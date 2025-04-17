Instagram Blend özelliği sunuldu: Nasıl kullanılır?

Instagram, farklı Reels içerikleri keşfedebilmenizi sağlayan yeni bir özellik ile karşımıza çıktı.

Platforma gelen Blend özelliği, arkadaşlarınızla birlikte ortak ve kişiselleştirilmiş Reels akışı oluşturmanıza olanak tanıyor.

Meta'nın sosyal ağı uzun süredir test edilen bu yeniliği nihayet bugün kullanıcılarla buluşturmaya başladı.

Instagram, arkadaşlarınız ile birlikte zevkinize göre kişiselleştirilmiş Reels önerileri alabileceğiniz yeni Blend özelliğini kullanıma sundu. Meta’nın sosyal ağı bu yenilik ile birlikte doğrudan mesajlar içerisinde özel bir akış oluşturmanıza ve kendi önerilerinizi bir arkadaşınızın önerileriyle birleştirmenize olanak tanıyor.

Esas olarak “Blend” özelliği bir süredir zaten geliştirilme aşamasındaydı. İlk olarak bir yıl önce şirket içi prototip olarak görülmüştü. Meta artık nihayet bu özelliği resmi hale getiriyor.

Söz konusu yenilik Instagram tarafından “sizin ve arkadaşlarınızın yalnızca davetle katılabildiği bir Reels yayını” olarak tanımlıyor. Buradaki temel fikir, davet edilen kişilerin ortak zevklerini yansıtan içeriklerin yer aldığı ortak bir alan yaratmak olarak belirtiliyor.

Instagram Blend nasıl çalışıyor?

TechCrunh tarafından aktarılan bilgilere göre platforma gelen yeni özellik, bir kullanıcının Instagram üzerinden doğrudan mesaj yoluyla bir arkadaşına ya da grubuna gönderdiği davet ile başlatılabiliyor. Daveti kabul ettikten sonra uygulama, her katılımcının ilgi alanlarına özel olarak önerilen videolardan oluşan kişiselleştirilmiş bir Reels akışı oluşturuyor.

Akışınızı görüntülerken, her videonun kimlere önerildiğini görebiliyor ve Instagram algoritmasının kişilerinize hangi Reels türlerini önerdiğine dair fikir edinebiliyorsunuz. Bu sistem, kısa videolar aracılığıyla diğer insanların zevklerini keşfetmenize ve arkadaşlarınızın tercihlerini daha iyi anlamanıza olanak sağlıyor.

Instagram Blend özelliği, Meta’nın kullanıcılara arkadaşlarının Reels izleme alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi vermek için başlattığı son girişimi temsil ediyor. Bu özellik bazı kullanıcılar için yeni içerikler keşfetmenin ilginç bir yolu olarak görebilirken, bazıları için ise algoritmik tercihlerin paylaşılması nedeniyle bunu potansiyel olarak garip bulabilir.

Eğer sizin için de Reels önerileri tekrarlayıcı geliyorsa ya da arkadaşlarınızın uygulamayı nasıl kullandığını merak ediyorsanız, Blend önerilen içeriğinizi yenilemeniz ve platformdaki deneyiminizi paylaşmanız için eğlenceli bir yol sunmayı vaat ediyor.

Instagram bu yeni özelliği ile birlikte kullanıcıların içerik keşfini daha sosyal ve paylaşılan bir aktivite haline getirmek istiyor. Aynı zamanda platform, doğrudan özel sohbetler içinde önerilerde bulunarak belirli bir grup için benzersiz bir video akışı oluşturmaya da kapı aralıyor.