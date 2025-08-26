Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı Exxen’den Disney+’a transfer oldu

Exxen, Gibi dizisinin final yapmasının ardından Konuşanlar programını da kaybetti.

Hasan Can Kaya'nın talk show programı Disney+ platformuna taşındı.

Merakla beklenen yeni bölümler Eylül ayında izleyicilerle buluşacak.

Hasan Can Kaya tarafından sunulan Konuşanlar programı Exxen’den Disney+ platformuna transfer oldu. Temmuz ayında basına konuşan komedyen, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu streaming ağına veda ettiğini açıklamıştı. Cumhuriyet’in haberine öre nihayet sevilen komedi şovunun yeni durağı ortaya çıktı.

Bir süredir Disney+’ın Konuşanlar programını transfer etmek için Netflix, HBO Max ve GAİN gibi uygulamalarla yarıştığı konuşuluyordu. Yeni platformuyla anlaşma gerçekleştiren Hasan Can Kaya, yaz sezonu arasından sonra yeni bölümleri çok fazla geciktirmeden izleyicilerle buluşturacak.

Konuşanlar’ın yeni sezonu Eylül’de Disney+’ta

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı ilk kez 2020 yılında YouTube ekranlarında seyirciyle buluşmuştu. Birkaç ay sonra Exxen platformuna geçiş yapan talk show, uzun yıllardır devam eden ortaklığın ardından Acun Ilıcalı’nın uygulamasına veda etti.

Konuşanlar’ın yeni sezonu Eylül ayından itibaren Disney+ platformunda izleyicilerle buluşacak. Gibi’nin final yapmasının ardından sevilen talk show programı da Exxen’e veda edecek. Kullanıcılar eski bölümleri Exxen’den izlemeye devam edecek. Muhtemelen bu bölümler Disney’in uygulamasına gelmeyecek.

Öte yandan Konuşanlar’ın yeni bölümleri farklı dillerde altyazı desteğine sahip olacak. Program tüm dünyada Disney+ kullanıcıları tarafından izlenebilecek.

Disney+’a nasıl abone olunur?

Disney+ platformuna kayıt olmak oldukça basit. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Öncelikle Disney+’ın resmi internet sitesini ya da mobil uygulamasını indirin.

Ana sayfada yer alan kayıt butonuna tıklayın.

E-posta adresinizi girin ve şifrenizi oluşturun.

Size en uygun abonelik planını seçin.

Ödeme bilgilerinizi girin.

Onaylayın ve hesabı oluşturun.

Disney+’ın aylık ve yıllık abonelik fiyatları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: