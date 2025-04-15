Acer telefon pazarına geri döndü: Super ZX serisi tanıtıldı

Acer yeniden akıllı telefon pazarına döndü.

Şirketin yeni Acer Super ZX serisi modelleri piyasaya çıktı.

İlk olarak Hindistan'da raflara gelen cihazların yakında diğer ülkelerde de satışa çıkacağı belirtildi.

Acer akıllı telefon pazarına ikinci kez geri döndü. Şirket yeni telefonlarında, ünlü dizüstü bilgisayar markasını kullanma lisansına sahip olacak bir Hintli üreticiyle ortaklık kurdu. Tasarım ve teknik özellikleriyle ön plana çıkmayı hedefleyen Super ZX ve Super ZX Pro modellerinden oluşan seri resmen piyasaya sürüldü.

Açıklanan detaylara göre bu akıllı telefonları aslında Acer tedarik etmeyecek. Hintli şirket Indkal Technologies telefonların geliştirilmesi, üretimi ve tedarikinden sorumlu olacak. Yalnızca cihazları damgalamak için Acer markasını kullanacak.

Acer Super ZX serisi neler sunuyor?

Adından da anlaşılacağı üzere ikilinin daha sağlam olan seçeneği Acer Super ZX Pro olacak. Cihaz, Samsung Galaxy A55‘i anımsatan daha mütevazı bir görünüm sunuyor.

Düz kenarlara ve düz panellere sahip olacak model, görünüşte metal ve camdan oluşacak. Mat bir yüzeye ve mavi-siyah tonlara sahip olacak. Ayrıca toza ve küçük su sıçramalarına karşı dayanıklılığı kanıtlayan IP64 sertifikasıyla temel su koruması da mevcut hale gelecek.

Serinin standart modelinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 çipine yer verilecek. Daha gelişmiş olan Acer Super ZX Pro ise Dimensity 7400 yonga setinden güç alacak. Her iki cihazda da 50 MP selfie kamerası, 5.000 mAh pil kapasitesi ve henüz sürümü belirtilmeyen Android işletim sistemi bulunacak.

“Pro” seçeneği 6,7 inç AMOLED ekrana sahipken, standart cihaz ise 6,8 inç boyutunda IPS LCD panelle geliyor. Her iki modelin ekranı da Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızını destekliyor.

Acer Super ZX özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç IPS LCD ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 64 MP ana lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü

Bağlantı: 5G

Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android

Acer Super ZX Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran

Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

MediaTek Dimensity 7400 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: UFS 4.1 dahili depolama

UFS 4.1 dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana lens (Sony IMX882, OIS), 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör

50 MP ana lens (Sony IMX882, OIS), 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör Bağlantı: 5G bağlantısı, IP64 sertifikası

5G bağlantısı, IP64 sertifikası Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil

5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android

Acer Super ZX serisi fiyatları

Acer imzalı yeni akıllı telefon modelleri ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkıyor. Super ZX ve Super ZX Pro’nun fiyatları sırasıyla yaklaşık 685 dolar ve 1.230 dolardan tüketicilerle buluşuyor.

Super ZX serisinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. Fakat yine de cihazın çok yakında Hindistan dışında çeşitli ülkelere geleceğinin ipucu verildi.