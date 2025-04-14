Katy Perry, Jeff Bezos’un Blue Origin’iyle uzaya çıktı

Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin, NS-31 görevini başarıyla tamamladı.

Yalnızca kadınlardan oluşan toplam 6 kişilik grupta ünlü şarkıcı Katy Perry de yer aldı.

Perry ve diğer mürettebat ekibi görevin ardından başarıyla yeniden Dünya'ya döndü.

Ünlü pop şarkıcısı Katy Perry, Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un havacılık şirketi Blue Origin ile özel bir göreve katıldı. Uzay seyahati bugün başarıyla gerçekleşti. Sevilen şarkıcı görev sonrasında Dünya’ya geri döndü.

Görev ekibinde elbette ki yalnızca Katy Perry yer almıyordu. Başarılı sanatçının yanı sıra ayrıca Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in de aralarında bulunduğu 5 kadın daha mürettebatta bulunuyordu.

Blue Origin’in NS-31 görevi başarıyla tamamlandı

Jeff Bezos liderliğindeki Blue Origin şirketinin NS-31 görevi tam anlamıyla başarıyla sonuçlandı. Ünlü şarkıcı Katy Perry ile diğer mürettebat üyeleri stratosfere ulaştıklarında uzayımızın bir kısmını gözlemlemeyi başardı.

Bu yüzden yolculuk gezegenimizin yerçekiminden tamamen kaçamadı. Mürettebat, dönüşlerinden önce kapsülü daha iyi bir şekilde keşfedebilmek için emniyet kemerlerini kısa bir süreliğine çözdü.

Blue Origin’in NS-31 görevi, tamamı kadınlardan oluşan mürettebatla gerçekleştirilen ilk uzay uçuşu olarak tarihe geçti. Bu başarı, Rus astronot Valentina Tereşkova’nın Vostok 6 görevi sırasında tek başına uzaya gittiği 1963 yılından beri gerçekleşmemişti.

Katy Perry uzayda şarkı söyledi

Katy Perry, uzayda Louis Armstrong’un “What a Wonderful World” şarkısını bile söyleyebildiğini ifade etti. Sevilen sanatçı, söz konusu fırsatı değerlendirerek misyonun gelecekte kadınlar açısından önemini ve tüm bunların Dünya’nın yararına olduğunu vurguladı: