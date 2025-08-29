4K çözünürlüklü Acer TV Box piyasaya sunuldu

Acer 4K UHD Google TV Box resmi olarak piyasaya duyuruldu.

Ürünün öne çıkan özellikleri arasında USB-A bağlantısı, Ethernet portu, microSD kart yuvası ve S/PDIF Optik Ses portu yer alıyor.

İlk olarak Güney Afrika'da satışa çıkan ürün, yaklaşık 80 dolardan tüketicilere sunuluyor.

Acer, rakip pek çok markanın başarılı olduğu niş bir pazara adım attı. Tayvan merkezli şirket, Acer 4K UHD Google TV Box modelini resmi olarak piyasaya duyurdu.

Yeni TV Box modeli güçlü performans, çoklu bağlantı seçenekleri ve arama devinin kararlı yazılımıyla tam entegrasyonu bir araya getirerek güçlü bir yayın deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Acer 4K UHD Google TV Box özellikleri

Xiaomi TV Box ve Chromecast gibi köklü markalarla rekabet etmeyi amaçlayan yeni model; HDMI, USB-C, USB-A, Ethernet ve hatta bir microSD kart yuvasına sahip olmasıyla birlikte iddialı bir fiziksel bağlantı kapasitesine ev sahipliği yapıyor.

AndroidAuthority’nin haberine göre Acer ses kalitesine önem verenler için bu segmentte giderek nadir görülen bir özellik olan optik S/PDIF çıkışını da dahil ediyor. Ürünün Bir diğer artısı da özel güç girişi oluyor. Bu sayede USB-C bağlantı noktası, hub veya harici sabit disk gibi diğer aksesuarlar için ayrı bir oynatma işlevi görecek şekilde serbest bırakılıyor.

Acer 4K UHD Google TV Box dört çekirdekli Cortex-A510 CPU, Mali-G310 GPU ve 4-TOPS TPU’yu bir araya getiren Amlogic S905X5 işlemciyle donatılıyor. Ürün ayrıca yapay zeka özelliğine de ev sahipliği yapıyor. Görüntüler için uygulanan özel bir teknoloji, orijinal içerik 4K kalitesinin altında olsa bile yüksek çözünürlüklü bir deneyim ortaya koyuyor.

Model ayrıca Wi-Fi 6 desteğiyle kararlılık ve daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. RAM konusunda hala bazı belirsizlikler mevcut. Örneğin resmi açıklamada 3 GB belirtilirken, ön sipariş sayfasında yalnızca 2 GB vurgulanıyor. Bu fark da çoklu görev performansını belirlemede kritik öneme sahip olabilir.

Uzaktan kumandada YouTube, YouTube Music, Netflix ve Prime Video’ya ayrılmış geleneksel kısayolların yanı sıra canlı TV’ye doğrudan erişim için daha büyük bir düğme bulunuyor. Böylece özellikle de yalnızca sesli komutlara güvenmek yerine hızlı gezinme arayanlar için günlük kullanımı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Acer 4K UHD Google TV Box fiyatı

Acer tarafından duyurulan yeni TV Box modeli şu anda yalnızca Güney Afrika pazarında satılıyor. Ürün yaklaşık 80 dolar fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşuyor.

Şimdilik ne yazık ki Acer TV Box için bir küresel lansman tarihi paylaşılmadı. Fakat ilerleyen zamanlarda şirketin bu ürünü daha fazla ülkede raflara getireceği tahmin ediliyor.