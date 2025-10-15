Slient Hill 2 ve Until Dawn, PlayStation Plus abonelerine ücretsiz oluyor

Sony, PlayStation Plus aboneleri için Ekim 2025'te Extra ve Premium paketlerine ekleyeceği yeni oyunları duyurdu.

Bu ayın öne çıkan oyunları arasında, Slient Hill 2 ve Until Dawn yer alıyor.

Listedeki oyunlara PS Plus'ın Essential paketine üye olanlar erişemeyecek.

Sony, geçtiğimiz aylarda zam yaptığı abonelik tabanlı oyun hizmeti PlayStation Plus için Ekim 2025 kataloğunu açıkladı. Her ay yeni yapımların eklendiği ve oyun severlere geniş bir kütüphane sunan sistem, Extra ve Premium üyelik planlarına 21 Ekim itibarıyla 8 yeni yapım dahil edecek.

Hatırlatmak gerekirse ayın ilk günlerinde en alt katman olan PS Plus Essential aboneliğine Alan Wake 2, Goat Simulator 3 ve Cocoon gibi üç yeni oyun eklenmişti. Şimdi ise gözler PlayStation Plus Extra ve Premium planlarına çevrildi. Sony merakla beklenen yeni listeyi duyurdu.

PS Plus Eklim 2025 Extra ve Premium oyunları

PlayStation Blog’da yayınlanan duyuruya göre, 21 Ekim’den itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium üyeleri birbirinden farklı türlerde sekiz yeni oyuna erişim sağlayacak. Korku türünden hayatta kalma deneyimlerine, hikaye tabanlı yapımlardan dövüş oyunlarına kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.

İşte Ekim ayında kütüphaneye eklenecek tüm yapımlar:

PlayStation Plus Extra:

Silent Hill 2 | PS5

Until Dawn | PS5

V Rising | PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4

Poppy Playtime: Chapter 1 | PS5, PS4

As Dusk Falls | PS5, PS4

Wizard with a Gun | PS5

PlayStation Plus Premium:

Tekken 3 | PS5, PS4

Korku türünün efsaneleri arasında yer alan Silent Hill 2, tamamen yenilenmiş versiyonuyla PlayStation 5 sahiplerine sunulacak. Until Dawn da aynı platformda sahneye çıkarak interaktif hikâye deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. V Rising ise hayatta kalma unsurlarıyla dikkat çekerken, Yakuza: Like a Dragon da dövüş oyunu sevenlere hitap edecek.

PlayStation Plus Premium kullanıcıları ise efsanevi dövüş serisinin unutulmaz oyunu Tekken 3 ile nostaljik bir yolculuğa çıkacak. Bu oyunun Extra ve Essential üyelerine sunulmayacağını belirtmekte de fayda var.

PlayStation Plus Türkiye fiyatları

Merak edenler için 1 ay, 3 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 farklı abonelik seçeneği ile kullanıcılara hizmet veren PlayStation Plus’ın Türkiye’deki üyelik ücretleri şu şekilde: