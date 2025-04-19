Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 için One UI 7 müjdesi

Samsung, One UI 7 güncellemesinin dağıtımına kaldığı yerden devam ediyor.

Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'nın Güney Kore'de yeni güncellemeyi almaya başladığı ortaya çıktı.

Merakla beklenen güncelleme önümüzdeki günlerde Türkiye'de de kullanıcılarla buluşacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 ailesi için One UI 7 dağıtımını yeniden başlattıktan kısa bir süre sonra Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Fold SE katlanabilir telefonları için de en son güncellemesini yayınladı.

Tarun Vats’ın X hesabından aktardığı bilgilere göre üç katlanabilir akıllı telefon Güney Kore’de One UI 7 güncellemesini almaya başladı. Önümüzdeki günlerde yazılımın Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Galaxy Z Flip 6‘nın güncelleme yapısı F741NKSU2BYD9 olarak belirlenirken, Galaxy Z Fold 6‘nın ise F956NKSU2BYD9 olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy Z Fold SE‘nin F958NKSU2BYD9 versiyonuna sahip olduğu söyleniyor. Güncellemenin dosya boyutunun 379.03 MB olduğu aktarılıyor.

Eğer OTA bildirimi cihazınıza ulaşmadıysa, “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” adımlarını takip ederek güncellemenin cihazınızda mevcut olup olmadığını manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.

One UI 7 hangi cihazlara gelecek?

Geçtiğimiz günlerde One UI 7 güncellemesinin dağıtım takvimi internete sızdı. Bu ay Galaxy S24 serisi ve amiral gemisi katlanabilir telefonların güncellemeye ulaşacağı ilk kez bu listede ortaya çıktı. Ağustos ayına kadar hangi akıllı telefon ve tabletlerin güncellemeyi elde edeceği paylaşıldı.

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