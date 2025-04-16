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    OpenAI, X’e rakip olacak ChatGPT destekli bir sosyal ağ kuracak

    Yapay zeka şirketi OpenAI, yerel olarak ChatGPT desteğine sahip olan yeni bir sosyal ağ kurmayı amaçlıyor.
    OpenAI
    • OpenAI sosyal medya pazarına adım atmaya hazırlanıyor.
    • Yapay zeka şirketi, yerel ChatGPT desteğine sahip bir sosyal ağ kurmak istiyor.
    • Bu hamleyle birlikte şirket, Elon Musk'ın X platformunu teknoloji tarihinin tozlu rafları arasına yerleştirmeyi amaçlıyor.

    OpenAI dünya çapındaki teknolojik etkisini daha da sağlamlaştırmak için sürekli olarak yeni ufuklar keşfetmeye devam ediyor. Yapay zeka sektöründe rekabet kızışırken ve global ölçekte yeni oyuncular hızla ortaya çıkarken, beklenmedik bir gelişme internet dünyasında dikkat topluyor.

    Sam Altman liderliğinde hareket eden yapay zeka devi OpenAI’ın X’in dinamiklerini taklit edebilecek bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu platformda güçlü bir şekilde dahili görüntü oluşturma araçlarına odaklanıldığı ifade ediliyor. Şu anda dahili değerlendirme aşamasında olduğu vurgulanan projenin ilk detayları gün yüzüne çıkıyor.

    OpenAI sosyal ağ kurmayı planlıyor

    The Verge’ün haberine göre ChatGPT’nin görsel yeteneklerinden yararlanan bir sosyal platform prototipinin kuruluş içerisinde test edildiğini öne sürülüyor. OpenAI’ın kilit isimlerinden biri olan Sam Altman, bu araştırmaya rehberlik ediyor.

    Merakla beklenen yeni sosyal medya platformunun ChatGPT’ye entegre edilip edilmeyeceği veya ayrı bir uygulama haline gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Fakat yine de bu fikir, dijital etkileşim için yeni senaryoların kapısını açıyor.

    OpenAI

    OpenAI’dan henüz bu konuda resmi bir doğrulama gelmediğini de hatırlatmakta fayda var. Yine de haberin teyit edilmesi halinde, böylesine özel bir sosyal medya platformunun gerçek anlamda piyasaya sürülmesi piyasayı gerçekten de sarsacak gibi görünüyor.

    Sam Altman – Elon Musk rekabeti kızışıyor

    Anlaşılan o ki OpenAI CEO’su Sam Altman, bu hamle ile birlikte milyarder iş insanı Elon Musk’a açıkça meydan okumayı hedefliyor. OpenAI’ın kurucu ortaklarından biri olan Musk’ın geçtiğimiz yıllarda şirketteki görevinden ayrıldığı biliniyor.

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    Fakat buna rağmen Elon Musk geçtiğimiz aylarda OpenAI’ı satın almak için yüz milyar dolarlık bir teklifte bulunmuştu. Sam Altman bu teklifi kesin bir dilde reddetti ve bu karşılık X’i çok daha düşük bir bedelle satın alma yönünde ironik bir karşı teklif sunmuştu.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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