Apple üst üste 13. kez “dünyanın en değerli markası” seçildi

Danışmanlık firması Interbrand, 2025 yılının en değerli markalarını açıkladı.

Apple, 13 yıldır zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

470,9 milyon dolar tahmini değere sahip olan marka bu sayede Microsoft, Google ve Amazon gibi rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

Öte yandan NVIDIA da yüzde 116'lık olağanüstü yükselişle dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Interbrand tarafından hazırlanan “2025’in en değerli küresel markaları” sıralamasında Apple üst üste 13. kez liderliğini korumayı başardı. ABD merkezli şirket, dünyanın en değerli markası olma konumunu pekiştirdi.

Interbrand’in raporuna göre Apple, piyasadaki doğrudan rakipleri olan Microsoft, Amazon ve Google’ı geride bıraktı. Şirket tahmini olarak 470,9 milyar dolar değere ulaştı.

Apple, rakiplerini zirveye yaklaştırmıyor

Interbrand, en etkili 100 küresel markayı üç temel unsura göre değerlendiriyor. Bunlar arasında finansal performans, markanın satın alma kararlarındaki rolü ve rekabet avantajını sürdürme becerisi yer alıyor.

Listedeki şirketlerin toplam değeri 2024 yılına kıyasla yüzde 4,4 artarak 3,6 trilyon dolara ulaştı. Apple, Coca-Cola’yı geride bıraktığı 2013 yılından bu yana zirvede kalmaya devam ediyor.

Diğer teknoloji devlerinde durumlar ne?

Teknoloji sektöründeki önemli değişimlere rağmen şirket konumunu koruyor. Mevcut değer, bir önceki yıla göre yüzde 4’lük küçük bir düşüşü temsil etse de yüzde 10 büyüme kaydederek 388,5 milyar dolara ulaşan Microsoft’un oldukça önünde yer alıyor.

Listenin ilk beş basamağında Amazon (319,9 milyar dolar), Google (317,1 milyar dolar) ve Samsung (90,5 milyar dolar) gibi diğer büyük teknoloji firmaları yer alıyor.

NVIDIA yüzde 116’lık artış kaydetti

Sıralamada en çok öne çıkanlar arasında, marka değerinde tarihi bir yüzde 116’lık artış kaydeden ve 43,2 milyar dolara ulaşan NVIDIA yer alıyor. Bu da Interbrand’in tek bir yılda kaydettiği en büyük artış olarak kayıtlara geçiyor.

Dikkat çekici yükseliş, yonga üreticisinin yapay zeka alanındaki ilerleme ve GPU’lara olan küresel talep üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Öte yandan Instagram da listede dikkatlerden kaçmıyor. Meta’nın popüler sosyal medya uygulaması, özellikle de Reels içeriklerinin yaygınlaşması ile birlikte yüzde 27’lik bir artış kaydediyor. Bu sayede platform, listenin ilk 10 basamağında kendine yer buluyor.

Buna karşılık ise Nike değerinin yüzde 26’sını kaybederek 14. sıradan 23. sıraya geriliyor. Öte yandan Elon Musk’ın CEO koltuğuna oturduğu elektrikli otomobil devi Tesla yüzde 35 düşüşle 13 sıra gerileyerek 25. sıraya geriliyor.