Tango dahil birçok görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli getirildi

Son kararlarla beraber aralarında Azar, Tango ve LivU gibi popüler platformların da bulunduğu 29 uygulamaya erişim engeli getirildi.

Uygulamaların neden engellendiğine dair yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kararın, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandığı belirtildi.

Ülkemizdeki internet kullanıcılarının son yıllarda sıkça karşılaşmış oldukları erişim engeli kararlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Meta’nın sosyal medya platformu Instagram’a getirilen geçici erişim yasağı ve halen devam eden Threads ile Discord engelleri gibi örneklerin ardından, şimdi de görüntülü sohbet ve flört uygulamaları hedefte.

İfade Özgürlüğü Derneği (ifade.org.tr) tarafından aktarılan bilgilere göre, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimliklerinin kararıyla aralarında Azar, Tango, LivU gibi popüler platformların da bulunduğu 29 uygulamaya erişim engeli getirilmiş durumda.

29 uygulamaya erişim engeli

Engellenen uygulamalar, pek çok kullanıcı için sadece sohbet etme amaçlı dijital araçlar olmaktan öte, canlı yayınlara katılmak, içerik üretmek ve yeni insanlarla tanışmak gibi amaçlara da hizmet ediyordu. Ani bir kararla erişime kapatılmaları, platformlarda yayın yapan içerik üreticilerini ve onları takip eden binlerce kişiyi olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.

Erişimi engellenen uygulamalar arasında Azar, Mili, Tango, LivU, Hi, Camsurf & Video Chat, Derya Görüntülü Sohbet ve Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet gibi bilinen platformlar da yer alıyor. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya mahkemeler, kararların gerekçesine dair resmi bir açıklama yapmadı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (ifade.org.tr) paylaştığı bilgilere göre, erişime engellenen uygulamaların bazıları şunlar:

Azar

Mili

Chat Match – Random Video Chat

Call Me Chat

Flirtfy

Lips

Hi

CoMeet

Tango

Camsurf & Video Chat

Roulette Chat Video Omegle Ome

LivCam

Instacams

Derya Görüntülü Sohbet

Chat PIG

LiVU

StrangerCam Görüntülü Sohbet

Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet

BTK’nın Site Bilgileri Sorgu Sayfasında yer alan bilgilere göre, engelleme kararları tek tek ve farklı tarihlerde alınmış. Örneğin, Tango’nun tango.me alan adı, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Aralık 2024 tarihli kararıyla, IMVU’nun imvu.com alan adı ise Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Kasım 2024 tarihli kararıyla engellenmiş gözüküyor.

Bir uygulamanın erişime engellenmesi ne anlama geliyor?

Bir uygulamanın veya web sitesinin erişime engellenmesi, Türkiye’deki internet kullanıcıları tarafından cep telefonları veya diğer cihazlar üzerinden normal yollarla indirilememesi ve kullanılamaması anlamına geliyor. Ancak ücretli veya ücretsiz VPN yazılımları sayesinde yasaklanan sitelere girmek mümkün olabiliyor.