PlayStation Plus Türkiye fiyatları zamlandı: İşte güncel rakamlar

PS Plus abonelik sistemine Türkiye'de zam geldi.

Geçtiğimiz günlerde bazı ülkelerde yeni zamlı fiyatlarını duyuran Sony, ülkemizde de fiyat artışına gitmeye karar verdi.

Daha önce 175 TL olan en ucuz paket artık 273 TL'den karşımıza çıkıyor.

PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatları zamlandı. Japon oyun devi Sony birkaç gün önce belirli bölgelere fiyat artışına gitmişti. Güney Amerika, Asya ve Okyanusya’da gerçekleştirilen PS Plus zammı sonrası şimdi de gözler ülkemize çevrildi.

Sony geçen hafta yapmış olduğu açıklamada söz konusu zam kararının global piyasaya şartlarından kaynaklandığını ifade etmişti. Bugün sürpriz bir şekilde yeni PS Plus fiyatları ile karşımıza çıkan şirket, alınan bu karar sonrası oyunseverlerden büyük tepki topladı.

PS Plus güncel abonelik ücretleri ne kadar?

Sony’nin yaptığı açıklamaya göre PS Plus fiyatları için belirlenen yeni rakamlar 24 Haziran ve sonrasında faturalandırma tarihlerine yansıyacak. Bu tarihe kadar eski fiyat ile platforma abone olmanız mümkün hale gelecek.

PlayStation Plus fiyatları için belirlenen yüzde 55 oranındaki zam ile birlikte güncel rakamlar şu şekilde karşımıza çıkacak:

Eski fiyat Yeni fiyat PS Plus Essential (1 Aylık) 175 TL 273 TL PS Plus Essential (3 Aylık) 440 TL 685 TL PS Plus Essential (1 Yıllık) 1.400 TL 2.180 TL PS Plus Extra (1 Aylık) 260 TL 405 TL PS Plus Extra (3 Aylık) 720 TL 1.121 TL PS Plus Extra 12 Aylık 2.340 TL 3.645 TL PS Plus Deluxe (1 Aylık) 305 TL 475 TL PS Plus Deluxe (3 Aylık) 830 TL 1.292 TL PS Plus Deluxe (1 Yıllık) 2.740 TL 4.266 TL

PS Plus aboneleri için çok sayıda ayrıcalık sunuluyor. Bunlardan en çok öne çıkan, her ay dağıtılan ücretsiz oyunlar oluyor. Böylelikle oyunseverler ek bir ücret ödemeden bambaşka oyunları deneyimleyebiliyor.

Öte yandan Sony, PS Plus abonelerine çevrimiçi çok oyunculu oynama imkanı sunuyor. Multiplayer modlar PlayStation Plus zorunluluğu taşıyor. Örneğin FIFA, Call of Duty ya da GTA Online gibi oyunları arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız, mutlaka PS Plus’a abone olmanız şart koşuluyor.

PS Plus için sunulan diğer ayrıcalıklar arasında bulut depolama, özel indirimler, erken erişim fırsatları ve uzaktan oynama gibi işlevler karşımıza çıkıyor.