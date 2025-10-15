14 inç MacBook Pro M5 duyuruldu: Türkiye fiyatı cep yakacak

M5 çipinden güç alan 14 inç MacBook Pro resmen duyuruldu.

Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapan dizüstü bilgisayar, Türkiye'de ön siparişe açıldı.

94 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılan model, 22 Ekim'den itibaren resmi olarak tüketicilerle buluşacak.

Apple bu akşam M5 çipiyle güçlendirilen yeni 14 inç MacBook Pro modelini piyasaya sürdü. Cihaz, Mac kullanıcıları için yapay zeka yeteneklerinde önemli bir sıçramayı temsil ediyor.

Üstün performans ortaya koyan dizüstü bilgisayar modeli profesyoneller, öğrenciler ve içerik üreticiler için olağanüstü bir deneyim sunuyor. Uzay Siyahı ve Gümüş renk seçenekleriyle sunulan cihazın ön siparişleri bugün başlıyor. Gönderimler ise 22 Ekim’de gerçekleşecek.

M5 MacBook Pro özellikleri

Apple tarafından geliştirilen yeni M5 çip, her çekirdeğinde yapay zeka hızlandırıcıları bulunan yeni nesil 10 çekirdekli bir GPU ile donatılıyor. Bu sayede yapay zeka performansı M4’e göre 3,5 kat, M1’e göre ise 6 kat artıyor.

Daha hızlı bir CPU, geliştirilmiş 16 çekirdekli yapay zeka motoru ile geliyor. Ayrıca artırılmış bellek bant genişliği sayesinde hızlı uygulama başlatma, cihaz içi büyük dil modelleri (LLM’ler) ve Draw Things/LM Studio gibi uygulamalarda metinden resme dönüştürme gibi görevler mümkün oluyor.

Grafikler, M4’e göre 1,6 kata kadar daha hızlı hale geliyor. Kodlama, çoklu görev ve yaratıcı iş akışları için yüzde 20’ye kadar daha hızlı CPU çok iş parçacıklı performans sağlıyor. SSD hızları iki katına çıkarak daha hızlı yerel yapay zeka yükleme ve daha hızlı dosya yönetimi için 4 TB’a kadar depolama alanını destekliyor.

M5 MacBook Pro pil ömrü 24 saate kadar ulaşıyor. Göz alıcı Liquid Retina XDR ekran (nano doku seçeneği, 1600 nit tepe HDR, 120 Hz), 12 MP Center Stage kamerası, altı hoparlörlü Spatial Audio, çok yönlü bağlantı noktaları ve macOS Tahoe’ya entegre Apple Intelligence öne çıkıyor.

Yeni MacBook Pro, Apple’ın 2030 karbon nötrlüğü hedefleriyle uyumlu geliyor. Yüzde 45 geri dönüştürülmüş içerik (yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum, nadir toprak elementleri, kobalt pil), tedarik zincirinde yüzde 55 yenilenebilir elektrik, lifli ambalaj ve daha uzun ömür için enerji tasarruflu tasarım vaat ediliyor.

Apple’ın Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus şunları söyledi:

“M5, Mac için yapay zekada bir sonraki büyük sıçramayı temsil ediyor ve öğrencilerin, yaratıcıların, geliştiricilerin ve profesyonellerin zorlu iş akışları için muazzam grafik iyileştirmeleri sunuyor. Olağanüstü performansı, eşsiz pil ömrü ve eşsiz ekranıyla 14 inç MacBook Pro’yu bir üst seviyeye taşıyor.”

M5 MacBook Pro’nun Türkiye fiyatı ne kadar?

CPU GPU RAM SSD Depolama Fiyat 10 Çekirdekli 10 Çekirdekli 16 GB 512 GB 94.999 TL 10 Çekirdekli 10 Çekirdekli 16 GB 1 TB 105.999 TL 10 Çekirdekli 10 Çekirdekli 24 GB 1 TB 116.999 TL

Son olarak Apple tarafından bugün tanıtılan diğer ürünler olan M5 Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığı ve M5 iPad Pro modeli ile ilgili detaylara da göz atabilirsiniz.