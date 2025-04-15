Samsung, One UI 7 (Android 15) güncellemesini askıya aldı

Samsung, One UI 7 dağıtımını aniden durdurdu.

Şirketin yeni güncellemesi, çeşitli hatalara yol açtığı sebebiyle bir süreliğine askıya alındı.

Güncellemenin ilerleyen günlerde yeniden uyumlu modellere dağıtılması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 7 güncellemesinin dağıtımını durdurdu. Bazı Galaxy akıllı telefon sahipleri yeni yazılımı bu ayın başlarında almaya başlasa da ne yazık ki dağıtım programı kısa sürede sekteye uğradı.

Ortaya çıkan son raporlarda, cihazın kilidini açmaya ilişkin belirli bir hatanın askıya alınmaya neden olduğu belirtiliyordu. Şirket daha sonra konuyu kamuoyuna duyurmayı tercih ederek, yazılımın mevcut durumu ve gelecekteki yayınlanma planları hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Samsung, One UI 7 güncellemesine ilişkin açıklamada bulundu

Samsung bu beklenmeyen kesintiye ilişkin açıklama yaptı. Şirketin Android Authority’ye yaptığı açıklamada, güncellenmiş bir yayın takviminin yakında paylaşılacağı ifade edildi. Şirket yetkilileri, optimum kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla One UI 7’nin yayın planının gözden geçirildiğini belirtti.

Yakın gelecekte yeni zaman çizelgeleri ve uzatılmış kullanılabilirlik hakkında daha detaylı bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor. Üretici tarafından ürünün durdurulmasının kesin nedenleri belirtilmedi. Samsung’un resmi iletişiminin belirsizliği, Güney Kore’den gelen olası yazılım sorunlarına ilişkin erken raporların güvenilirliğini güçlendiriyor.

Kilit açma sorununun tam olarak ne olduğuyla ilgili tartışmalar çevrimiçi ortamda ivme kazandı. Reddit gibi platformlardaki kullanıcılar kilit ekranının bozulduğu, anormal şekilde gerildiği ve telefonun kullanılmasını zorlaştırdığı durumları belgeledi.

Ortaya çıkan tüm bu raporlar, Galaxy S20 serisinin bu özel sorundan etkilendiğini gösteriyor. Güncellemeyi almaya başlayan diğer cihazlar olan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerinde de benzer davranışların görülme ihtimali bulunuyor.

Güncellemenin yüklenmesinin ardından aşırı pil tüketimi ve Güvenli Klasör özelliğiyle ilgili olası güvenlik açıklarından bahseden başka raporlar da ortaya çıktı. Dolayısıyla Samsung’un dağıtımı geçici olarak durdurma kararına çeşitli faktörlerin katkıda bulunmuş olabileceği anlaşılıyor.

One UI 7 dağıtımı yakında yeniden başlayacak

Güncelleme sürecinin yeniden başlayacağına dair markadan teyit geldi. Samsung Kore topluluk forumlarında aktif olan bir çözüm yöneticisi, güncelleme sürecinin nispeten yakın bir zamanda yeniden başlayacağını belirtti.

Orijinal zaman çizelgesinde bu ayın sonuna kadar daha fazla akıllı telefon ve tablet modelinin One UI 7’yi alması öngörülüyordu. Fakat şimdi bu planda değişiklikler olması muhtemel görünüyor. İlerleyen günlerde şirketin konuya ilişkin açıklamada bulunacağı tahmin ediliyor.