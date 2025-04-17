Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Instagram Blend özelliği sunuldu: Nasıl kullanılır?

    Instagram Blend özelliği resmen kullanıcıların erişimine sunuldu. Böylelikle artık arkadaşlarınızla ortak Reels videoları keşfedebileceksiniz.
    Instagram Blend
    • Instagram, farklı Reels içerikleri keşfedebilmenizi sağlayan yeni bir özellik ile karşımıza çıktı.
    • Platforma gelen Blend özelliği, arkadaşlarınızla birlikte ortak ve kişiselleştirilmiş Reels akışı oluşturmanıza olanak tanıyor.
    • Meta'nın sosyal ağı uzun süredir test edilen bu yeniliği nihayet bugün kullanıcılarla buluşturmaya başladı.

    Instagram, arkadaşlarınız ile birlikte zevkinize göre kişiselleştirilmiş Reels önerileri alabileceğiniz yeni Blend özelliğini kullanıma sundu. Meta’nın sosyal ağı bu yenilik ile birlikte doğrudan mesajlar içerisinde özel bir akış oluşturmanıza ve kendi önerilerinizi bir arkadaşınızın önerileriyle birleştirmenize olanak tanıyor.

    Esas olarak “Blend” özelliği bir süredir zaten geliştirilme aşamasındaydı. İlk olarak bir yıl önce şirket içi prototip olarak görülmüştü. Meta artık nihayet bu özelliği resmi hale getiriyor.

    Söz konusu yenilik Instagram tarafından “sizin ve arkadaşlarınızın yalnızca davetle katılabildiği bir Reels yayını” olarak tanımlıyor. Buradaki temel fikir, davet edilen kişilerin ortak zevklerini yansıtan içeriklerin yer aldığı ortak bir alan yaratmak olarak belirtiliyor.

    Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar 2025 (Dünya geneli)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar 2025 (Dünya geneli)

    Instagram Blend nasıl çalışıyor?

    TechCrunh tarafından aktarılan bilgilere göre platforma gelen yeni özellik, bir kullanıcının Instagram üzerinden doğrudan mesaj yoluyla bir arkadaşına ya da grubuna gönderdiği davet ile başlatılabiliyor. Daveti kabul ettikten sonra uygulama, her katılımcının ilgi alanlarına özel olarak önerilen videolardan oluşan kişiselleştirilmiş bir Reels akışı oluşturuyor.

    Akışınızı görüntülerken, her videonun kimlere önerildiğini görebiliyor ve Instagram algoritmasının kişilerinize hangi Reels türlerini önerdiğine dair fikir edinebiliyorsunuz. Bu sistem, kısa videolar aracılığıyla diğer insanların zevklerini keşfetmenize ve arkadaşlarınızın tercihlerini daha iyi anlamanıza olanak sağlıyor.

    Instagram Blend özelliği
    Görsel: Instagram

    Instagram Blend özelliği, Meta’nın kullanıcılara arkadaşlarının Reels izleme alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi vermek için başlattığı son girişimi temsil ediyor. Bu özellik bazı kullanıcılar için yeni içerikler keşfetmenin ilginç bir yolu olarak görebilirken, bazıları için ise algoritmik tercihlerin paylaşılması nedeniyle bunu potansiyel olarak garip bulabilir.

    Eğer sizin için de Reels önerileri tekrarlayıcı geliyorsa ya da arkadaşlarınızın uygulamayı nasıl kullandığını merak ediyorsanız, Blend önerilen içeriğinizi yenilemeniz ve platformdaki deneyiminizi paylaşmanız için eğlenceli bir yol sunmayı vaat ediyor.

    Instagram ortak paylaşım özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Instagram ortak paylaşım özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

    Instagram bu yeni özelliği ile birlikte kullanıcıların içerik keşfini daha sosyal ve paylaşılan bir aktivite haline getirmek istiyor. Aynı zamanda platform, doğrudan özel sohbetler içinde önerilerde bulunarak belirli bir grup için benzersiz bir video akışı oluşturmaya da kapı aralıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.