Turkcell ve Google Cloud’dan 3 milyar dolarlık yatırım anlaşması

Turkcell ve Google Cloud arasındaki stratejik ortaklık resmen duyuruldu.

Turkcell 1 milyar dolar, Google Cloud ise 2 milyar dolar olmak üzere Türkiye'ye toplamda 3 milyar dolarlık bir teknoloji yatırımı planlıyor.

Bu yatırım, Türkiye'nin dijital egemenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Aynı zamanda ülkemizi Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir "dijital köprü" haline getirmeyi de hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün İstanbul’da düzenlenen Google Cloud Day Türkiye etkinliğinde önemli bir açıklamayla karşımıza çıktı. Turkcell ve Google Cloud arasında gerçekleştirilen stratejik iş birliği ile birlikte Türkiye ekonomisi ve dijital altyapısına önemli derecede katkı sağlanacağı aktarıldı.

Açıklanan detaylara göre Turkcell’in 1 milyar dolar, Google Cloud’un ise 2 milyar dolar olmak üzere toplamda 3 milyar dolarlık büyük bir yatırım gerçekleştirileceği söyleniyor.

Bu önemli yatırımın ayrıca ülkemize yönelik diğer potansiyel yatırımları da olumlu yönde etkileyeceği dile getiriliyor:

“Bu yatırım aynı zamanda, uluslararası yatırımcılar tarafından ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve yenilikçilik kapasitesine duyulan güveni yansıtmaktadır. Doğrudan uluslararası yatırımlar anlamında da bir stratejimiz var. Bunun da odağında aslında nitelikli yatırımları ülkemize cezbetmek var. Sadece miktarı artırmak değil gelen yatırımların niteliğini artırmak var. İşte ona çok güzel bir örnek bugün konuştuğumuz yatırım.”

Türkiye “veri üssü” haline geliyor

BloombergHT’nin haberine göre bu anlaşma ile birlikte Türkiye’nin bölgenin “veri üssü” haline gelmesi amaçlanıyor. Türkiye ve Turkcell’in bu kapsamda Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da dijital köprü görevi üstleneceği ifade ediliyor.

Öte yandan bu iş birliği, verilerimizin Türkiye sınırlarında kalması ve korunmasına da yardımcı olacak gibi görünüyor. Egemen Bulut (Sovereign Cloud) altyapısının ülkemize getirilmesiyle birlikte “dijital egemenlik” konusunda önemli bir adımın atılması amaçlanıyor.

Bununla birlikte sistemin Türkiye’deki yasal regülasyonlara tam uyumlu bir şekilde çalışacağı da söyleniyor. Üst düzey bir veri güvenliği sağlanacağının da altı çiziliyor:

“Google Cloud, veri güvenliğini en üst seviyede tutmak ve Türkiye’deki regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla, Egemen Bulut altyapısını da Turkcell ile birlikte Türkiye’ye getirmektedir. Egemen Bulut altyapısının ülkemize taşınmasıyla kurumlar verilerini kendi anahtarlarıyla şifreleyebilecek, regülasyonlara tam uyumlu bir şekilde çalıştırabilecektir. Çok bölgeli mimarinin sağladığı yüksek dayanıklılık, kritik altyapıların siber tehditlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı verecektir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a göre hiper ölçekli bulut projesinin 2028-2029 yıllarında tamamlanması bekleniyor:

“Ülkemizde 2028-2029 yıllarında hayata geçirilecek ve Türkiye’nin regülasyonlarına tam uyumlu olacak hiper ölçekli bulut bölgesi, yüksek erişilebilirlik, düşük gecikme ve güçlü siber dayanıklılık sunacaktır. Bu hamle ile Türkiye ve Turkcell, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital köprü rolünü güçlendirecek; ülkemizin bölgenin veri üssü konumuna yükselmesine katkı sağlayacaktır. Turkcell proje kapsamında 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud tarafından 2 milyar dolar yatırım yapılacak olması da ülkemiz açısından memnuniyet vericidir. Böylece toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam gerçekten, bu diğer yatırımları da tetikleyecek. Bu altyapının oluşmasıyla birlikte, birçok start-up’lar, girişimler buralardan filizlenecek. Dolayısıyla çarpan etkisiyle birlikte çok daha büyük bir yatırımı harekete geçireceğini ifade etmek isterim.”