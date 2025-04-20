Webmasto Hafta Özeti (14-20 Nisan 2025)

Teknoloji dünyası bu hafta yine oldukça hareketliydi. Haftanın başında ünlü pop yıldızı Katy Perry, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin roketiyle birlikte uzay seyahati gerçekleştirdi. Bir saat süren NS-31 görevi başarıyla tamamlandı ve altı kadından oluşan mürettebat Dünya’ya geri döndü.

Türkiye’nin ilk dijital streaming ağı BluTV yerini Max’e bırakırken, Ağustos 2024’ten beri Türkiye’de yasaklı olan Roblox için bir grup küçük yaştaki çocuk yürüyüş eylemi gerçekleştirdi. Ülkemizdeki birçok oyunsever PlayStation Plus abonelik fiyatlarına gelen zamma tepki gösterdi.

Samsung bir süredir devam eden One UI 7 bilmecesini nihayet sona erdirdi ve güncelleme bu hafta bazı cihazlara dağıtılmaya başlandı. Instagram, Reels izleme alışkanlığımıza renk katacak yeni bir özellik ile karşımıza çıktı. Tüm bunlar ve çok daha fazlasını sizler için kısa özetler halinde bir araya getirdik.

İşte 14-20 Nisan 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (14-20 Nisan 2025)

14-20 Nisan 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Katy Perry, Blue Origin ile uzaya çıktı

ABD’li ünlü pop yıldızı Katy Perry, Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu havacılık firması Blue Origin ile özel bir göreve katıldı. Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in de aralarında yer aldığı toplam altı kadın, NS-31 görevini başarıyla gerçekleştirdi.

Katy Perry ve diğer mürettebat ekibi, görevin ardından yeniden Dünya’ya döndü. Açıklanan detaylara göre NS-31 misyonu yaklaşık 1 saat sürdü. Perry, Dünya’ya iner inmez yere eğilip toprağı öptü. Perry’nin indikten sonraki açıklaması şu şekilde oldu:

“Burada asıl konu ben değilim, şarkılarımı söylemek de değil. Bu kolektifle ilgili, bizimle ilgili, gelecekte kadınlar için alan açmakla ilgili… Aidiyet meselesi… Gördüğümüz ve takdir ettiğimiz bu muhteşem dünyayla ilgili… Hepsi Dünya’nın yararına…”

BluTV artık “Max” oldu

Türkiye’nin ilk dijital streaming platformu BluTV geçtiğimiz yıllarda Warner Bros. firmasına satılmıştı. Max’in (eski adıyla HBO Max) de sahibi olan ABD’li şirket, dünya çapında hızla büyüyen platformu nihayet Türkiye’ye getirdi.

Fakat Max Türkiye sıfırdan yeni bir platform olarak ülkemizde faaliyete başlamak yerine BluTV’nin yerini alarak hayatımıza dahil oldu. BluTV’ye veda eden kullanıcılar, geniş içerik kataloğuyla öne çıkan Max’e “merhaba” dedi. Max’in abonelik fiyatları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Max Standart Paket: Aylık 229,90 TL / Yıllık 2.299 TL

Aynı anda 2 cihazda izleme

Full HD video çözünürlüğü

30 indirme (sınırlamalar geçerli)

Max Özel Paket: Aylık 299,90 TL / Yıllık 2.999 TL

Aynı anda 4 cihazda yayın

4K UHD ve Dolby Atmos özelliği

100 indirme (sınırlamalar geçerli)

Minik çocuklardan Roblox’un Türkiye’ye dönmesi için yürüyüş eylemi

Roblox geçen yılın Ağustos ayından bu yana ülkemizde erişime yasaklandı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye’de erişime kapatılan Roblox oyunu “çocuk istismarı” iddialarının odak noktası olmuştu.

Roblox'un erişim engelinin kaldırılması için bir araya gelen çocuklar yürüyüş düzenledi. pic.twitter.com/ge9vk2TeKc — 🎙 Muhbir (@ajans_muhbir) April 15, 2025

Roblox yetkilileri sürece ilişkin yetkili makamlarla görüşmelere devam ettiklerini ifade etse de şimdiye kadar somut bir gelişme yaşanmadı. Roblox’un yeniden ülkemize dönmesine ilişkin bu hafta bir grup küçük yaştaki çocuk yürüyüş eylemi gerçekleştirerek seslerini duyurmak istedi.

OpenAI, ChatGPT destekli bir sosyal ağ kurmayı planlıyor

Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT desteğine sahip bir sosyal medya platformu kurmaya hazırlanıyor. Şirketin bu dikkat çekici hamlesi, milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformuna rakip olmayı amaçlıyor.

Elon Musk geçtiğimiz aylarda OpenAI’ı satın almak için yüz milyar dolarlık bir teklifte bulunmuştu. Sam Altman bu teklifi kesin bir dilde reddetmişti. Bu karşılık X’i çok daha düşük bir bedelle satın alma yönünde ironik bir karşı teklif sunmuştu.

ChatGPT’nin görsel yeteneklerinden yararlanan bir sosyal platform prototipinin kuruluş içerisinde test edildiği belirtiliyor. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın şu anda bu projenin başındaki isim olduğu söyleniyor.

PlayStation Plus abonelik ücretlerine zam geldi

PlayStation Plus abonelik fiyatları zamlandı. Daha önce en ucuz paket 175 TL’den listeleniyordu. Fakat artık zamla birlikte fiyatlar 273 TL’den başlıyor. Yeni fiyatlandırmanın 24 Haziran’dan itibaren faturalandırılacağı söyleniyor.

Güncel PlayStation Plus fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Eski fiyat Yeni fiyat PS Plus Essential (1 Aylık) 175 TL 273 TL PS Plus Essential (3 Aylık) 440 TL 685 TL PS Plus Essential (1 Yıllık) 1.400 TL 2.180 TL PS Plus Extra (1 Aylık) 260 TL 405 TL PS Plus Extra (3 Aylık) 720 TL 1.121 TL PS Plus Extra 12 Aylık 2.340 TL 3.645 TL PS Plus Deluxe (1 Aylık) 305 TL 475 TL PS Plus Deluxe (3 Aylık) 830 TL 1.292 TL PS Plus Deluxe (1 Yıllık) 2.740 TL 4.266 TL

Samsung teknik hatayı giderip One UI 7 dağıtımına geri döndü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu hafta başında One UI 7 güncellemesinin dağıtımını durdurdu. Cihazın kilidini açmaya ilişkin belirli bir hatanın askıya alınmaya neden olduğu açıklandı.

Kısa süre sonra şirket bu sorunları giderdi ve Galaxy S24 serisi ile birlikte yeniden One UI 7 dağıtımına devam etti. Geçtiğimiz günlerde güncelleme Galaxy Z Flip & Fold 6 cihazlarına da geldi.

Google ülke kodlu alan adlarını Google.com’a yönlendiriyor

Google’ın yaptığı açıklamaya göre ülke kodlu alan adları çok yakında otomatik olarak yönlendirilmeye başlanacak. Türkiye için google.com.tr gibi yerel bir Google Arama adresini yazan ya da yer imlerine ekleyen herkes artık doğrudan google.com’a yönlendirilecek.

Erişimin birleştirilmesi her yerde anında gerçekleşmeyecek. Uygulama kontrollü bir geçiş sağlamak amacıyla önümüzdeki birkaç ay içinde çeşitli uluslararası pazarlara kademeli olarak yayılarak ardışık aşamalar halinde gerçekleştirilecek.

Google’ın bu yeniliği arama motorunun performansını ya da bilgi sağlama yeteneğini herhangi bir şekilde etkilemeyecek. Arama sonuçlarının kalitesi, alakalılığı ve yerelleştirilmesi, hepimizin bildiği mevcut deneyimle tamamen aynı kalacak.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den YouTube yayıncılarına uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sabah Gazetesi’ne verdiği röportajda, YouTube yayıncılarına karşı lisans uyarısında bulundu.

Şahin, bazı yayıncıların RTÜK’ten lisans almamak için yurt dışında yayın yapılması gibi durumlara karşı önlemler alınabileceğinin sinyallerini verdi:

“Maalesef YouTube platformunda bir boşluk var gibi. Bunu gören yayıncılarımız da geleneksel mecralardan ayrılarak, kendilerine bir alan oluşturuyorlar. YouTube üzerinden kişisel bir yayın yapılıyorsa zaten Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) kontrolünde devam ediyor. Bizi ilgilendiren kısmı da var. Özellikle de 2018’de çıkan kanun ve BTK’yla birlikte yaptığımız yönetmeliğe göre bunlar ‘isteğe bağlı yayın kuruluşu’ olarak görülüyor. Bizim hem kanunumuz hem de yönetmeliğimiz buna müsaade ediyor. Lisans almak bir kere korkutucu bir şey değil. Yayıncının güvencesi…”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dijital yayıncılığa karşı denetimlerini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Hatta bunun için kurumun “Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu” (RİTÜK) olarak isim değişikliğine gidebileceği aktarıldı:

“YouTube’daki denetimleri artırabilmek için bir de çalışmaları var. RTÜK, ‘Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu’ olsun tartışmasını kendi aramızda yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz düzenlemeleri de görüş olarak ilgili kurullara gönderdik. Meclisimiz uygun görürse gerekli düzenlemeleri de yapmış olacağız. Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa, ona göre birtakım önlemler alınabilir. Çok zor bir şey değil. BTK orada…”

iPhone 6s vintage listesine eklendi

Apple’ın 2015 yılında piyasaya sürdüğü ve bir dönem büyük satış rakamlarına ulaşmayı başaran iPhone 6s, Apple tarafından “vintage” ürün listesine dahil edildi. Apple aynı zamanda Intel işlemcili 2018 Mac mini modelini de bu kategoride sınıflandırmaya başladı.

“Vintage” statüsü Apple tarafından 5 yıldan uzun, ancak 7 yıldan az bir süredir satışa sunulmayan ürünler için veriliyor. Bu cihazlar için Apple Store mağazaları ve Apple Yetkili Servis Merkezleri gerekli parçalar mevcutsa onarım hizmeti sunmaya devam edebiliyor.

Instagram Blend özelliği kullanıma sunuldu

Instagram, arkadaşlarınız ile birlikte zevkinize göre kişiselleştirilmiş Reels önerileri alabileceğiniz yeni Blend özelliğini kullanıma sundu. Bir süredir test edilen özellik nihayet genel kullanıma açıldı.

“Sizin ve arkadaşlarınızın yalnızca davetle katılabildiği bir Reels yayını” olarak tanımlanan Instagram Blend özelliği bir kullanıcının doğrudan mesaj yoluyla bir arkadaşına ya da grubuna gönderdiği davet ile başlatılabiliyor. Daveti kabul ettikten sonra uygulama, her katılımcının ilgi alanlarına özel olarak önerilen videolardan oluşan kişiselleştirilmiş bir Reels akışı oluşturuyor.

Acer telefon pazarına geri döndü

Acer ikinci kez akıllı telefon pazarına döndü. Hintli bir üreticiyle ortaklık kuruldu. Gelen ayrıntılara göre akıllı telefonları aslında Acer tedarik etmeyecek. Hintli şirket Indkal Technologies telefonların geliştirilmesi, üretimi ve tedarikinden sorumlu olacak. Yalnızca cihazları damgalamak için Acer markasını kullanacak.

Acer imzasıyla ilk olarak Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başlayan Super ZX ve Super ZX Pro resmen tanıtıldı. Cihazlar sırasıyla 685 dolar ve 1.230 dolardan tüketicilerle buluştu.

Serinin standart modeli olan Acer Super ZX’in teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Ekran: Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç IPS LCD ekran

Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç IPS LCD ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM

4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 64 MP ana lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü

64 MP ana lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G

5G Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil

5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android

Daha gelişmiş bir performans vaat eden Acer Super ZX Pro’nun özellikleri ise şöyle: