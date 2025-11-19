Google Play Store’da 2025’in en iyi oyun, uygulama ve kitapları belli oldu

Reklam

Google Play Store, 2025 yılının en dikkat çeken içeriklerini onurlandırdığı "Best of 2025" ödüllerinin kazananlarını açıkladı.

Kullanıcıların odak seviyesine tepki veren sanal bir arkadaş sunan Focus Friend by Hank Green yılın en iyi Android uygulaması seçildi.

Yılın Oyunu ise klasik kart oyununun dijital yeniden yorumu olan Pokémon TCG Pocket oldu.

Google yılın en iyi Android uygulamaları, oyunları ve kitapları ile karşımıza çıktı. Kullanıcıların hayatlarında yenilik, kalite ve etki açısından en çok öne çıkan hizmetleri onurlandıran şirket, geleneksel yıllık ödülleri olan Google Play Best of 2025 için kazananları duyurdu.

Açıklanan tam listede ayrıca Android ekosisteminin çeşitliliğini pekiştiren sağlık, üretkenlik ve içerik oluşturma uygulamalarına özel vurgular da yer alıyor. Geniş bir seçkiye sahip olan liste, kullanıcılar için birbirinden ilgi çekici ve işlevsel seçenekler barındırıyor.

Listede öne çıkan uygulamalar arasında Focus Friend yılın en iyi uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir temele dayanan bu uygulama, kullanıcının odaklanma seviyesine tepki veren bir “sanal arkadaş” aracılığıyla görevlerine odaklanmasına yardımcı oluyor.

Oyun kategorisinde en çok ilgi gören seçenek ise 2025’in En İyi Oyunu ödülüne layık görülen Pokémon TCG Pocket oluyor. Nesillere damga vuran klasik kart oyununun dijital bir yeniden yorumu olması nedeniyle oyunun başarısı zaten pek çok kişi tarafından bekleniyordu.

Google Play Best of 2025 kazananları duyuruldu

Android ekosisteminde bu yıl en çok dikkat çeken oyun, uygulama ve kitaplar açıklandı. 3 bölüm oluşan liste şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Yılın en iyi Android uygulamaları

Yılın en iyi Android oyunları

Yılın en iyi Play Store kitapları

En iyi kurmaca kitaplar:

Fantezi: “The Raven Scholar”, Antonia Hodgson

“The Raven Scholar”, Antonia Hodgson Gerilim: “Famous Last Words”, Gillian McAllister

“Famous Last Words”, Gillian McAllister Romantik: “Promise Me Sunshine”, Cara Bastone

“Promise Me Sunshine”, Cara Bastone Çağdaş Kurmaca: “The Emperor of Gladness”, Ocean Vuong

“The Emperor of Gladness”, Ocean Vuong Korku Kitabı: “Bat Eater and Other Names for Cora Zheng”, Kylie Lee Baker

“Bat Eater and Other Names for Cora Zheng”, Kylie Lee Baker Tarihi Kurmaca: “Herod the Great”, Zora Neale Hurson

“Herod the Great”, Zora Neale Hurson Bilim Kurgu: “Remember You Will Die” Eden Robins

“Remember You Will Die” Eden Robins Çizgi Roman: “Buddha Jumps over the Wall, and Other Curiously Named Classic Chinese Dishes”, Ying Chang Compestine

“Buddha Jumps over the Wall, and Other Curiously Named Classic Chinese Dishes”, Ying Chang Compestine Manga: “The Guy She Was Interested In Wasn’t a Guy at All volume 1”, Sumiko Arai

“The Guy She Was Interested In Wasn’t a Guy at All volume 1”, Sumiko Arai Light Novel: “Witch and Mercenary volume 1” Chohokiteki Kaeru

En iyi kurgu dışı kitaplar:

Anı Kitabı: “This American Woman”, Zarna Garg

“This American Woman”, Zarna Garg İş Kitabı: “The Ambition Trap: How to Stop Chasing and Start Living”, Amina AlTai

“The Ambition Trap: How to Stop Chasing and Start Living”, Amina AlTai Kişisel Gelişim Kitabım: “Validation: How the Skill Set That Revolutionized Psychology Will Transform Your Relationships, Increase Your Influence, and Change Your Life”, Caroline Fleck

“Validation: How the Skill Set That Revolutionized Psychology Will Transform Your Relationships, Increase Your Influence, and Change Your Life”, Caroline Fleck Kurgu Dışı Kitap: “Little Bosses Everywhere: How the Pyramid Scheme Shaped America”, Bridget Read

En iyi çocuk kitapları:

Resimli Kitap: “Wind Watchers” Micha Archer

“Wind Watchers” Micha Archer Çocuk Kitabı: “Very Bad at Math”, Hope Larson

“Very Bad at Math”, Hope Larson Kurmaca Gençlik Kitabı: “Sisters in the Wind”, Angeline Boulley