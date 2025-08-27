Apple, iPhone 4’ün ikonik kılıfını yıllar sonra geri getiriyor

Apple, 2010 yılında iPhone 4 için tanıttığı Bumper kılıflarını yeniden canlandıracak.

Şirket 15 yıl sonra ultra ince iPhone 17 Air modeli için bu kılıfları tekrar hayatımıza dahil edecek.

Canlı parlak renklere sahip olan bu kılıflar döneminde büyük bir popülariteye ulaşmıştı.

Apple, 2010 yılında sevilen iPhone 4 ile ünlenen Bumper tarzı koruyucu bir kılıfları yeniden piyasaya sürmeyi düşünüyor. Bu dikkat çekici bilgi, yaptığı isabetli tahminlerle kamuoyunun güvenini kazanan Bloomberg yazarı Mark Gurman’dan paylaşıldı.

Söz konusu aksesuar modeli, iddialara göre Eylül ayında duyurulması beklenen ultra ince model iPhone 17 Air ile uyumlu olacak. Mark Gurman’a göre bu kılıf, Bumper’a benzer bir konseptle cihazın önünü ya da arkasını kapatmayacak.

Apple, Bumper kılıfları iPhone 17 Air ile yeniden canlandıracak

9to5Mac’in haberine göre Apple, ultra ince tasarımıyla öne çıkacak iPhone 17 Air için “en azından kenarları saran ama arkayı kapatmayan” bir aksesuarı test ediyor.

Daha dar bir kasanın getirdiği kırılganlık ve kenarların çizilme/darbelere karşı korunması ihtiyacı, on yıldan uzun süredir piyasada resmi olarak mevcut olmayan Bumper kılıfları gibi minimalist bir çözümün geri dönüşünü temsil edebilir.

Fakat şimdilik ne yazık ki söz konusu projenin mevcut durumu hakkında ek ayrıntılar paylaşılmadı. Yani ürünün dahili test aşamasını geçip geçmediğini ya da gerçekten piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini bilmek şu an için zor görünüyor.

Bu dikkat çeken dedikodu, Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek ultra ince iPhone 17 Air ile ilgili bir başka söylentiyle birlikte geliyor. Şirketin yeni bir akıllı pil kılıfı geliştirdiği söyleniyor. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Apple, entegre pile sahip son kılıf modelini 2019’da iPhone 11 serisi için satmıştı.

Aksesuarın muhtemel iPhone 17 Air modeliyle beraber hayatımıza geri dönmesi, ultra ince tasarımın temel dezavantajlarından biri olan pil için fiziksel alanın daralması ve buna bağlı olarak özerkliğin azalması sorununu aşmayı amaçlıyor.

Bumper kılıflar 2010 yılında hayatımıza girmişti

Bumper kılıflar Apple tarafından ilk kez 2010 yılında yalnızca iPhone 4 için piyasaya sürüldü. Akıllı telefonların arkasını tamamen kaplayan kılıfların aksine bu kılıf yalnızca cihazın yan kenarlarını saran basit bir kauçuk şeritten oluşuyordu.

Kılıfın darbelere karşı koruma sağlamasının yanı sıra dünya çapında ün kazanmasının bir başka nedeni daha vardı. iPhone 4’ün tasarımında bulunan, operatör sinyalinde ciddi düşüşlere ve hatta cihazın nasıl tutulduğuna bağlı olarak aramaların kesilmesine neden olan “Antennagate” sorununa Apple’ın bulduğu çözüm büyük dikkat toplamıştı.

Yoğun olumsuz tepkilerin ardından dönemin CEO’su Steve Jobs, tüm iPhone 4 alıcılarına ücretsiz Bumper hediye eden uluslararası bir programın başlatıldığını duyurdu. Bu kılıf, metal çerçeveyi sararak kullanıcının elinin telefonun antenine doğrudan temas etmesini önlüyor ve çoğu kişi için sinyal zayıflaması sorununu çözüyordu.

Son olarak Apple henüz iPhone 17 Air için Bumper kılıfların geri döndürüleceği iddialarına herhangi bir yanıt vermedi. 9 Eylül Salı günü gerçekleşecek Awe Dropping lansmanına kadar bunu kesin olarak öğrenmek muhtemelen mümkün olamayacak.