Dünyanın ilk klimalı telefonu duyuruldu: Realme Chill Fan Phone

Realme, akıllı telefon pazarındaki yenilik eksikliğine karşı iki iddialı yeni model tanıttı.

Tanıtılan ilk model, aşırı ısınma sorununa çözüm getirmek için dahili klimaya sahip dünyanın ilk telefonu oldu.

Şirket ayrıca piyasadaki çoğu telefondan üç kat daha büyük, 15 bin mAh bataryaya sahip ikinci bir model üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefon pazarında son dönemde yaşanan küçük yenilikler, birçok kullanıcıda hayal kırıklığı yaratmıştı. Artık tüm telefonlar birbirine benziyor, özellikler birbirini tekrar ediyordu ve yapay zeka işlevleri dışında insanları heyecanlandıracak kadar büyük bir yenilik görmemiştik.

Ancak Çinli teknoloji devi Realme, sıkıcı gidişata dur demek için akıl almaz iki yeni modelle karşımıza çıktı. Marka, yaklaşan 828 Fan Festivalinden evvel telefon dünyasının sınırlarını zorlayan iki bombayı aynı anda patlattı. Yeni modeller arasında en dikkat çekici olanı ise hiç şüphesiz, dünyanın ilk klimalı telefonu “Chill Fan Phone” oldu.

Realme’nin klimalı telefonu: Chill Fan Phone

Realme’nin duyurduğu ilk model, akıllı telefonların en büyük sorunlarından biri olan ısınma problemine kökten bir çözüm getiriyor. Marka, “Realme Chill Fan Phone” adını verdiği cihazla, dahili AC aktif soğutma sistemini kullanıcılara sunacağını açıkladı.

Uzun oyun seansları ya da yoğun kullanımlar sırasında telefonun aşırı ısınması sorunu, klimalı telefonla ortadan kalkacak. Realme tarafından X’te (eski adıyla Twitter) paylaşılan bir videoya göre, cihaz yanındaki çerçevede bulunan küçük havalandırma deliğinden bir mumu söndürecek ve su dolu kaptaki plastik ördeği hareket ettirecek kadar hava üfleyebiliyor.

Şirket, videoyu şu sözlerle paylaştı:

“Dünyanın ilk “AC” telefonu realme Chill Fan Phone ile tanışın! Çekirdek sıcaklığını 6°C’ye kadar düşüren oyun soğutucusu, tıpkı normal bir klima gibi çalışan AC özelliğiyle dilediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. Gerçek olmakta özgürsün, rahat olmakta özgürsün!”

Say hello to the realme Chill Fan Phone, the world’s first “AC” phone! Game cooler with up to 6°C reduction in core temperature, and the AC feature works just like a regular air conditioner—you can turn it on and off as you please. Free to be real, free to be chilled! pic.twitter.com/Qip4OeXK1o — realme Global (@realmeglobal) August 25, 2025

Realme’den 15 bin mAh’lik model geliyor

Gizmochina sitesinde yer alan habere göre Realme, şirketin bir diğer akıllı telefon modelinde tam 15 bin mAh’lik devasa bir batarya kullanacak. Yani piyasadaki çoğu telefonun batarya kapasitesinin neredeyse üç katı. Apple’ın son model cihazı iPhone 16 Pro Max 4 bin 685 mAh pille donatılmış durumda. Samsung Galaxy S25 Ultra tarafında ise bu rakam 5 bin mAh seviyesinde bulunuyor.

Realme’nin yeni telefonu henüz konsept aşamasında olsa da şarj aletini yanınızda taşımayı unutturan ve günlerce bitmeyen bir şarj vadeden bir çağın başlangıcı olabileceği tahmin ediliyor. Her iki modelin detayları da 27 Ağustos’ta gerçekleşecek olan 828 Fan Festivali’nde resmi olarak duyurulacak.

Son olarak Realme, AnTuTu tarafından paylaşılan “Temmuz ayındaki en iyi orta seviye Android telefonlar” listesine Neo 7 SE modeliyle girmişti. Listenin ilk 10 maddesinde yer alan diğer cihazlar şu şekilde sıralanmıştı: