Google Gemini’ın Nano Banana modeli Samsung telefonlara geldi

Samsung, Galaxy AI bileşenlerinden Personal Data Intelligence uygulamasına önemli bir güncelleme yaptı.

Google Gemini'ın Nano Banana modeli artık Now Brief'e entegre edildi.

Bu entegrasyon sayesinde Galaxy AI destekli telefonlar artık günlük özet (Now Brief) ekranında yapay zeka ile görüntü düzenleme önerileri sunacak.

Samsung bugün Google Gemini’ın Nano Banana adlı görüntü düzenleme yapay zeka modelini Galaxy AI aracında bulunan Now Brief ile entegre etti. Bu önemli yenilik, kullanıcıların Gemini platformuna girmesine gerek kalmadan hızlıca görsel düzenlemeleri gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayacak.

Artık günlük özet özelliğini destekleyen Samsung telefonlar, yapay zeka ile hızlı resim düzenleme önerileri sunacak. Dikkat çeken bu yenilik, Google çözümlerinin Güney Koreli şirketin cihazlarına güçlü bir şekilde entegre edildiğinin bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere daha önce de Circle to Search gibi özellikler ilk kez Galaxy cihazlarında kullanıcılarla buluşmuştu.

Now Brief artık selfie’lerinizi düzenleme önerileri sunuyor

SamMobile tarafından keşfedilen yeni yapay zeka entegrasyonu, Galaxy Store’da yayınlanan en son güncellemelerin, özellikle de Galaxy AI işlevleri arasında kullanıcı verisi kullanımını yönetmekten sorumlu olan Personal Data Intelligence uygulamasının analiz edilmesi sırasında ortaya çıktı.

Samsung tarafından bugün yapılan açıklamada, yeni güncellemenin “Nano Banana’da bir selfie kartı sağladığı” resmen doğrulandı. Açıklama biraz kafa karıştırıcı olsa da Google Gemini’ın yapay zeka görüntü düzenleme modelinin, Samsung’un akıllı günlük özetine entegre edildiği anlaşılıyor.

Nano Banana, Google Gemini uygulaması aracılığıyla halihazırda herhangi bir Android cihazdan rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu araç, hem görüntü düzenleme hem de oluşturma olanağı sağlıyor. Fakat Samsung tarafından sunulan özellik, çok daha gelişmiş bir sistem entegrasyonu ortaya koyuyor.

Now Brief için Nano Banana nasıl kullanılır?

Ortaya çıkan detaylara göre Now Brief, kullanıcılar tarafından çekilen selfie’leri arayacak ve bu fotoğrafları Nano Banana’da düzenlemek için komutlar önerecek.

Aşağıda yer alan ekran kaydında bir köpek görseli “vintage grunge görünümü uygula“, “özel bir minifigür oluştur” ve “fotoğrafı anlık film gibi göster” gibi seçeneklerle düzenleniyor. Kullanıcılar tarafından bunlardan bir tanesi seçildiğinde, komut otomatik olarak Gemini’a veriliyor.

Personal Data Intelligence uygulamasını güncelledikten sonra bu özellikten yararlanmak için Ayarlar bölümünden özelliği aktifleştirmeniz gerekiyor. Tek yapmanız gereken Now Brief’e ulaşmak, sayfanın en altına inmek, sağ alt köşedeki dişli simgesine dokunmak, “Dahil edilecek içerik” bölümüne gitmek ve ardından “Nano Banana görsel oluşturma” seçeneğini bulup aktifleştirmek olacak.