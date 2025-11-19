Menüyü Kapat
    Google Play Store'da 2025'in en iyi oyun, uygulama ve kitapları belli oldu

    Google Play Store platformunda 2025 yılının en iyi Android oyunları, uygulamaları ve kitapları resmen duyuruldu.
    Google Play Store'da 2025'in en iyi oyun, uygulama ve kitapları belli oldu
    • Google Play Store, 2025 yılının en dikkat çeken içeriklerini onurlandırdığı "Best of 2025" ödüllerinin kazananlarını açıkladı.
    • Kullanıcıların odak seviyesine tepki veren sanal bir arkadaş sunan Focus Friend by Hank Green yılın en iyi Android uygulaması seçildi.
    • Yılın Oyunu ise klasik kart oyununun dijital yeniden yorumu olan Pokémon TCG Pocket oldu.

    Google yılın en iyi Android uygulamaları, oyunları ve kitapları ile karşımıza çıktı. Kullanıcıların hayatlarında yenilik, kalite ve etki açısından en çok öne çıkan hizmetleri onurlandıran şirket, geleneksel yıllık ödülleri olan Google Play Best of 2025 için kazananları duyurdu.

    Açıklanan tam listede ayrıca Android ekosisteminin çeşitliliğini pekiştiren sağlık, üretkenlik ve içerik oluşturma uygulamalarına özel vurgular da yer alıyor. Geniş bir seçkiye sahip olan liste, kullanıcılar için birbirinden ilgi çekici ve işlevsel seçenekler barındırıyor.

    Listede öne çıkan uygulamalar arasında Focus Friend yılın en iyi uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir temele dayanan bu uygulama, kullanıcının odaklanma seviyesine tepki veren bir “sanal arkadaş” aracılığıyla görevlerine odaklanmasına yardımcı oluyor.

    Oyun kategorisinde en çok ilgi gören seçenek ise 2025’in En İyi Oyunu ödülüne layık görülen Pokémon TCG Pocket oluyor. Nesillere damga vuran klasik kart oyununun dijital bir yeniden yorumu olması nedeniyle oyunun başarısı zaten pek çok kişi tarafından bekleniyordu.

    Google Play Best of 2025 kazananları duyuruldu

    Android ekosisteminde bu yıl en çok dikkat çeken oyun, uygulama ve kitaplar açıklandı. 3 bölüm oluşan liste şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    Yılın en iyi Android uygulamaları

    Yılın en iyi Android oyunları

    Yılın en iyi Play Store kitapları

    En iyi kurmaca kitaplar:

    • Fantezi: “The Raven Scholar”, Antonia Hodgson
    • Gerilim: “Famous Last Words”, Gillian McAllister
    • Romantik: “Promise Me Sunshine”, Cara Bastone
    • Çağdaş Kurmaca: “The Emperor of Gladness”, Ocean Vuong
    • Korku Kitabı: “Bat Eater and Other Names for Cora Zheng”, Kylie Lee Baker
    • Tarihi Kurmaca: “Herod the Great”, Zora Neale Hurson
    • Bilim Kurgu: “Remember You Will Die” Eden Robins
    • Çizgi Roman: “Buddha Jumps over the Wall, and Other Curiously Named Classic Chinese Dishes”, Ying Chang Compestine
    • Manga: “The Guy She Was Interested In Wasn’t a Guy at All volume 1”, Sumiko Arai
    • Light Novel: “Witch and Mercenary volume 1” Chohokiteki Kaeru

    En iyi kurgu dışı kitaplar:

    • Anı Kitabı: “This American Woman”, Zarna Garg
    • İş Kitabı: “The Ambition Trap: How to Stop Chasing and Start Living”, Amina AlTai
    • Kişisel Gelişim Kitabım: “Validation: How the Skill Set That Revolutionized Psychology Will Transform Your Relationships, Increase Your Influence, and Change Your Life”, Caroline Fleck
    • Kurgu Dışı Kitap: “Little Bosses Everywhere: How the Pyramid Scheme Shaped America”, Bridget Read

    En iyi çocuk kitapları:

    • Resimli Kitap: “Wind Watchers” Micha Archer
    • Çocuk Kitabı: “Very Bad at Math”, Hope Larson
    • Kurmaca Gençlik Kitabı: “Sisters in the Wind”, Angeline Boulley

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

