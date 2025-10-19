Webmasto Hafta Özeti (13-19 Ekim 2025)

Teknoloji dünyasında haftanın en dikkat çeken haberlerini sizler için bir araya getirdik. Oyun dünyasından yazılıma, yapay zekadan sosyal medya platformlarına kadar geniş bir yelpazede kaçırmamanız gereken detayları sıraladık.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (13-19 Ekim 2025)

13-19 Ekim 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den sokak röportajlarına sert uyarı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sokak röportajlarını hedef alarak sert sözler söyledi. Bazı sokak röportajlarında sistematik bir biçimde Türkiye’de “her şeyin kötüye gittiği” yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı. Şahin, umutsuzluk ve ayrışma yaratan bu içeriklere karşı tüm yasal yetkilerin kullanılacağını belirtti.

M5 çipli iPad Pro piyasaya çıktı

M5 çipli iPad Pro bu hafta resmen tanıtıldı. Üst düzey bir performans ortaya koyan cihaz, Türkiye pazarında ön siparişe açıldı. Model şu anda ülkemizde yaklaşık 72 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

14 inç MacBook Pro M5 tanıtıldı

M5 çipinden güç alan 14 inç MacBook Pro resmen duyuruldu. Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapan dizüstü bilgisayar, Türkiye’de ön siparişe açıldı. 94 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satılan model, 22 Ekim’den itibaren resmi olarak tüketicilerle buluşacak.

M5 Apple Vision Pro duyuruldu

Apple, M5 çipli yeni nesil Vision Pro’yu piyasaya sundu. 22 Ekim’de belirli ülkelerde satışa çıkacak cihaz, Türkiye pazarına ilk etapta gelmeyecek. 3 bin 499 dolar fiyat etiketine sahip olan ürün, selefinden daha ucuza satılıyor.

Windows 10 için resmi destek sona erdi

Microsoft, bu hafta itibarıyla Windows 10 için resmi desteğini sona erdirdi. Daha güncel ve sorunsuz bir deneyim yaşamak isteyenler için Windows 11 yükseltmesi öneriliyor.

Apple üst üste 13. kez “dünyanın en değerli markası” seçildi

Danışmanlık firması Interbrand, 2025 yılının en değerli markalarını açıkladı. Apple, 13 yıldır zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. 470,9 milyon dolar tahmini değere sahip olan marka bu sayede Microsoft, Google ve Amazon gibi rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Öte yandan NVIDIA da yüzde 116’lık olağanüstü yükselişle dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Netflix ve Spotify’dan “video podcast” ortaklığı

Netflix, Spotify’ın popüler podcast’lerini kendi bünyesine taşıyor. Stratejik ortaklık sonucuna spor, popüler kültür, yaşam tarzı ve gerçek suç gibi kategorilerde öne çıkan içerikler video podcast formatıyla daha geniş bir kitleye taşınacak. Netflix bu yeniliği 2026 yılında ilk olarak ABD’deki kullanıcılarla buluşturacak.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan dikkat çeken açıklama

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Fransa hükümetini tartışmalı bir AB yasasını desteklemekle suçladı. Bu yasa, AB’de özel mesajların otomatik olarak taranmasını zorunlu hale getirecek. Kullanıcı gizliliğini ön planda tutan Durov, bu yasaya en çok karşı duran ülkenin ise Almanya olduğunu ekledi.

Apple TV+’ın ismi Apple TV oldu

Apple TV+ markasını terk eden Apple, yayın servisi için “Apple TV” ismine geçiş yaptığını açıkladı. Bu sadeleştirme stratejisi, şirketin hizmetlerine “daha canlı bir kimlik” kazandırmayı amaçlıyor. Fakat halihazırda zaten Apple TV adında bir donanım ve ayrı bir mobil uygulama sunduğu için, bu ismin üç farklı üründe kullanılması kullanıcı deneyiminde karmaşa doğurabilir.

Sıvı soğutmalı ilk telefon: RedMagic 11 Pro tanıtıldı

Nubia’nın yeni amiral gemisi oyuncu telefonu RedMagic 11 Pro serisi resmen duyuruldu. Cihaz, aktif sıvı soğutma ve dahili fanı birleştiren “Dual Cooling by Air and Liquid” adlı yenilikçi bir termal yönetim sistemi sunuyor. 144 Hz yenileme hızına sahip ekranla donatılan ürün, 120W şarj destekli 8.000 mAh pil kapasitesinden güç alıyor.

ChatGPT erotik içeriklere izin vermeye başlayacak

OpenAI, ChatGPT’yi “yetişkin kullanıcıları yetişkin gibi ele alma” ilkesiyle güncelleyecek. Bu sayede platform, yetişkinlere +18 içerikler sunmaya başlayacak. Önemli değişikliğin Aralık ayında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

ABD Darphanesi, Steve Jobs’u hatıra parasıyla onurlandıracak

ABD Darphanesi, 2026’da Steve Jobs anısına özel bir hatıra parası basacağını duyurdu. 1 dolarlık bu madeni para, “Amerikan İnovasyonu” serisi kapsamında çıkacak. Jobs, hatıra parasında genç bir portreyle Kaliforniya manzarası önünde otururken tasvir ediliyor. Paranın üzerinde ayrıca Jobs’un ünlü sloganı olan “Make Something Wonderful” (Harika Bir Şey Yarat) yazısına yer verilecek.

PS Plus kullanıcılarına Silent Hill 2 ve Until Dawn müjdesi

Sony, PlayStation Plus aboneleri için Ekim 2025’te Extra ve Premium paketlerine ekleyeceği yeni oyunları duyurdu. Bu ayın öne çıkan oyunları arasında, Silent Hill 2 ve Until Dawn yer alıyor. Listedeki oyunlara PS Plus’ın Essential paketine üye olanlar erişemeyecek.

iPhone 17 Pro “en iyi selfie kameralı telefon” unvanını kazandı

Bağımsız kamera analiz kuruluşu DxOMark’a göre iPhone 17 Pro, “en iyi selfie kamerasına sahip telefon” seçildi. Testlerden 154 puanla ayrılan cihaz, iPhone 16 Pro Max’i geride bıraktı.

OpenAI ve Broadcom’dan önemli iş birliği

OpenAI, yapay zeka modellerini daha fazla güçlendirmek için Broadcom ile önemli bir anlaşma imzaladı. Şirket, “10 gigawatt’lık özel yapım yapay zeka hızlandırıcıları” geliştirmek ve kurmak üzere iş birliğine gitti. Bu ortaklık, firmanın NVIDIA’ya olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

iPhone Air’ın üretim hacmi azaltıldı

Yatırım bankası Mizuho Securities’in raporuna göre Apple, iPhone Air’ın üretim hacmini düşürdü. Şık tasarımı ve sağlam yapısıyla öne çıkan cihaz, ne yazık ki tek kamera kurulumu, zayıf pil kapasitesi ve yüksek fiyatı gibi unsurlar yüzünden tüketicilerin pek fazla ilgisini çekemedi. Buna rağmen serinin diğer üç üyesi iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in üretimi ikişer milyon adet artırıldı.