Call of Duty filmi geliyor: Paramount devreye girdi

Oyun serisi Call of Duty, film yapım şirketi Paramount tarafından beyaz perdeye uyarlanmaya hazırlanıyor.

Proje, şirketin yeni liderlik ekibi için "öncelikli" olarak değerlendiriliyor.

Filmin doğrudan bir oyunun hikayesini mi uyarlayacağı yoksa orijinal bir senaryo mu olacağı henüz belirsiz.

Oyun dünyasının en ikonik serilerinden biri olan Call of Duty beyaz perdeye taşınıyor. Puck News’in raporuna göre, 110 yıllık film yapım şirketi Paramount, seriyi bir sinema filmine uyarlamak için hakları almaya çalışıyor. Hatta iddialara göre film, şirketin yeni liderlik ekibi için “öncelikli” projeler arasında yer alıyor.

Ancak iddialar daha resmi olarak doğrulanmadan bile oyunun hayranlarını ikiye bölen bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar, Call of Duty’nin filminin yapılması için doğru zaman olmadığını savunurken, kimisi de filmin “Beavis and Butthead skin’leri” içerip içermeyeceğini sorarak habere ironik yaklaştı.

Orijinal senaryo mu yoksa Modern Warfare uyarlaması mı?

Söz konusu yapım hakkında henüz kesinleşmiş bir detay olmamakla birlikte, potansiyel bir Call of Duty filminin hangi formda olacağı merak konusu.

Söylentiler, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasından önce de dolaşıyordu. Şimdi ise Paramount’un hamlesiyle konu yeniden gündeme geldi. Hayranların genel tepkisi ise oldukça sert oldu. Bazı kullanıcılar, filmin 2024’te piyasaya çıkan ve hayal kırıklığı yaratan “Borderlands” gibi olabileceğini düşünüyor. Diğerleri ise son birkaç on yılda çekilen sayısız savaş filminin zaten bir nevi Call of Duty filmi olduğunu dile getirerek, bu tür bir uyarlamanın orijinallikten uzak olacağını belirtiyor.

Insider Gaming’in haberine göre Paramount Pictures, serinin sinematik yapısıyla öne çıkan Modern Warfare gibi bir oyunun hikayesini doğrudan beyaz perdeye uyarlamayı tercih edebilir. Ancak bu, filmin orijinalliğini zedeleyebilir. Öte yandan, tamamen orijinal bir hikaye yaratmak da serinin ruhuna sadık kalmak adına riskli bir karar olabilir.

Paramount’un hangi yolu seçeceği, hayranların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağı konusunda belirleyici olacak.

Call of Duty: Black Ops 7 geliyor

Öte yandan Call of Duty, unutulmaz serilerinden biri olan Black Ops’un en son versiyonunu 14 Kasım 2025 tarihinde piyasaya sunacak. Black Ops 7, Xbox One ve PlayStation 4’ün yanı sıra Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC platformlarında çalışacak.

Call of Duty: Black Ops 7 Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

Standart Sürüm: 3 bin 199 TL

Kasa Sürümü: 4 bin 399 TL

PC (Steam): Standart Sürüm 69,99 dolar, Kasa Sürümü 99,99 dolar

Game Pass Ultimate abonelerine ücretsiz

Call of Duty Black Ops 7 sistem gereksinimleri (Beklenen)

NZXT kaynağına göre Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri şu şekilde karşımıza çıkacak:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600

RAM: 8 GB

GPU: AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 960 / Intel Arc A580

VRAM: 2 GB

Depolama: 102 GB kullanılabilir alana sahip SSD

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K

RAM: 12 GB

GPU: AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 960 / Intel Arc A580

VRAM: 8 GB

Depolama: 102 GB kullanılabilir alana sahip SSD

4K Ultra: