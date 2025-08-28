F/P canavarı Samsung Galaxy S25 FE’nin çıkış tarihi açıklandı

Samsung, sıradaki büyük Galaxy Unpacked etkinliğini resmen duyurdu.

4 Eylül'de Berlin'de gerçekleşecek IFA 2025'te sahneye çıkacak şirket, burada yeni ürünlerini duyuracak.

Etkinliğin başrol kahramanı ise fiyat-performans odaklı Galaxy S25 FE olacak.

Samsung, Berlin’deki IFA 2025 etkinliğinin açılışıyla aynı zamana denk gelen 4 Eylül 2025 tarihinde yeni bir Galaxy Event sunumu düzenleyeceğini resmen doğruladı. Şirket, mobil cihazlarda Galaxy AI deneyimini içeren yeni özellikleri karşımıza çıkarmayı planlıyor.

Samsung’un merakla beklenen etkinliği, markanın resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Dolayısıyla dünya genelinde etkinliği anbean online olarak takip etmenizi mümkün kılacak. Etkinliğin başrol kahramanı ise yeni fiyat-performans canavarı Samsung Galaxy S25 FE olacak.

4 Eylül’deki Samsung etkinliğinden neler bekleniyor?

Samsung resmi davete göre etkinlikte “en yeni Galaxy AI deneyimine yeni bir kapı açacak.” Bu da çok modlu yapay zeka yeteneklerinin, premium tabletler ve Galaxy S25 ailesindeki yeni bir model de dahil olmak üzere yeni bir cihaz dalgasına ulaşmasının beklendiği anlamına geliyor.

Etkinlikle alakalı en güçlü iddialardan biri de tasarım, teknik özellikler ve yapay zeka entegrasyonunu içeren çok sayıda sızıntının hedefi olan Galaxy Tab S11 serisinin tanıtımı olacak.

Öte yandan Samsung’un en gelişmiş cihazlarını üretkenlik, içerik üretimi ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yönelik akıllı araçlarla donatma stratejisini sürdürmesi bekleniyor.

Galaxy S25 FE için geri sayım başladı

Etkinlikte en çok beklenen ürün, Galaxy S25 serisinin en uygun fiyatlı versiyonu olarak kabul edilen Galaxy S25 FE olacak.

Model yakın zaman önce üst üste birçok sertifikasyon kuruluşunda görülmüş, bu da küresel lansmandan kısa bir süre sonra Türkiye pazarında da piyasaya sürülme olasılığının yüksek olduğunu bizlere göstermişti.

“Fan Edition” serisi genellikle amiral gemisi modellerden miras alınan gelişmiş özellikleri daha rekabetçi bir fiyatla sunuyor. Bu da onu etkinliğin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirebilir. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlar, Galaxy S25 FE’nin Avrupa pazarına yaklaşık 749 Euro’dan giriş yapacağını sızdırmıştı.

Eylül ayı yine teknoloji tutkunları için dopdolu geçecek gibi görünüyor. 4 Eylül’deki lansmandan günler sonra Apple da bir lansmana ev sahipliği yapacak.

Awe Dropping adlı sunum 9 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 20:00’de gerçekleşecek. Etkinliğin başrol kahramanı ise merak uyandıran iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi olacak.