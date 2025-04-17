Samsung, Galaxy S24 için One UI 7 dağıtımına geri döndü

Samsung geçtiğimiz günlerde One UI 7 güncellemesinin dağıtımını durdurmuştu.

Şirket çeşitli teknik hatalar sebebiyle bu kararın alındığını bildirmişti.

Kısa sürede hataları çözüme kavuşturan Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 7 güncellemesini yeniden dağıtmaya başladı.

Samsung Galaxy S24 serisi kullanıcıları için beklenen haber nihayet geldi. Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi yeniden kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.

Bilindiği üzere Güney Koreli şirket, güncelleme dağıtımına başladıktan birkaç gün sonra geçici olarak ara vermeye karar vermişti. Bunun sebebinin ise teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı ifade edilmişti.

Samsung’un geliştirme ekibi, ilk ürün yazılımında güncellemeyi erken benimseyenlerin kurulumunu zorlaştıran kritik bir açığı tespit edip başarıyla düzeltti. Bu sayede mevcut amiral gemisi akıllı telefon ailesi için dağıtımın tekrardan başladığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

One UI 7 dağıtımının geçici olarak durdurulmasına neden olan belirli hata temel bir özellik ile ilgili olarak belirtildi. Güncelleme nedeniyle cihazın kilidini açma konusunda hatalarla karşılaşıldığı görüldü.

İlk sürümün yayınlanmasından kısa bir süre sonra ortaya çıkan bazı raporlar, akıllı telefonların bir kez güncellendiğinde artık kullanıcıların ana ekrana normal şekilde erişemediklerini ve bunun telefonu neredeyse kullanılamaz hale getiren çok ciddi bir rahatsızlık yarattığını gösteriyordu.

Durumun ciddiyetini fark eden Samsung, daha fazla büyük çaplı mağduriyet yaşanmaması ve çözüme odaklanılması amacıyla hatalı güncellemenin yayılmasını engelleyerek derhal harekete geçti. Kısa sürede sorun çözüldü.

One UI 7 yeniden Galaxy S24 serisine dağıtılıyor

Samsung’un ana vatanı olan Güney Kore’de yeni bir yazılım güncellemesi yayınlanmaya başladı. Tarun Vats’ın aktardığı bilgilere göre S928NKSU4BYD9 koduyla tanınan yazılımın güncellenmiş sürümü, can sıkıcı kilit açma hatasını kesin olarak ortadan kaldırmak için gerekli düzeltmeleri içeriyor.

Güney Kore’deki ilk lansman, Samsung için yaygın bir uygulamayı takip ediyor. Daha geniş bir küresel lansmana geçmeden önce şirket, yeni yapının yerel pazarda kararlılığını test etmek istiyor. Eğer bu ilk kullanıcı grubunda yeni bir sorun çıkmazsa, güncellemenin önümüzdeki haftalarda diğer uluslararası pazarlarda da görülmeye başlaması bekleniyor.

Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 güncellemesi, Samsung Galaxy S24 serisi için vaat edilen yazılım desteğinin uzun yolculuğunun başlangıcına işaret ediyor. Yayınlanan güncelleme, bu seri için planlanan yedi büyük güncellemenin ilki olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung, Galaxy S24 cihazlarının tamamının küresel olarak Nisan ayı sonuna kadar One UI 7 güncellemesine ulaşacağını vurguluyor. Yani Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada güncelleme bu ay cihazlara ulaşmış olacak.

Güncelleme nasıl indirilir?

One UI 7 güncellemesini manuel olarak kontrol etmek isteyen Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra kullanıcıları, yeni yazılıma ulaşıp ulaşmadığına kolay bir şekilde göz atabilir.

Bunun için telefonunuzun “Ayarlar” sayfasını açın, “Yazılım Güncelleme” bölümüne gidip “İndir ve yükle” seçeneğine basın. Güncelleme cihazınıza tanımlandıysa hızlıca kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Eğer henüz güncellemeye ulaşamadıysanız, bir süre daha beklemenizde fayda olacak.