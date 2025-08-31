Menüyü Kapat
    Webmasto Hafta Özeti (25-31 Ağustos 2025)

    25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? İşte öne çıkan gelişmeler, haberler ve daha fazlası.
    Webmasto Hafta Özeti

    Teknolojiyle geçen bir hafta daha sona ermek üzere. Bu hafta başta iPhone 17 serisinin tanıtım tarihi olmak üzere dikkat çekici pek çok önemli gelişmeye tanıklık ettik. Yapay zekadan mobil cihazlara, oyun dünyasından sosyal medyaya farklı konularda haftanın öne çıkan haberlerini sizler için bir araya getirdik.

    İşte 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

    Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (25-31 Ağustos 2025)

    25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    iPhone 17 çıkış tarihi açıklandı

    Apple, Awe Dropping adlı sonbahar lansman etkinliğini resmen duyurdu. Merakla beklenen etkinlik 9 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Etkinliğin başrol kahramanı yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi olacak.

    Awe Dropping
    iPhone 17 serisinin tanıtılacağı Awe Dropping etkinliği Apple tarafından 9 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 20:00’de gerçekleştirilecek

    Call of Duty serisi sinema perdelerine taşınıyor

    Oyun serisi Call of Duty, film yapım şirketi Paramount tarafından beyaz perdeye uyarlanmaya hazırlanıyor. Proje, şirketin yeni liderlik ekibi için “öncelikli” olarak değerlendiriliyor. Filmin doğrudan bir oyunun hikayesini mi uyarlayacağı yoksa orijinal bir senaryo mu olacağı henüz belirsiz.

    29 flört uygulamasına Türkiye’den erişim engeli

    Son kararlarla beraber aralarında Azar, Tango ve LivU gibi popüler platformların da bulunduğu 29 uygulamaya erişim engeli getirildi. Uygulamaların neden engellendiğine dair yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı. Kararın, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandığı belirtildi.

    Klimalı telefon “Realme Chill Fan Phone” tanıtıldı

    Realme, aşırı ısınma sorununa çözüm getirmek için dahili klimaya sahip dünyanın ilk telefonunu tanıttı. Uzun oyun seansları ya da yoğun kullanımlar sırasında telefonun aşırı ısınması sorunu, klimalı telefonla ortadan kalkacak.

    Realme Chill Fan Phone

    Spotify’da DM dönemi başlıyor

    Spotify, uygulamadan çıkmadan arkadaşlarınızla mesajlaşabileceğiniz “DM” özelliğini duyurdu. Merakla beklenen bu yenilik ilk etapta yalnızca belirli ülkelerde kullanıcıların erişimine açılacak.

    Spotify DM
    Görsel: Spotify

    NotebookLM artık Türkçe videolar oluşturabiliyor

    Google’ın yapay zeka aracı NotebookLM, artık 80 farklı dilde video ve ses özetleri oluşturabiliyor. Önceden sadece İngilizce dilini destekleyen “Video Özetleri” özelliği, artık Türkçeyi de içeren çok dilli bir hale geldi.

    Google NotebookLM

    Honor Magic V5 global piyasaya çıktı

    Honor yeni katlanabilir telefonunu nihayet küresel pazara getirdi. Amiral gemisi Honor Magic V5 modeli Avrupa pazarında belirli ülkelerde raflara ulaşmaya başladı. Cihazın yakında Türkiye’ye de tahmin ediliyor.

    Honor Magic V5

    Konuşanlar’ın yeni durağı Disney+ oldu

    Exxen, Gibi dizisinin final yapmasının ardından Konuşanlar programını da kaybetti. Hasan Can Kaya’nın talk show programı Disney+ platformuna taşındı. Merakla beklenen yeni bölümler Eylül ayında izleyicilerle buluşacak.

    Konuşanlar

    Apple ikonik kılıflarını yeniden canlandırıyor

    Apple, 2010 yılında iPhone 4 için tanıttığı Bumper kılıflarını yeniden canlandıracak. Şirket 15 yıl sonra ultra ince iPhone 17 Air modeli için bu kılıfları tekrar hayatımıza dahil edecek. Canlı parlak renklere sahip olan bu kılıflar döneminde büyük bir popülariteye ulaşmıştı.

    iPhone 4 Bumper kılıf

    Twitch sahte izleyicilere savaş açtı

    Twitch, platformundaki sahte izleyicilere (viewbot) karşı büyük bir operasyon başlattı. Genel Twitch izleyici sayılarında yüzde 24’e varan bir düşüş yaşandı. Sahte izleyici sayılarındaki düşüşten en büyük yayıncılar bile etkilendi.

    Twitch

    Claude for Chrome kullanıcılara sunuldu

    Anthropic, Chrome tarayıcısı için “Claude for Chrome” adlı bir yapay zeka ajanı geliştirdi. Claude for Chrome, kullanıcıların vermiş olduğu görevleri tarayıcıda yerine getirebiliyor. Yeni teknolojinin, “prompt-injection” adı verilen güvenlik açıklarına karşı savunmasının artırıldığı belirtiliyor.

    Claude for Chrome

    Galaxy S25 FE’nin çıkış tarihi duyuruldu

    Samsung, sıradaki büyük Galaxy Unpacked etkinliğini resmen duyurdu. 4 Eylül’de Berlin’de gerçekleşecek IFA 2025’te sahneye çıkacak şirket, burada yeni ürünlerini duyuracak. Etkinliğin başrol kahramanı ise fiyat-performans odaklı Galaxy S25 FE olacak.

    Galaxy S25 FE

    ChatGPT bir gencin intiharına yol açtı

    ChatGPT, ABD’de 16 yaşında bir çocuğun intihar etmesine yol açtı. Çocuğun depresif düşüncelerinin üzerine giden yapay zeka, bu konuda ona yardım bile etti. Skandal olay sonrası çocuğun ailesi OpenAI ve şirketin CEO’su Sam Altman’a dava açtı. Olaydan kısa bir süre sonra OpenAI yeni güvenlik tedbirlerini açıkladı.

    Adam Raine

    Acer ilk TV Box modelini tanıttı

    Acer 4K UHD Google TV Box resmi olarak piyasaya duyuruldu. Ürünün öne çıkan özellikleri arasında USB-A bağlantısı, Ethernet portu, microSD kart yuvası ve S/PDIF Optik Ses portu yer alıyor. İlk olarak Güney Afrika’da satışa çıkan ürün, yaklaşık 80 dolardan tüketicilere sunuluyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

