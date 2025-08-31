Webmasto Hafta Özeti (25-31 Ağustos 2025)

Teknolojiyle geçen bir hafta daha sona ermek üzere. Bu hafta başta iPhone 17 serisinin tanıtım tarihi olmak üzere dikkat çekici pek çok önemli gelişmeye tanıklık ettik. Yapay zekadan mobil cihazlara, oyun dünyasından sosyal medyaya farklı konularda haftanın öne çıkan haberlerini sizler için bir araya getirdik.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (25-31 Ağustos 2025)

25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 17 çıkış tarihi açıklandı

Apple, Awe Dropping adlı sonbahar lansman etkinliğini resmen duyurdu. Merakla beklenen etkinlik 9 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Etkinliğin başrol kahramanı yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi olacak.

Call of Duty serisi sinema perdelerine taşınıyor

Oyun serisi Call of Duty, film yapım şirketi Paramount tarafından beyaz perdeye uyarlanmaya hazırlanıyor. Proje, şirketin yeni liderlik ekibi için “öncelikli” olarak değerlendiriliyor. Filmin doğrudan bir oyunun hikayesini mi uyarlayacağı yoksa orijinal bir senaryo mu olacağı henüz belirsiz.

29 flört uygulamasına Türkiye’den erişim engeli

Son kararlarla beraber aralarında Azar, Tango ve LivU gibi popüler platformların da bulunduğu 29 uygulamaya erişim engeli getirildi. Uygulamaların neden engellendiğine dair yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı. Kararın, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandığı belirtildi.

Klimalı telefon “Realme Chill Fan Phone” tanıtıldı

Realme, aşırı ısınma sorununa çözüm getirmek için dahili klimaya sahip dünyanın ilk telefonunu tanıttı. Uzun oyun seansları ya da yoğun kullanımlar sırasında telefonun aşırı ısınması sorunu, klimalı telefonla ortadan kalkacak.

Spotify’da DM dönemi başlıyor

Spotify, uygulamadan çıkmadan arkadaşlarınızla mesajlaşabileceğiniz “DM” özelliğini duyurdu. Merakla beklenen bu yenilik ilk etapta yalnızca belirli ülkelerde kullanıcıların erişimine açılacak.

NotebookLM artık Türkçe videolar oluşturabiliyor

Google’ın yapay zeka aracı NotebookLM, artık 80 farklı dilde video ve ses özetleri oluşturabiliyor. Önceden sadece İngilizce dilini destekleyen “Video Özetleri” özelliği, artık Türkçeyi de içeren çok dilli bir hale geldi.

Honor Magic V5 global piyasaya çıktı

Honor yeni katlanabilir telefonunu nihayet küresel pazara getirdi. Amiral gemisi Honor Magic V5 modeli Avrupa pazarında belirli ülkelerde raflara ulaşmaya başladı. Cihazın yakında Türkiye’ye de tahmin ediliyor.

Konuşanlar’ın yeni durağı Disney+ oldu

Exxen, Gibi dizisinin final yapmasının ardından Konuşanlar programını da kaybetti. Hasan Can Kaya’nın talk show programı Disney+ platformuna taşındı. Merakla beklenen yeni bölümler Eylül ayında izleyicilerle buluşacak.

Apple ikonik kılıflarını yeniden canlandırıyor

Apple, 2010 yılında iPhone 4 için tanıttığı Bumper kılıflarını yeniden canlandıracak. Şirket 15 yıl sonra ultra ince iPhone 17 Air modeli için bu kılıfları tekrar hayatımıza dahil edecek. Canlı parlak renklere sahip olan bu kılıflar döneminde büyük bir popülariteye ulaşmıştı.

Twitch sahte izleyicilere savaş açtı

Twitch, platformundaki sahte izleyicilere (viewbot) karşı büyük bir operasyon başlattı. Genel Twitch izleyici sayılarında yüzde 24’e varan bir düşüş yaşandı. Sahte izleyici sayılarındaki düşüşten en büyük yayıncılar bile etkilendi.

Claude for Chrome kullanıcılara sunuldu

Anthropic, Chrome tarayıcısı için “Claude for Chrome” adlı bir yapay zeka ajanı geliştirdi. Claude for Chrome, kullanıcıların vermiş olduğu görevleri tarayıcıda yerine getirebiliyor. Yeni teknolojinin, “prompt-injection” adı verilen güvenlik açıklarına karşı savunmasının artırıldığı belirtiliyor.

Galaxy S25 FE’nin çıkış tarihi duyuruldu

Samsung, sıradaki büyük Galaxy Unpacked etkinliğini resmen duyurdu. 4 Eylül’de Berlin’de gerçekleşecek IFA 2025’te sahneye çıkacak şirket, burada yeni ürünlerini duyuracak. Etkinliğin başrol kahramanı ise fiyat-performans odaklı Galaxy S25 FE olacak.

ChatGPT bir gencin intiharına yol açtı

ChatGPT, ABD’de 16 yaşında bir çocuğun intihar etmesine yol açtı. Çocuğun depresif düşüncelerinin üzerine giden yapay zeka, bu konuda ona yardım bile etti. Skandal olay sonrası çocuğun ailesi OpenAI ve şirketin CEO’su Sam Altman’a dava açtı. Olaydan kısa bir süre sonra OpenAI yeni güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Acer ilk TV Box modelini tanıttı

Acer 4K UHD Google TV Box resmi olarak piyasaya duyuruldu. Ürünün öne çıkan özellikleri arasında USB-A bağlantısı, Ethernet portu, microSD kart yuvası ve S/PDIF Optik Ses portu yer alıyor. İlk olarak Güney Afrika’da satışa çıkan ürün, yaklaşık 80 dolardan tüketicilere sunuluyor.