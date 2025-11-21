Android Auto için Gemini yayınlandı: Elveda Google Asistan

Reklam

Google, Gemini yapay zekasını Android Auto'ya resmen entegre etti.

Şirket, eski Google Asistan hizmetini artık otomobillerde emekliye ayırdı.

Yapay zeka destekli asistan hizmeti, özellikle de ardışık konuşmalarda bağlamı koruyarak direksiyon başında eller serbest kullanım imkanı sağlıyor.

Google bugün Android Auto için Gemini asistanını kullanıma sunmaya başladı. Yeni yapay zeka destekli araç, Google Asistan’ın yerini alarak selefini emekliye ayırdı.

Yeni asistan hizmeti, şirketin yapay zekasını daha bağlantılı cihazlara entegre etme stratejisinin bir parçası olarak sürücülerin aracın gösterge panelinde sesli komutlar kullanarak yol tarifi almalarına, mesaj göndermelerine ve görevleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Android Auto için Gemini nasıl kullanılır?

The Verge’ün haberine göre Android Auto’da yeni yapay zeka aracını etkinleştirmek için akıllı telefonunuza Gemini uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Kurulumdan sonra araç sistemiyle uyumlu multimedya ekranında ilgili simge görünüyor.

Sesli aktivasyon “Hey Google” komutuyla gerçekleştiriliyor. Google’dan gelen bilgilere göre ayrıca araçta ana ünitedeki mikrofon düğmesine dokunarak ya da direksiyondaki ses kontrolüne basarak da yapay zeka asistanını başlatmak mümkün oluyor.

Yeni araç, eski Google Asistan’ın araçta sunduğu yeteneklerden çok daha gelişmiş özellikler sunuyor. Yapay zeka, belirli mutfaklara sahip restoranları arama isteklerini kabul ediyor, tahmini varış saatleri ve emojiler içeren mesajlar gönderiyor, takvimi kontrol ediyor, yapılacaklar listeleri oluşturuyor ve sesli kontrol sayesinde e-postalardaki adresleri buluyor.

Google tüm bu faaliyetlerin sürücünün ellerini direksiyondan çekmesine veya gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmadan gerçekleşmesini amaçlıyor. Şirketin bu noktada temel motivasyonu, araç hareket halindeyken daha karmaşık görevlerin gerçekleştirilebilmesi için konuşmanın bağlamını koruyan ardışık sesli etkileşimler olarak vurgulanıyor.

Otomobillerde sesli asistanlar hizmetlerinin benimsenmesi, sürücü dikkati üzerindeki etkileri hakkında soruları da gündeme getirmeye başladı.

Konuşma tabanlı araç içi asistanlar üzerine yapılan çalışmalar, düşük olmasa da orta düzeyde bir bilişsel dikkat dağınıklığı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla sürüş sırasında sürücünün dikkatini telefon ekranından uzaklaştıran özellikler, güvenlik konusunda ekstra avantajlar sağlıyor.