Spotify uygulama içi mesajlaşma özelliğini duyurdu

Spotify, kullanıcılar için yeni sosyal özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Son olarak platform, uygulamadan çıkmadan arkadaşlarınızla mesajlaşabileceğiniz "DM" özelliğini duyurdu.

Merakla beklenen bu yenilik ilk etapta yalnızca belirli ülkelerde kullanıcıların erişimine açılacak.

Spotify diğer yayın hizmetlerinin aksine halihazırda takip etme ve takip edilme gibi bazı sosyal ağ özellikleri sunuyor. Şimdi ise bu araç setini genişleten Spotify uygulamasına dahili bir mesajlaşma özelliği ekleneceği duyuruldu.

Platform tarafından bugün duyurulan yeni özellik, bireysel görüşmeler aracılığıyla tavsiye alışverişini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Fakat sosyal ağların aksine burada herkese mesaj göndermek ne yazık ki mümkün olmayacak.

Spotify DM özelliği ile ilgili ilk detaylar açıklandı

“Seçili pazarlarda” 16 yaş ve üzeri kullanıcılar için ücretsiz ve premium hesaplar olarak sunulacak olan uygulamada, şimdilik yalnızca Spotify üzerinde daha önce bir şekilde bağlantı kurmuş kişilere mesaj göndermek mümkün olacak.

Yani içerik paylaştığınız arkadaşlarınız veya kişileriniz; bir Jam, Blend veya ortak çalma listesine katılan kişiler ya da Aile veya Duo planınızın üyeleri ile uygulamadan çıkmadan sohbet etmenize izin verilecek.

Bir kullanıcı sizinle ilk kez iletişime geçtiğinde, kabul edebileceğiniz ya da reddedebileceğiniz bir mesaj isteği alacaksınız. Söz konusu istek onaylandıktan sonra görüşme devam eden sohbetler ve yeni platform önerileri için açık kalacak. Alınan içeriğe emojiler ve metin kullanarak yanıt vermek mümkün hale gelecek.

Spotify’ın açıklamasına göre bu yeni araç uygulama içindeki mevcut harici paylaşım yöntemlerinin yerini almak için tasarlanmamıştır. Platformun bu noktada temel amacı, uygulamadan ayrılmaya gerek kalmadan bu araçları başka bir paylaşım seçeneğiyle tamamlamak olarak vurgulanıyor.

Spotify mesajlaşma özelliği nasıl çalışıyor?

Spotify’da mesaj göndermek için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Herhangi bir içeriğin (müzik, podcast veya sesli kitap) oynatma ekranında Paylaş simgesine dokunun. Önerilen bir arkadaşınızı veya Spotify’da etkileşimde bulunduğunuz birini seçin. Gönder düğmesine dokunun.

Spotify’a gelen yeni mesajlaşma özelliği kademeli olarak belirli pazarlarda kullanıma sunulmaya başlanacak. Fakat hangi ülkelerin yeni özelliği alacağı henüz belirtilmedi. Dolayısıyla bu yeniliğin Türkiye’de kullanılıp kullanılamayacağı henüz maalesef bilinmiyor.

Spotify’ın açıklamasına göre konuşmalar endüstri standardı şifreleme protokolleriyle korunacak. Doğal olarak platformun politikaları ve kullanım kuralları Mesajlar’ı da kapsıyor. Yani bir şikayet veya uyumsuzluk durumunda sohbetler uygulama ekibi tarafından denetlenebiliyor.

Son olarak Spotify yakın zaman önce yaptığı açıklamada, dünya çapında Premium abonelik fiyatlarının zamlanacağını bildirdi.