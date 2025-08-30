En ince katlanabilir telefon: Honor Magic V5 global piyasaya çıktı

Honor yeni katlanabilir telefonunu nihayet küresel pazara getirdi.

Amiral gemisi Honor Magic V5 modeli Avrupa pazarında belirli ülkelerde raflara ulaşmaya başladı.

Cihazın Türkiye'ye geleceği tarih henüz belirsizliğini korusa da ilerleyen günlerde bu konuda Honor Türkiye'den bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

Honor, en yeni katlanabilir akıllı telefonu Magic V5’in küresel lansmanını duyurdu. Premium segmentteki cihaz, Temmuz ayında Çin’de yalnızca 8,8 mm kalınlığıyla “dünyanın en incesi” olarak piyasaya sürüldü.

GSMArena’ya göre model şu anda birçok Avrupa ülkesine ulaşıyor. Global fiyatları belli olan cihazın ne zaman Türkiye pazarına geleceği ve ülkemizde hangi fiyatlardan satılacağı bilinmiyor. İlerleyen günlerde bu konuda ayrıntılar ortaya çıkması bekleniyor.

Honor Magic V5 neler sunuyor?

Kapalıyken kalınlığı 8,8 milimetre, ağırlığı ise 217 gram olan Honor Magic V5, piyasadaki en ince ve en hafif katlanabilir akıllı telefonlardan biri olarak konumlanıyor.

Cihaz, 7,95 inç esnek OLED dahili ekran ve 6,43 inç harici ekranla donatılmış. Her iki panel de 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Honor’a göre ekran 5.000 nit’e kadar maksimum parlaklığa ulaşıyor.

Honor Magic V5, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB dahili depolama seçenekleriyle geliyor. Batarya, kompakt bir gövdede bile 5.820 mAh kapasite sunmasını sağlayan silikon-karbon teknolojisini kullanıyor.

Şarj sistemi 66 W kablolu ve 50 W kablosuz şarjı destekliyor. Honor Magic V5, toz ve suya dayanıklılık açısından IP58 ve IP59 sertifikaları sunuyor. Kapak ekranında Honor NanoCrystal Shield koruyucu cam bulunuyor.

Honor’un yeni katlanabilir telefonu çeşitli yapay zeka araçlarıyla entegre çalışan MagicOS 9.0 yazılım paketini öne çıkarıyor. Google’ın yapay zekası Gemini, telefonun arkasına iki kez dokunarak etkinleştirilebiliyor.

Arka kamera kurulumu üçlü olup; 50 MP geniş açılı ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP telefoto lensten oluşuyor. Cihaz beyaz, fildişi, siyah, altın ve kırmızı renk seçenekleriyle sunuluyor.

Honor Magic V5 özellikleri

Dahili ekran: 2352 x 2172 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 7,95 inç OLED

2352 x 2172 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 7,95 inç OLED Harici ekran: 2376 x 1060 piksel çözünürlüğe ve 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,43 inç OLED, 5.000 nit tepe parlaklık (HDR’de küçük pencere), 4.320 Hz PWM karartma, Dolby Vision ve HDR Vivid özellikli HDR

2376 x 1060 piksel çözünürlüğe ve 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,43 inç OLED, 5.000 nit tepe parlaklık (HDR’de küçük pencere), 4.320 Hz PWM karartma, Dolby Vision ve HDR Vivid özellikli HDR İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı Selfie kamerası: 20 MP + 20 MP ön kamera

20 MP + 20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör (f/1.6, OIS), 50 MP ultra geniş sensör (f/2,0) ve 64 MP periskop sensörü (f/2.5, 3x optik zoom)

50 MP ana sensör (f/1.6, OIS), 50 MP ultra geniş sensör (f/2,0) ve 64 MP periskop sensörü (f/2.5, 3x optik zoom) Batarya kapasitesi: 66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 6.100 mAh (Çin) veya 5.820 mAh (küresel) pil

66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 6.100 mAh (Çin) veya 5.820 mAh (küresel) pil Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, uydu iletişimi (Çin) ve USB-C 3.1 Gen 1 portu (5 Gbps)

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, uydu iletişimi (Çin) ve USB-C 3.1 Gen 1 portu (5 Gbps) Dayanıklılık: IP59 sertifikası, yan tarafta parmak izi okuyucu

IP59 sertifikası, yan tarafta parmak izi okuyucu Boyutlar: Açık hali 156,8 x 145,9 x 4,1 mm / Kapalı hali 156,8 x 74,3 x 8,8 mm

Açık hali 156,8 x 145,9 x 4,1 mm / Kapalı hali 156,8 x 74,3 x 8,8 mm Ağırlık: 217 gr (beyaz), 222 gr (diğer renkler)

217 gr (beyaz), 222 gr (diğer renkler) İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 kullanıcı arayüzü

Honor Magic V5 global fiyatı

Cihaz şu anda başlıca Avrupa pazarlarında 1.999 Euro’dan ve İngiltere’de 1.699,99 Pound’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Honor ilk satışları artırmak için tablet, kulaklık ve indirimlerden oluşan paketler; ayrıca kullanımın ilk 12 ayı boyunca dahili ekranın ücretsiz değişimi gibi promosyonlar sunuyor.

Son olarak Honor Magic V5 geçtiğimiz günlerde bir ilke imza atarak dünyanın ilk dahili büyük dil modeline (LLM) sahip telefonu oldu. Bu önemli başarı, konuşulan dil bilimi ve teknolojisi alanında dünyanın en önemli konferansı olan INTERSPEECH 2025 tarafından resmen tanındı.