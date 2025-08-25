Twitch sahte izleyicileri yasakladı, popüler yayıncılarda sert düşüş yaşandı

Twitch, platformundaki sahte izleyicilere (viewbot) karşı büyük bir operasyon başlattı.

Genel Twitch izleyici sayılarında yüzde 24'e varan bir düşüş yaşandı.

Sahte izleyici sayılarındaki düşüşten en büyük yayıncılar bile etkilendi.

Canlı yayıncılık dünyasının en büyük platformu olan Twitch, izleyici sayıları ile adeta bir krallık kurmuştu. Ancak platformun en son yapmış olduğu bot operasyonu, bu krallığın arkasında aslında dev bir sırrın saklandığını ortaya çıkardı.

ABD’li iş insanı Jeff Bezos tarafından kurulan Amazon’un bünyesinde faaliyet gösteren dijital yayın mecrasının toplam izleyici sayısında, 21 Ağustos’tan itibaren büyük bir düşüş eğilimi görülüyor. Sebebi ise on binlerce izleyicinin aslında sahte olması olarak belirtiliyor.

Twitch’te izleyiciler yüzde 24 düştü

Dexerto kaynağı, Twitch’in son birkaç haftadır “viewbot” adı verilen sahte izleyicilere karşı sert bir mücadele başlattığını belirtiyor. Operasyonun sonucu ise kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatacak cinsten oldu. “Twitch Tracker” sitesi aracılığıyla elde edilen verilere göre, genel Twitch izleyici sayısında haftalık bazda tam yüzde 24’e varan bir azalma meydana geldi.

Buna benzer dalgalanmalar çoğu zaman normal karşılansa da, böylesine büyük ve sürekli bir düşüşün, platformun temizlendiğinin en açık kanıtı olduğu ve yüz binlerce sahte izleyicinin, canlı yayın havuzundan resmen silindiği bilgisi paylaşıldı. Ancak tabii ki de sıradan kullanıcıların deneyimini olumsuz anlamda etkileyen bir durum mevcut değil.

En büyük isimler bile etkilendi

Sayılar düşerken, temizlikten en çok etkilenenler ise platformun en büyük yayıncıları oldu. Sadece genel istatistikler değil, kişisel veriler de bu durumu kanıtlıyor. Örneğin, Twitch’in en büyük yayıncılarından biri olan Asmongold’un ortalama izleyici sayısı, güne bağlı olarak yüzde 10 ila 20 arasında bir düşüş yaşadı, ki platformdaki genel eğriyle de neredeyse birebir örtüşüyor.

Ancak bir yayıncının bot satın aldığını söyleyebilmek için, izleyici sayısının düşmüş olmasının başlı başına yeterli olmadığını belirtmekte fayda var. Viewbotlar çok ucuz olduğu için, isteyen herkes başka birinin kanalına kolayca bot gönderebiliyor. Yayıncı Tectone’un da belirttiği gibi, bazı içerik üreticilerinin izleyici sayıları 3 binden 7 bine fırlayıp geri dönebiliyor, bu da diğer insanların kendi kanallarını botladığı anlamına geliyor.

Henüz veriler sadece birkaç günlük olsa da, tablo oldukça net. Twitch’teki izleyici kitlesinin önemli bir bölümünün botlardan oluştuğu kesin gibi. Her halükarda, sahte sayılarla izleyicilerini yanıltan ve botları kullanarak kendi istatistiklerini yapay olarak şişiren büyük yayıncıların varlığı artık su götürmez bir gerçek gibi görünüyor.