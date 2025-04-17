Takvim sızdırıldı: Hangi Samsung telefon ne zaman One UI 7 alacak?

- Samsung geçtiğimiz günlerde teknik bir hata sebebiyle One UI 7 dağıtımını durdurmuştu.
- Şirket hataları giderip bugün yeniden güncellemeyi kullanıcılarla buluşturmaya başladı.
- Merakla beklenen One UI 7 güncellemesinin ne zaman hangi telefon veya tablet cihazına geleceğine ilişkin takvim programı sızdırıldı.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7.0 güncellemesi için yeni bir takvim programı ile karşımıza çıktı. Temmuz ayına kadar hangi modellerin yeni güncellemeye ulaşabileceği belli oldu.
Bilindiği üzere Samsung, telefonların güncellemeden sonra kilitlerinin açılmasını engelleyen ciddi bir sorun tespit edildikten sonra One UI 7 dağıtımını durdurdu. Kısa sürede söz konusu hataları çözüme kavuşturan marka, bugün Galaxy S24 serisi ile birlikte nihayet güncellemeyi yeniden dağıtmaya başladı. Şimdi ayrıca güncellemeye u laşacak diğer modeller ve takvim programı da ortaya çıktı.
One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar
Reddit kullanıcısı The_TAM tarafından Samsung Members uygulamasının “Duyurular” bölümünde görüldüğü iddia edilen One UI 7 takvimi Avrupa’daki diğer kullanıcılar tarafından da doğrulandı. Söz konusu Reddit paylaşımı One UI topluluk moderatörleri tarafından yayından kaldırılsa da takvim programı hızla internete yayıldı.
İddialara göre Samsung tarafından doğrulandığı söylenen One UI 7 alacak telefonlar listesi ve güncellemenin çıkış tarihleri şu şekilde olacak:
Nisan 2025:
- Galaxy S24
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 6
Mayıs 2025:
- Galaxy Tab S10 Plus 5G
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Tab S9 5G
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Plus 5G
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8 5G
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8 Plus 5G
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Ultra 5G
- Galaxy S22
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Haziran 2025:
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE 5G
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE Plus 5G
- Galaxy A16
- Galaxy A35
- Galaxy A55
- Galaxy F16
- Galaxy M16
- Galaxy M35
- Galaxy M55
- Galaxy A34
- Galaxy A54
- Galaxy F15
- Galaxy M15
- Galaxy A25
- Galaxy F55
- Galaxy M55s
- Galaxy A05s
- Galaxy A15
- Galaxy A73
- Galaxy F05
- Galaxy F34
- Galaxy F54
- Galaxy M05
- Galaxy M34
- Galaxy Tab A9 Plus 5G
- Galaxy Tab A9 Plus
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A33
- Galaxy A53
- Galaxy F14
- Galaxy F14 5G
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy A06
- Galaxy Xcover7
- Galaxy M33
- Galaxy M53
Temmuz 2025:
- Galaxy Tab A9