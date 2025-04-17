Google’da yeni dönem: Ülke kodlu alan adları Google.com’a yönlendiriliyor

Teknoloji devi Google, ülke kodlu alan adlarında stratejik bir değişikliğe gidiyor.

Şirket çok yakında Google.com.tr gibi domain adreslerinin tamamını doğrudan Google.com'a yönlendirmeye başlayacak.

Fakat yine de bu durum, yerelleştirilmiş arama motoru deneyimini herhangi bir şekilde etkilemeyecek.

Google Arama önümüzdeki dönemde pek çok ülkede kullanıcıların kullandığı internet adresini etkileyecek bir değişiklikle yapısal bir dönüşüme hazırlanıyor. Şirket stratejik bir kararla birlikte google.com.tr ya da google.it gibi ülkeye özgü ulusal arama alan adlarını (ccTLD’ler) ana küresel adresi google.com’a taşımayı planlıyor.

Google’ın iletişim kanalları üzerinden paylaşılan resmi açıklamada tek bir web referans noktası üzerinden, kullanıcıların arama motoruyla etkileşimini küresel ölçekte daha basit ve daha homojen hale getirme isteği vurgulandı. Beklenen değişiklikle ilgili tüm merak edilen detaylar paylaşıldı.

Google.com.tr ve diğer ccTLD’ler için yolun sonu

Google’ın yaptığı açıklamaya göre bu değişiklik, otomatik bir yönlendirmeyle sonuçlanacak. Türkiye için google.com.tr gibi yerel bir Google Arama adresini yazan ya da yer imlerine ekleyen herkes artık doğrudan google.com’a yönlendirilecek.

Erişimin birleştirilmesi her yerde anında gerçekleşmeyecek. Uygulama kontrollü bir geçiş sağlamak amacıyla önümüzdeki birkaç ay içinde çeşitli uluslararası pazarlara kademeli olarak yayılarak ardışık aşamalar halinde gerçekleştirilecek.

Google bu altyapı güncellemesiyle birlikte bazı kullanıcıların, seçtikleri tercihlerin hesaplarında veya tarayıcılarında kalıcı olmasını sağlamak için kişisel arama ayarlarını yeniden onaylamaları gerekebileceğini vurguluyor.

Arama motoru deneyimi aynı kalacak

Google’ın önemli hamlesi, arama motorunun performansını ya da bilgi sağlama yeteneğini herhangi bir şekilde etkilemeyecek. Arama sonuçlarının kalitesi, alakalılığı ve yerelleştirilmesi, hepimizin bildiği mevcut deneyimle tamamen aynı kalacak.

Google aynı zamanda yerel düzenlemelere ve yasalara titizlikle uymanın değişmeyen bir öncelik olarak kalmasını ve görünür alandaki değişiklikten kaynaklanan herhangi bir etki olmaksızın her zaman olduğu gibi yönetilmesini sağlayacak.

Web adreslerinin birleştirilmesi, Google Arama’nın çevrimiçi mimarisinin basitleştirilmesini ve daha fazla tutarlılık için küresel olarak birleşik bir cephenin benimsenmesini temsil ediyor. Yine de son kullanıcı için hizmetin özü aynı kalıyor.

Coğrafi alanı ve diliyle ilgili sonuçları almaya devam etse de tek fark tarayıcısının adres çubuğunda her zaman google.com’u görecek olması olacak.