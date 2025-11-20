Xiaomi CEO’su açıkladı: Akıllı telefon fiyatları daha pahalı olacak

Reklam

Xiaomi CEO'su Lu Weibing, önümüzdeki dönemde akıllı telefon fiyatlarının artacağına dair önemli bir uyarıda bulundu.

2026 yılına yönelik fiyat artışı beklentisinin temel nedeni, küresel bellek yongası (RAM ve depolama) maliyetlerinde yaşanan beklentilerin üzerindeki yükselişten kaynaklanıyor.

Bellek maliyetlerindeki bu artışın ise büyük oranda yapay zeka sunucularına yönelik artan talebe dayandığı vurgulanıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’den gelen son açıklamalar, akıllı telefon piyasasındaki fiyat istikrarı ile ilgili endişeleri artırdı. Şirket, 2026 yılına yeni bir zam dalgasının kapıda olduğunun ipuçlarını verdi.

Yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen tüketiciler, önümüzdeki yıl daha pahalı fiyat etiketleri ile karşılaşmaya başlayacak. Şirketten gelen açıklamaya göre tüm küresel müşteriler bu zam dalgasından etkilenecek. Yani fiyatlardaki yükselme maalesef Türkiye pazarında da görülecek.

Reklam

Telefon fiyatlarının neden yükselmesi bekleniyor?

Reuters’ın haberine göre Xiaomi Başkanı Lu Weibing, yatırımcılarla yaptığı konferans görüşmesinde önemli bilgiler paylaştı. Tecrübeli yönetici, bellek yongası fiyatlarındaki artışın durdurulmasının imkansız olduğunu söyledi. Bununla birlikte akıllı telefonlara yönelik zammın kapıda olduğuna işaret etti:

“Gelecek yıl baskı bu yıldan çok daha fazla olacak. Genel olarak, tüketicilerin ürünlerin perakende fiyatlarında önemli bir artış görmesi muhtemel.”

Xiaomi, alt markaları olan Redmi ve POCO modellerinde “bütçe dostu fiyat etiketleri” vaadiyle öne çıkıyor. Fakat maalesef bu zamdan söz konusu modellerin de etkileneceği açık görünüyor.

Rekabetçi fiyatlarla karşımıza çıkan Xiaomi, sıkı kar marjlarıyla çalışıyor. Fakat bu noktada şirketin bu maliyetleri tüketicilere yansıtmaktan başka bir çözüm yolu olmayacağı tahmin anlaşılıyor.

Xiaomi lideri Lu Weibing ayrıca fiyat artışının bellek yongalarının maliyetini karşılamaya yetmeyebileceği gerekçesiyle başka eylemler için de kapıyı açık bıraktı:

“Baskının bir kısmının fiyat artışlarıyla giderilmesi gerekiyor. Fakat artışlar tek başına bu baskıyı sindirmeye yetmeyecek.”

Xiaomi fiyatı sübvanse edebilmek için kutu içeriğinden taviz verebilir

Weibing’in açıklamasına göre şu anda şirket için masadaki seçeneklerden bir tanesi de akıllı telefon kutularından aksesuarları çıkarmak olabilir. Zira söylentilere göre 27 Kasım’da piyasaya sürülecek POCO F8 serisi, küresel pazara kutu içeriğinde şarj cihazı olmadan sunulacak.

Başta Apple olmak üzere son yıllarda pek çok büyük akıllı telefon üreticisi, cihazların kutu içeriğinden şarj cihazını zaten çıkardı. Fakat Xiaomi gibi Çinli markalar, bu geleneği devam ettirmesi ile tüketicilerden artı puan toplamıştı. Ama çok yakında bu durum maalesef değişebilir.

Xiaomi’nin ayrıca gelir akışlarını da çeşitlendirdiği ve elektrikli otomobil satışlarındaki güçlü performansın akıllı telefon bölümünü sübvanse etmek için bir çözüm olabileceği belirtiliyor.

Öte taraftan yapay zeka nedeniyle artık pek çok cihazın 12 GB ya da daha fazla RAM’e ihtiyaç duyması nedeniyle hiçbir markanın bu krizden yara almadan çıkması pek mümkün görünmüyor.