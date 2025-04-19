RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den YouTube yayıncılarına “lisans” uyarısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dijital yayıncılara uyarıda bulundu.

Bazı yayıncıların RTÜK'ten lisans almamak için yurt dışında yayın yaptıklarını ifade etti.

Şahin, bu duruma karşı tedbir alınabileceğinin sinyallerini verdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube yayıncılarına karşı önemli bir uyarıda bulundu. Şahin, RTÜK’ten lisans almamak için yurt dışında yayın yapılması gibi durumlara karşı yeni tedbirler alınabileceğinin sinyallerini verdi.

Sabah Gazetesi’nin YouTube kanalına konuk olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, BTK’nın şu anda bu konuda devrede olduğunu ifade etti. Aynı zamanda kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin yorumda bulundu.

“Lisans almak korkutucu bir şey değil”

RTÜK Başkanı Şahin, yayıncıların YouTube platformundaki boşluğu doldurmaya çalıştığını, 2018 yılında çıkan kanunla birlikte bu yayınların BTK kontrolüne alındığını ifade etti:

“Maalesef YouTube platformunda bir boşluk var gibi. Bunu gören yayıncılarımız da geleneksel mecralardan ayrılarak, kendilerine bir alan oluşturuyorlar. YouTube üzerinden kişisel bir yayın yapılıyorsa zaten Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) kontrolünde devam ediyor. Bizi ilgilendiren kısmı da var. Özellikle de 2018’de çıkan kanun ve BTK’yla birlikte yaptığımız yönetmeliğe göre bunlar ‘isteğe bağlı yayın kuruluşu’ olarak görülüyor. Bizim hem kanunumuz hem de yönetmeliğimiz buna müsaade ediyor. Lisans almak bir kere korkutucu bir şey değil. Yayıncının güvencesi…”

Bununla birlikte Şahin, YouTube’a olan denetimi artırmak için çalıştıklarını bilirdi. RTÜK’ten lisans almamak için yurt dışında yayın yapan kişiler olduğunu söyleyen RTÜK Başkanı, bu duruma karşı önlemler alınabileceğinin ipucunu verdi:

“YouTube’daki denetimleri artırabilmek için bir de çalışmaları var. RTÜK, ‘Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu’ olsun tartışmasını kendi aramızda yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz düzenlemeleri de görüş olarak ilgili kurullara gönderdik. Meclisimiz uygun görürse gerekli düzenlemeleri de yapmış olacağız. Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa, ona göre birtakım önlemler alınabilir. Çok zor bir şey değil. BTK orada…”

“Ceza vermemekle ünlenmek istiyorum”

RTÜK Başkanı Şahin aynı zamanda kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Yayıncılara kesilen cezalar konusundaki bakış açısını şu şekilde ifade etti: