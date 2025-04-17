Takvim sızdırıldı: Hangi Samsung telefon ne zaman One UI 7 alacak?

Samsung geçtiğimiz günlerde teknik bir hata sebebiyle One UI 7 dağıtımını durdurmuştu.

Şirket hataları giderip bugün yeniden güncellemeyi kullanıcılarla buluşturmaya başladı.

Merakla beklenen One UI 7 güncellemesinin ne zaman hangi telefon veya tablet cihazına geleceğine ilişkin takvim programı sızdırıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7.0 güncellemesi için yeni bir takvim programı ile karşımıza çıktı. Temmuz ayına kadar hangi modellerin yeni güncellemeye ulaşabileceği belli oldu.

Bilindiği üzere Samsung, telefonların güncellemeden sonra kilitlerinin açılmasını engelleyen ciddi bir sorun tespit edildikten sonra One UI 7 dağıtımını durdurdu. Kısa sürede söz konusu hataları çözüme kavuşturan marka, bugün Galaxy S24 serisi ile birlikte nihayet güncellemeyi yeniden dağıtmaya başladı. Şimdi ayrıca güncellemeye u laşacak diğer modeller ve takvim programı da ortaya çıktı.

One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

Reddit kullanıcısı The_TAM tarafından Samsung Members uygulamasının “Duyurular” bölümünde görüldüğü iddia edilen One UI 7 takvimi Avrupa’daki diğer kullanıcılar tarafından da doğrulandı. Söz konusu Reddit paylaşımı One UI topluluk moderatörleri tarafından yayından kaldırılsa da takvim programı hızla internete yayıldı.

İddialara göre Samsung tarafından doğrulandığı söylenen One UI 7 alacak telefonlar listesi ve güncellemenin çıkış tarihleri şu şekilde olacak:

Nisan 2025:

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Mayıs 2025:

Galaxy Tab S10 Plus 5G

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus 5G

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Plus 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Haziran 2025:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE Plus 5G

Galaxy A16

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy F16

Galaxy M16

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy F15

Galaxy M15

Galaxy A25

Galaxy F55

Galaxy M55s

Galaxy A05s

Galaxy A15

Galaxy A73

Galaxy F05

Galaxy F34

Galaxy F54

Galaxy M05

Galaxy M34

Galaxy Tab A9 Plus 5G

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33

Galaxy A53

Galaxy F14

Galaxy F14 5G

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy A06

Galaxy Xcover7

Galaxy M33

Galaxy M53

Temmuz 2025: