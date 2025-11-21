Honor Magic 8 Pro (global) daha küçük batarya ile geliyor

Reklam

Honor Magic 8 Pro'nun global versiyonu 27 Kasım'da ön siparişe açılacak.

Merakla beklenen cihazın teslimatları 4 Aralık itibarıyla başlayacak ve ilk olarak Malezya'da küresel pazara açılacak.

Global sürümün batarya kapasitesi, Çin versiyonundaki 7.200 mAh yerine 7.100 mAh olarak karşımıza çıkacak.

Geçen ay Çin pazarında piyasaya sürülen Honor Magic 8 Pro modeli 27 Kasım tarihinde global pazarda boy göstermeye başlayacak. Yüksek performansıyla öne çıkacak amiral gemisi katili cihaz, küresel versiyonunda bazı önemli değişiklikler içerecek.

Çinli akıllı telefon üreticilerinin yerel ve global pazar için farklı donanım tercihlerinde bulunması alışıldık bir çözüm olarak biliniyor. Benzer bir stratejisinin yeni Honor modelinde de uygulanacağı vurgulanıyor. Söylentilere göre şirket, bu kez batarya kapasitesi konusunda bazı kısıtlamalara gitmeyi planlıyor.

Honor Magic 8 Pro’nun küresel versiyonundan neler bekleniyor?

Android Headlines’ın haberine göre Honor’un yeni üst düzey akıllı telefon modeli 15 Ekim tarihinde Çin’de piyasaya sürüldü. Cihaz, üçlü kamera kurulumunda 200 MP periskop telefoto kamerasıyla öne çıkıyor.

Ayrıca 50 MP ana sensör ve otomatik odaklamalı 50 MP ultra geniş açılı lens de bulunuyor. İddialı mobil fotoğrafçılık yeteneklerine ev sahipliği yapacak cihazın global versiyonunda kamera setini aynı tutacağı bildiriliyor.

Diğer teknik özellikler arasında ise cihazın 120 Hz yenileme hızına ve maksimum 6.100 nit parlaklık seviyesine sahip 6,71 inç LTPO OLED ekranla gelmesi bekleniyor.

Öte yandan cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipiyle donatılıyor. Fakat modelin global versiyonunun bellek yapılandırması henüz doğrulanmadı. Cihaz şu anda Çin’de 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanıyla tüketicilere sunuluyor.

Çin ve global sürüm arasındaki en büyük fark ise batarya kapasitesinde olacak. Çin pazarında satılan Magic 8 Pro’nun pil gücü 7.200 mAh olarak karşımıza çıkarken, küresel pazarda ise cihazın 7.100 mAh bataryayla geleceği vurgulanıyor.

Şarj gücünün değişip değişmeyeceği ise henüz açıklanmadı. Çin versiyonunda Honor SuperCharge kablolu olarak 120W, kablosuz olarak ise 80W güç sağlayabiliyor. Küresel sürümünde markanın bir revizyona gidip gitmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Honor Magic 8 Pro teknik özellikleri (Çin versiyonu)

Geçen ay Çin’de piyasaya sürülen Honor Magic 8 Pro’nun özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Kalınlık: 7,95 mm

Ağırlık: 205 gram

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,71 inç LTPO OLED ekran, d eğişken yenileme hızı 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Adreno 840 GPU

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama

Arka kamera: f/1.6 sabit diyaframlı 50 MP ana kamera, 50 MP geniş açılı lens ve 200 MP telefoto, periskop lens ve 3,7x zoom

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Batarya kapasitesi: 7.200 mAh pil, 90W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10 kullanıcı arayüzü

Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları