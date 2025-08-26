Awe Dropping: Apple, iPhone 17 çıkış tarihini resmen açıkladı

Apple, Awe Dropping adlı sonbahar lansman etkinliğini resmen duyurdu.

Merakla beklenen etkinlik 9 Eylül Salı günü gerçekleşecek.

Etkinliğin başrol kahramanı yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi olacak.

Teknoloji devi Apple, iPhone 17 serisi çıkış tarihini resmen duyurdu. Şirketin bir sonraki büyük etkinliğinin davetiyeleri yayınlanmaya başladı.

“Awe Dropping” adı verilen yeni sonbahar etkinliğinin Eylül ayı başında gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer lansmanların yanı sıra ana yenilik olarak uzun süredir büyük bir sabırsızlıkla beklenen iPhone 17 ailesinin nihayet tüketicilerle buluşturulması bekleniyor.

iPhone 17 serisi 9 Eylül’de tanıtılacak

Dünyanın dört bir yanındaki gazetecilere ve içerik üreticilerine davetiyeler gönderilmeye başlandı bile. Apple’ın yeni etkinliği Awe Dropping, 9 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 20:00’de gerçekleşecek. Dolayısıyla haftalar önce yapılan sızıntıların isabetli son derece olduğunu görüyoruz. Söylentilere göre bu etkinlik, iPhone 17 ailesinin tanıtımına ev sahipliği yaparak yılın en büyük sunumlarından biri olacak.

Apple’ın yayınladığı görsel her zamanki gibi bu etkinlikte nelerin tanıtılacağına dair bazı ipuçları taşıyor. Şirketin hareketleri konusunda tanınmış bir muhbir olan gazeteci Mark Gurman’ın analizi, bu sefer hangi ipuçlarının mevcut olduğuna dair fikir edinmeye yardımcı oluyor.

Görünüşe göre turuncu, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’in yeni öne çıkan rengini temsil edecek. Açık mavi ise bu yıl serinin ana yeniliği olarak gelmesi beklenen ultra ince model iPhone 17 Air’ın tonlarından birine atıfta bulunuyor.

Ultra ince cihazdan bahsetmişken, etkinliğin adı “jaw dropping” (dudak uçuklatan) ifadesiyle bir kelime oyunu taşıyor. iPhone 17 Air’ın inceliği ve hafifliğinin son derece etkileyici olması bekleniyor. Hatta cihazın 5,5 mm kalınlığında ve yaklaşık 146 gram ağırlığındaki Galaxy S25 Edge’den bile daha ince ve hafif olacağı konuşuluyor.

Şirketin yeni nesil akıllı telefonlarının yanı sıra AirPods Pro 3 gibi aksesuarları tanıtması, muhtemelen geliştiriciler için 8. Beta sürümünü alan ve halihazırda ileri düzeyde kararlılığa sahip olan iOS 26’nın kararlı sürümünü yayınlaması bekleniyor.

Apple’ın ne gibi sürprizler hazırladığını öğrenmemiz pek de uzun sürmeyecek. Muhtemelen lansman etkinliğine kadar iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesine dair daha birçok ipucuyla karşılaşacağımız tahmin ediliyor.