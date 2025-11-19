Mehmet Aydın’dan (Tosuncuk) tahliye şartı: “Mağdurların zararını gideririm”

Reklam

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın (Tosuncuk), avukatı aracılığıyla cezaevinden bir mektup gönderdi.

Tosuncuk'un kaleme aldığı mektupta, el konulan şirket varlıklarının ve nakdi mal varlığının mağdurların toplam 70 milyon TL'lik zararını karşılayacak fazlalıkta olduğunu öne sürdü.

Aydın ayrıca Uruguay ve Paraguay'da kurduğu Bitcoin üretim tesislerinin aktif olarak çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Adli kontrol şartıyla ev hapsine çıkması halinde bu gelirlerle tüm mağdurların zararlarını giderebileceğini aktardı.

Çiftlik Bank skandalı ile Türkiye gündemine oturan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden gönderdiği bir mektup ile bir kez daha gündemde kendine yer buldu. Kendisi ve kardeşi Fatih Aydın 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aydın’dan gelen “şartlı” mektupta, binlerce mağdur vatandaş için yeni bir umut ışığı doğdu.

Mehmet Aydın, yaşanan mağduriyetin ortadan kalkması için şu anda elinin kolunun bağlı olduğunu dile getirdi. Tosuncuk’un kaleme aldığı mektupta, mevcut mal varlıkları arasında dikkat çekici bir detaya yer verildi. Yurt dışında bulunan Bitcoin (BTC) üretim tesisleri ilk kez bu mektupla birlikte açığa çıktı.

Mağdurların 70 milyon 514 bin TL alacağı var

Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir’in haberine göre Mehmet Aydın, Çiftlik Bank olayının en başından bu yana herhangi bir “dolandırıcılık” kastının olmadığını dile getirdi. 4 bin 414 mağdurun toplam 70 milyon 514 bin TL alacağı bulunduğu söylenirken; Tosuncuk’un mevcut mal varlıklarının, bu zarardan çok daha yüksek miktarlarda olduğunun altı çizildi.

4,5 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutukluluğu devam eden Aydın, kayyum atanan üç firmasının toplam 156 milyon TL ödenmiş sermayesi olduğunu söyledi. Bununla birlikte kayyumların şirkete ait mal varlıklarını satması durumunda tüm mağduriyetlerin rahatlıkla giderileceğini iddia etti.

“Türkiye’nin en büyük Bitcoin üretim tesisini kurdum”

Kendi rızası ile teslim olduğunu dile getiren Tosuncuk, zararın giderilmesi adına kendisine fırsat verilmesini talep etti. Bu doğrultuda adli kontrol şartıyla tahliye edilme şartı koydu. Aksi halde cezaevinde bulunduğu sürece söz konusu zararı gideremeyeceğini ekledi.

Mehmet Aydın, 2011 yılında Türkiye’nin en büyük Bitcoin üretim tesisini kurduğunu öne sürdü. Bu tesislerin şu anda Uruguay ve Paraguay’da faaliyete devam ettiğini ve üretimin ilerlediğini söyledi. Tosuncuk, ev hapsi ile cezaevinden çıkması halinde mağduriyetlerin tamamen sona ereceğinin altını çizdi.

Mehmet Aydın’ın hapishaneden yazdığı mektup

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın hapishaneden kaleme aldığı mektubun tam hali şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Ben Mehmet Aydın, 4,5 senedir Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunmaktayım. Tüm Türkiye’nin vakıf olduğu dava ile ilgili, sürecin başından itibaren değişmeye tek şey mağdurların zararının giderilmesi üzerinde durmam ve ödeme niyetimi yerel mahkemenin her aşamasında dile getirmemdi. Bilirkişi raporuna göre, 4414 kişinin toplamda 70 milyon 514 TL alacağı vardır. Yine aynı rapora göre, el konulan nakdi ve mal varlıklarım tespit edilen zararın katbekat fazlasıdır. Üstelik geçen 8 yılda bu rakam 2 milyon TL’ye ulaşmıştır. Kayyum atanan 3 şirketimin 156 milyon TL ödenmiş sermayesi vardır. Bu durumda şirketlerim mal varlıkları en başlangıcında beri mağdurların zararlarını karşılayacak durumdadır. Şirkete atanmış kayyumlar, sözleşme sözleşmeye sadık kalarak malları satıp mağdurların zararlarını gidermiş olsaydı, tek bir mağdur dahi olmayacaktı. En başından beri dolandırma kastımın olmadığı ortadır. Tam 1643 gündür tutukluyum. Zaten yurt haricinde özgürce yaşadığım bir ülkede iken; masumiyetime sığınarak teslim oldum. Kendi rızam ile teslim olmamın en büyük sebebi; mağduriyet hususunun telafisi imkânsız zararlara yol açmasını önlemekti. Yerel mahkeme aşamasında durulmaya katıldığım her celse, zararların giderilmesi için imkân tanınması, adli kontrol şartı ile tahliye edilerek ödeme niyetim son derece samimi ve gerçek olduğunu belirttim. Her şekilde sürdürmüş olduğum çabaya karşılık tarafıma verilen 3 aylık sürenin kısalığı şirketin tüm mal varlığına devlet tarafınca el konulması ve süreç süresince tutuklu yargılama sebebi ile mağduriyet hususunu çözüme kavuşturacak tek kişi olarak hala cezaevinde bulunmaktayım. Cezaevinde olduğum müddetçe zararı giderme hususunun imkansız hale geldiği aşikardır. Benimle birlikte aynı suç üzerinde yargılanan diğer sanıkların gerek tutuksuz yargılamaları gerek şu anda firar durumda olmaları, akabinde aynı cezayı almış olmaları ve zararı giderme mevzusunda yetkili ve gönüllü bir tek çaba gösteren ben olması, önem arz eden bir konu olarak hiç gündeme gelmemiştir. İstinaf yolunda olan dosya ile ilgili tüm işlemler tamamlanmadan mağdurlara çağrı niyetinde paylaşmak istediğim bu mektup tüm mağdurların yüreğine bir az olsun su serpmek niyetinde olduğum en büyük kanıtıdır. Meclis’e gidecek olan uzlaşma yasası kapsamında mağdurların zararlarını belirtilen tekliflerle tarafıma erişmesi halinde bu husus çözüme kavuşturmak istiyorum. 24/01/2011 tarihinde Türkiye’nin en büyük Bitcoin üretim tesisini kurdum. Bu mevcut haliyle Urugay ve Paraguay’da faaliyette olan Bitcoin tesisinde yer alan Bitcoin makineleri üretime aktif olarak devam etmektedir. Adli kontrol şartı olarak ev hapsi uygulaması kapsamında tarafıma imkan verildiği takdirde de zararları giderme durumumun olduğunu bir kez daha yineliyor, tüm mağdurlara ve kamuoyuna duyuruyorum.”