamasında ücretsiz olarak test edilebiliyor. Bunun için “Düşünebilen” modunu kullanarak “Görüntü oluştur” seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacak.

Google, Nano Banana Pro’nun güvenlik araçları ve kaynak doğrulamasını korumaya devam ediyor. Bununla birlikte ayrıca yaratıcılık, görsel tutarlılık ve daha fazla teknik kontrolü bir araya getirmek için iyileştirildiğini vurguluyor.

Nano Banana Pro özellikleri

Google’ın açıklamalarına göre yeni AI modeli, hem kullanıcılar tarafından sağlanan bilgileri hem de gerçek zamanlı verileri kullanarak infografikler, diyagramlar, prototipler ve veri görselleştirmeleri oluşturabiliyor. Araç, bu hafta duyurulan Gemini 3 Pro‘nun özelliklerinden besleniyor.

Şirket, yeni modelin vizyonlarınızı, eşi benzeri görülmemiş bir kontrol, kusursuz metin oluşturma ve gelişmiş gerçek dünya farkındalığıyla stüdyo kalitesinde tasarımlara dönüştürebileceğini iddia ediyor.

Öte yandan farklı dillerde, daha geniş yazı tipi, doku ve kaligrafi seçenekleriyle doğrudan görsel üzerinde okunabilir metin üretebilme yeteneği sunuluyor. Bu da modelin posterler, davetiyeler, maketler ve karmaşık görsel materyaller için kullanılabilirliğini genişletiyor.

Nano Banana Pro modeli öğeleri birleştirme yeteneğini de artırıyor. Artık aynı kompozisyonda 14 adede kadar görüntüyü birleştirmek ve beş kişiye kadar yüz tutarlılığını korumak mümkün kılınıyor.

Öte yandan düzenleme özellikleri arasında açı, odak, renk, aydınlatma ve bokeh gibi efektlerde ayarlamalar yer alıyor. Model ayrıca çeşitli formatlarda 2K ve 4K çözünürlükleri destekliyor.

Nano Banana Pro ücretsiz olarak yayınlandı

Google’ın yeni görüntü oluşturma modeli ücretsiz kullanıcılar için sınırlı kotalarla Gemini uygulamasında mevcut. Türkiye de dahil olmak üzere şu anda dünya genelinde bu özellik herkes tarafından erişilebiliyor.

Google AI Plus, Pro ve Ultra planlarına abone olan kullanıcılar ise daha yüksek kullanım sınırlarına sahip. Ayrıca Google AI Ultra kullanıcılarının filigran kaldırma özelliğine de sahip olduğu ekleniyor.

Nano Banana Pro’nun ayrıca Workspace, Flow, Google Ads ve geliştiriciler için mevcut API’lerle entegre edileceği vurgulanıyor.