Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    İnternet

    Tango dahil birçok görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli getirildi

    Azar, Tango ve LivU gibi popüler görüntülü sohbet ve flört uygulamalarının da aralarında bulunduğu 29 mecraya erişim engeli getirildi.
    Güncelleme:
    Tango
    • Son kararlarla beraber aralarında Azar, Tango ve LivU gibi popüler platformların da bulunduğu 29 uygulamaya erişim engeli getirildi.
    • Uygulamaların neden engellendiğine dair yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.
    • Kararın, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandığı belirtildi.

    Ülkemizdeki internet kullanıcılarının son yıllarda sıkça karşılaşmış oldukları erişim engeli kararlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Meta’nın sosyal medya platformu Instagram’a getirilen geçici erişim yasağı ve halen devam eden Threads ile Discord engelleri gibi örneklerin ardından, şimdi de görüntülü sohbet ve flört uygulamaları hedefte.

    İfade Özgürlüğü Derneği (ifade.org.tr) tarafından aktarılan bilgilere göre, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimliklerinin kararıyla aralarında Azar, Tango, LivU gibi popüler platformların da bulunduğu 29 uygulamaya erişim engeli getirilmiş durumda.

    29 uygulamaya erişim engeli

    Engellenen uygulamalar, pek çok kullanıcı için sadece sohbet etme amaçlı dijital araçlar olmaktan öte, canlı yayınlara katılmak, içerik üretmek ve yeni insanlarla tanışmak gibi amaçlara da hizmet ediyordu. Ani bir kararla erişime kapatılmaları, platformlarda yayın yapan içerik üreticilerini ve onları takip eden binlerce kişiyi olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.

    Görüntülü sohbet ve flört programları

    Erişimi engellenen uygulamalar arasında Azar, Mili, Tango, LivU, Hi, Camsurf & Video Chat, Derya Görüntülü Sohbet ve Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet gibi bilinen platformlar da yer alıyor. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya mahkemeler, kararların gerekçesine dair resmi bir açıklama yapmadı.

    İfade Özgürlüğü Derneği’nin (ifade.org.tr) paylaştığı bilgilere göre, erişime engellenen uygulamaların bazıları şunlar:

    • Azar
    • Mili
    • Chat Match – Random Video Chat
    • Call Me Chat
    • Flirtfy
    • Lips
    • Hi
    • CoMeet
    • Tango
    • Camsurf & Video Chat
    • Roulette Chat Video Omegle Ome
    • LivCam
    • Instacams
    • Derya Görüntülü Sohbet
    • Chat PIG
    • LiVU
    • StrangerCam Görüntülü Sohbet
    • Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet
    İnternetsiz mesajlaşma uygulaması Bitchat nedir, nasıl kullanılır?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    İnternetsiz mesajlaşma uygulaması Bitchat nedir, nasıl kullanılır?

     

    BTK’nın Site Bilgileri Sorgu Sayfasında yer alan bilgilere göre, engelleme kararları tek tek ve farklı tarihlerde alınmış. Örneğin, Tango’nun tango.me alan adı, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Aralık 2024 tarihli kararıyla, IMVU’nun imvu.com alan adı ise Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Kasım 2024 tarihli kararıyla engellenmiş gözüküyor.

    Bir uygulamanın erişime engellenmesi ne anlama geliyor?

    Bir uygulamanın veya web sitesinin erişime engellenmesi, Türkiye’deki internet kullanıcıları tarafından cep telefonları veya diğer cihazlar üzerinden normal yollarla indirilememesi ve kullanılamaması anlamına geliyor. Ancak ücretli veya ücretsiz VPN yazılımları sayesinde yasaklanan sitelere girmek mümkün olabiliyor.

    Avatar photo

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.