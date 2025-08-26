Google’ın yapay zeka aracı NotebookLM artık Türkçe videolar oluşturabiliyor

Google'ın yapay zeka aracı NotebookLM, artık 80 farklı dilde video ve ses özetleri oluşturabiliyor.

Önceden sadece İngilizce dilini destekleyen "Video Özetleri" özelliği, artık Türkçeyi de içeren çok dilli bir hale geldi.

NotebookLM, yüklenen not, belge, URL ve YouTube videolarını seçilen dilde özetleyerek video sunumlarına dönüştürebiliyor.

ABD’li teknoloji devi Google, kullanıcıların yoğun ve karmaşık kaynaklardaki bilgileri özetleyip çıkarmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli araştırma ve yazma aracı NotebookLM’in “Video Özetleri” özelliğine yeni dil seçeneklerini ekledi.

Şu ana kadar yalnızca İngilizceyi destekleyen web ve mobil tabanlı sistem, artık notlarınızdan, belgelerinizden, bir URL’deki kaynaktan ya da seçtiğiniz YouTube videolarından yalnızca İngilizce değil, aralarında Türkçe, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca’nın da bulunduğu tam 80 dilde video ve ses özetleri hazırlayabiliyor.

Belgelerinizi dakikalar içinde video sunumuna dönüştürüyor

İlk olarak geçtiğimiz ay kullanıma sunulan ve kullanıcıların notlarını, PDF’lerini ve görsellerini video sunumlarına dönüştürmesini sağlayan “Video Özetleri” özelliği, Google tarafından yayınlanan son güncellemeyle birlikte küresel bir kimlik kazandı.

Önceden sadece İngilizce olarak kullanılabilen özellik, artık ana dillerinde görsel özetlerle bir şeyler öğrenmek isteyen İngilizce dışındaki kullanıcılar için de büyük bir kolaylık sağlıyor.

Video Özetlerine ek olarak Google, “Sesli Özetler” özelliğinde de ufak bir güncelleme yaptı. Daha önce İngilizce dışındaki dillerde yalnızca kısa özetler sunulurken artık 80’den fazla dilde daha ayrıntılı sesli özetlere erişim imkanı tanıyor. Kullanıcılar, isterlerse yine kısa bir özeti tercih etme seçeneğine de sahip olacaklar.

Google’ın yapmış olduğu güncelleme, NotebookLM’nin küresel kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış durumda. Şirket, kullanıcıların hangi dili tercih ederse etsin, video veya ses özetleri aracılığıyla öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Güncellemenin ise bir hafta içinde tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor.

NotebookLM’de video özeti nasıl oluşturulur?

NotebookLM’nin en etkileyici özelliklerinden biri olan Video Özeti ile notlarınızı, PDF’lerinizi ve görsellerinizi saniyeler içinde etkili bir video sunumuna dönüştürebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Öncelikle mevcut bir not defterini açın veya yeni bir tane oluşturun.

Video özeti oluşturmak istediğiniz notları, PDF’leri, makaleleri veya görselleri not defterinize yükleyin.

“Studio” panelini açın ve “Video Overview” (Video Özeti) seçeneğini seçerek oluşturma sürecini başlatın.

“Video Overviews” başlığının yanındaki üç nokta menüsünü açarak “Customize” seçeneğini seçin. Buradan bir dil seçebilir veya özel talimatlar vermek için bir yönlendirme komutu ekleyebilirsiniz. Örneğin yapay zekanın, yüklediğiniz kaynaklarda özellikle vurgulamasını istediğiniz bir yer varsa bunu belirtebilirsiniz.

Video arka planda oluşturulurken, siz başka işlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. İşlem tamamlandığında, yapay zeka tarafından oluşturulan video özetini izleyebilirsiniz.

Yüklediğiniz kaynakların dili ne olursa olsun, video özeti seçtiğiniz dilde oluşturuluyor. Örneğin İngilizce olarak çekilmiş bir videoyu sunuma dönüştürmek istediğinizde, eğer dil Türkçe seçiliyse sistem videoyu Türkçe olarak özetliyor.

Aynı Studio panelinde bulunan “Audio Overview” (Ses Özeti) seçeneğini seçerek, yüklediğiniz kaynakları podcast formatında da hazırlayabilirsiniz. Videonun tek farkı: izleyici olarak sizin dikkatinizi çekebilecek ve anlamanızı kolaylaştıracak bazı bilgileri ekrana getirmesi.