Anthropic, Chrome tarayıcısı için "Claude for Chrome" adlı bir yapay zeka ajanı geliştirdi.

Claude for Chrome, kullanıcıların vermiş olduğu görevleri tarayıcıda yerine getirebiliyor.

Yeni teknolojinin, "prompt-injection" adı verilen güvenlik açıklarına karşı savunmasının artırıldığı belirtiliyor.

Yapay zeka şirketleri arasındaki rekabet, artık sadece sohbet robotu arayüzleriyle sınırlı değil. Savaşın yeni cephesi, hepimizin günlük hayatta telefonda ve bilgisayarda en sık kullandığı araçlardan biri olan internet tarayıcıları oluyor. Bu alanda cesur bir adım atan Anthropic, Chrome tarayıcısına entegre ettiği yeni yapay zeka ajanını duyurdu: Claude for Chrome.

Claude for Chrome neler sunuyor?

TechCrunch’ın haberine göre Anthropic, Claude for Chrome adlı yapay zeka ajanını şimdilik Max planına abone olan 1.000 kişiden oluşan küçük bir grupla test ediyor. Şirket ayrıca ilgilenen diğer kullanıcılar için bir bekleme listesi açtı. Öte yandan yeni uzantı, ChatGPT Agent gibi diğer ajanlardan farklı bir iş yapmıyor.

Temel mantık aynı: Kullanıcılar Claude’a tarayıcıda kendi adlarına işlem yapma ve bazı görevleri tamamlama izni verebiliyor. Ardından sistem, verilen görevin ne kadar karmaşık olduğuna ve kullanıcının isteğini ne kadar detaylı bir biçimde açıkladığına bağlı olarak değişen sürede (birkaç saniye de olabilir birkaç dakika da) işlemi tamamlamaya çalışıyor.

“Claude for Chrome” uygulaması, Anthropic’i Perplexity, OpenAI ve Google gibi rakiplerinin doğrudan karşısına koymuş oldu. Hatırlatmak gerekirse Perplexity, kullanıcıların görevlerini yükleyebilen bir yapay zeka ajanı içeren kendi tarayıcısı Comet’i yakın zamanda kullanıma sunmuştu. OpenAI’ın da benzer özelliklere sahip yapay zeka destekli tarayıcısını piyasaya sürmeye hazırlandığı söyleniyor.

Güvenlik konusunda ciddi endişeler var

Bununla birlikte, yeni teknoloji heyecan verici olsa da, tamamen kusursuz değil. Özellikle, beraberinde çeşitli güvenlik riskleri getiriyor. Anthropic, tarayıcı erişimi olan yapay zeka ajanlarının “prompt-injection” adı verilen saldırılara karşı savunmasız kalabileceği konusunda uyarıyor. Bu saldırı türünde, bir web sitesindeki gizli kodlar, ajanı kötü niyetli komutları yerine getirmesi için kandırabiliyor.

Daha önce Brave’in güvenlik ekibi, Perplexity’nin Comet ajanında benzer bir güvenlik açığı bulmuştu. Daha sonra düzeltildiği belirtildi. Öte yandan Anthropic, prompt-injection saldırılarının başarı oranını yüzde 23.6’dan yüzde 11.2’ye düşüren çeşitli savunma mekanizmaları geliştirdiklerini söylüyor.

Ayrıca Claude, finansal hizmetler ve yetişkin içerikli siteler gibi bazı web sitelerine erişimi varsayılan olarak engelliyor ve “kişisel verileri yayınlama, satın alma veya paylaşma gibi yüksek riskli eylemler gerçekleştirmeden önce” kullanıcıdan izin istiyor.

Yapay zeka ajanı ne işe yarar?

Yapay zeka ajanlarını, sadece sorularınıza cevap vermekle kalmayıp sizin adınıza görevleri yerine getirebilen ve hatta eylemler gerçekleştirebilen bir yapay zeka türü olarak özetlemek mümkün. Bir nevi çok zeki ve kişisel asistanınız gibi de düşünebilirsiniz.

Yapay zeka ajanının sıradan bir sohbet botundan farkı şudur: Normal bir chatbot, sizden gelen bir soruya veya prompta göre bilgi üretiyor ve size sunuyor. Örneğin “İzmir’deki en iyi balık restoranlarını listele” dediğinizde, balık yiyebileceğiniz restoranların listesini sunuyor ve görevini tamamlamış oluyor.

Yapay zeka ajanı ise çok daha ileri gidebiliyor. “İzmir’de yarın akşam saat 20.00 için en ucuz balık restoranını bul ve benim adıma rezerve et” dediğinizde, adım adım hallediyor:

Önce tarayıcıyı açıyor ve balık restoranlarını arıyor, verdiğiniz komut doğrultusunda en ucuzunu buluyor.

Sizin adınıza aramayı yapıyor, tarih ve fiyat filtrelerini uyguluyor.

İsteğinize uygun bir restoran bulduktan sonra, onay verdiğiniz takdirde rezervasyon işlemini sizin adınıza tamamlıyor.

Tabii bu aşamada isim, soy isim, gerekiyorsa kredi kartı numarası, telefon numarası gibi kişisel bilgilerinizi de yapay zekayla paylaşmanız gerekebiliyor. Güvenip güvenmemek tamamen size kalmış bir mesele.