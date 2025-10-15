Menüyü Kapat
    Slient Hill 2 ve Until Dawn, PlayStation Plus abonelerine ücretsiz oluyor

    Sony, Ekim 2025 tarihinde PlayStation Plus'ın Premium ve Extra paketlerine Slient Hill 2 ve Until Dawn gibi oyunları ekleyecek.
    Slient Hill 2, Until Dawn PlayStation Plus
    • Sony, PlayStation Plus aboneleri için Ekim 2025'te Extra ve Premium paketlerine ekleyeceği yeni oyunları duyurdu.
    • Bu ayın öne çıkan oyunları arasında, Slient Hill 2 ve Until Dawn yer alıyor.
    • Listedeki oyunlara PS Plus'ın Essential paketine üye olanlar erişemeyecek.

    Sony, geçtiğimiz aylarda zam yaptığı abonelik tabanlı oyun hizmeti PlayStation Plus için Ekim 2025 kataloğunu açıkladı. Her ay yeni yapımların eklendiği ve oyun severlere geniş bir kütüphane sunan sistem, Extra ve Premium üyelik planlarına 21 Ekim itibarıyla 8 yeni yapım dahil edecek.

    Hatırlatmak gerekirse ayın ilk günlerinde en alt katman olan PS Plus Essential aboneliğine Alan Wake 2, Goat Simulator 3 ve Cocoon gibi üç yeni oyun eklenmişti. Şimdi ise gözler PlayStation Plus Extra ve Premium planlarına çevrildi. Sony merakla beklenen yeni listeyi duyurdu.

    PS Plus Eklim 2025 Extra ve Premium oyunları

    PlayStation Blog’da yayınlanan duyuruya göre, 21 Ekim’den itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium üyeleri birbirinden farklı türlerde sekiz yeni oyuna erişim sağlayacak. Korku türünden hayatta kalma deneyimlerine, hikaye tabanlı yapımlardan dövüş oyunlarına kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.

    PS Plus Ekim 2025 oyunları Extra, Premium
    PlayStation Plus’un Extra ve Premium paketlerine eklenecek yeni oyunlar / Kaynak: PlayStation Blog

    İşte Ekim ayında kütüphaneye eklenecek tüm yapımlar:

    PlayStation Plus Extra:

    • Silent Hill 2 | PS5
    • Until Dawn | PS5
    • V Rising | PS5
    • Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4
    • Poppy Playtime: Chapter 1 | PS5, PS4
    • As Dusk Falls | PS5, PS4
    • Wizard with a Gun | PS5

    PlayStation Plus Premium:

    • Tekken 3 | PS5, PS4
    Korku türünün efsaneleri arasında yer alan Silent Hill 2, tamamen yenilenmiş versiyonuyla PlayStation 5 sahiplerine sunulacak. Until Dawn da aynı platformda sahneye çıkarak interaktif hikâye deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. V Rising ise hayatta kalma unsurlarıyla dikkat çekerken, Yakuza: Like a Dragon da dövüş oyunu sevenlere hitap edecek.

    PlayStation Plus Premium kullanıcıları ise efsanevi dövüş serisinin unutulmaz oyunu Tekken 3 ile nostaljik bir yolculuğa çıkacak. Bu oyunun Extra ve Essential üyelerine sunulmayacağını belirtmekte de fayda var.

    PlayStation Plus Türkiye fiyatları

    Merak edenler için 1 ay, 3 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 farklı abonelik seçeneği ile kullanıcılara hizmet veren PlayStation Plus’ın Türkiye’deki üyelik ücretleri şu şekilde:

    Abonelik türü Fiyat
    PS Plus Essential (1 Aylık) 273 TL
    PS Plus Essential (3 Aylık) 685 TL
    PS Plus Essential (1 Yıllık) 2.180 TL
    PS Plus Extra (1 Aylık) 405 TL
    PS Plus Extra (3 Aylık) 1.121 TL
    PS Plus Extra 12 Aylık 3.645 TL
    PS Plus Deluxe (1 Aylık) 475 TL
    PS Plus Deluxe (3 Aylık) 1.292 TL
    PS Plus Deluxe (1 Yıllık) 4.266 TL
    Avatar photo

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

