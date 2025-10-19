Xiaomi’den ilginç tasarım: Redmi K90 Pro Max “kot pantolon kumaşıyla” geliyor

Redmi K90 Pro Max'in 23 Ekim'de Çin'de resmi olarak piyasaya çıkacağı duyuruldu.

Merakla beklenen cihaz, kot pantolon dokusunu taklit eden, nano-deri malzemeden yapılmış dikkat çekici bir arka yüze sahip olacak.

Bu sıra dışı nano-deri kaplama, sararmaya ve kirlenmeye karşı yüksek dayanıklılık ortaya koyacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, amiral gemisi Redmi K90 Pro Max modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirket son olarak yeni modelinin Çin’de 23 Ekim’de resmi olarak piyasaya sürüleceğini duyurdu. Global sürüm için ise henüz bir tarih belirlenmedi.

Fakat duyuruda asıl dikkat çeken nokta, cihazın “kot pantolon kumaşını” anımsatan ilginç tasarımı oldu. Redmi’nin resmi profilinde Weibo’da yayınlanan görseller, cihazın alışılmadık tasarımını gözler önüne seriyor. Öte yandan bu görüntü, ses kalitesini artırmak için ABD merkezli ses şirketi Bose ile benzeri görülmemiş bir iş birliğini de pekiştiriyor.

Nano-deri ve Bose kalitesi Redmi K90 Pro Max’te vücut bulacak

Xiaomi’den gelen açıklamasına göre K90 Pro Max’in arka yüzeyi sentetik nano deriden yapılmış olacak. Kaplama, kire, zamanla sararmaya ve ultraviyole radyasyonun etkilerine dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ve bir bezle kolayca temizlenebiliyor.

Kot kumaşından ilham alan doku, akıllı telefona parlak cam ve metal çerçeve trendi arasında özgün bir görünüm kazandırıyor. Resmi tasarımlar ayrıca hoparlör benzeri bir ızgaranın yanında “Sound by Bose” logosuyla işlenmiş dikdörtgen bir kamera modülünü de gösteriyor.

Arka hoparlörün varlığına dair iddialara rağmen bu unsurun yalnızca dekoratif amaçlı olması ve Bose şirketiyle olan ortaklığı vurgulaması daha olası görünüyor. Xiaomi ayrıca Redmi K90 Pro Max’in beyaz renk seçeneğiyle de satışa sunulacağını vurguluyor.

Cihazın teknik özellikleri ile ilgili henüz pek fazla detay bulunmuyor. Fakat modelin gelişmiş özellikleri ve performans odaklı yapısıyla markanın ürün gamının zirvesinde yer alması bekleniyor.

Söylentilere göre akıllı telefon, Qualcomm’un Eylül ayı sonlarında duyurduğu yeni amiral gemisi çipi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile donatılacak.

Redmi K90 Pro Max, Çin’de 23 Ekim’de resmi olarak satışa sunulacak. Muhtemelen cihaz lansmandan birkaç ay sonra Türkiye ve diğer ülkelere de gelecek.