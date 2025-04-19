Bir dönemin efsanesi: iPhone 6s, Apple’ın vintage listesine eklendi

2015 yılında piyasaya çıkan iPhone 6s, Apple'ın "vintage" ürünler listene girdi.

Bir döneme damgasını vuran telefonla birlikte 2018 Mac mini de aynı kategoride sınıflandırılmaya başlandı.

Bilmeyenler için "vintage" kategorisi 5 yıldan uzun, ancak 7 yıldan az bir süredir satışa sunulmayan ürünleri kapsıyor.

Teknoloji devi Apple bir döneme damgasını vuran efsane akıllı telefon modelini çekmeceye kaldırdı. 2015 yılında resmi olarak tanıtılan iPhone 6s modeli Apple’ın “vintage” ürün listesine dahil edildi.

MacRumors’un haberine göre iPhone 6s’in yanı sıra Apple aynı zamanda 2018 Mac mini modelini de ekleyerek vintage ürün listesini güncelledi. Bu cihazların yaşam döngüsünde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Bilmeyenler için “vintage” sınıflandırması, söz konusu ürünlerin artık daha sınırlı servis ve onarım imkânlarından yararlanacağı anlamına geliyor.

iPhone 6s dönemine damgasını vurmuştu

“Vintage” statüsü Apple tarafından 5 yıldan uzun, ancak 7 yıldan az bir süredir satışa sunulmayan ürünler için veriliyor. Bu cihazlar için Apple Store mağazaları ve Apple Yetkili Servis Merkezleri gerekli parçalar mevcutsa onarım hizmeti sunmaya devam edebiliyor.

7 yıl sonra ürünler ise “modası geçmiş” kabul ediliyor. Bu noktadan itibaren Apple artık herhangi bir onarım veya yedek parça temini garantisi sunmuyor.

iPhone 6s cihazı ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürüldü. Fakat dönemine damga vuran model, 2018 yılına kadar giriş seviyesi bir cihaz olarak pazarlanmaya devam etti. Bu da ürünün vintage ürünler listesine neden şimdi katıldığını açıklıyor.

Uzun yıllar kullanıcılara üst düzey bir performans sunan bu model, iPhone 6’nın “bendgate” tasarım hatasını düzeltmek için Apple’ın A9 çipini ve güçlendirilmiş alüminyum kasayı içeriyordu. Aynı zamanda 3D Touch teknolojisine sahip ilk iPhone ve kulaklık girişi bulunan son üst düzey iPhone olarak lanse edildi.

Intel Mac mini için yolun sonu

2018 yılında piyasaya çıkan Intel çipli Mac mini de bu listeye eklendi. Cihazın “vintage” kategorisine dahil edilmesi sembolik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Zira bu cihaz, Apple Silicon çiplerine geçişten önce Intel çipiyle donatılmış son Mac mini olarak karşımıza çıkmıştı. Bu modelde Intel’in 4 ve 6 çekirdekli Coffee Lake yonga seti ve Intel UHD Graphics 630 grafik işlemcisi yer alıyordu.

Bu güncellemeyle birlikte Intel işlemcili tüm Mac mini’ler artık “vintage” veya “modası geçmiş” olarak sınıflandırılıyor.