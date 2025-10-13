Apple TV+’ın adı Apple TV olarak değiştirildi

Apple TV+ markasını terk eden Apple, yayın servisi için "Apple TV" ismine geçiş yaptığını açıkladı.

Bu sadeleştirme stratejisi, şirketin hizmetlerine "daha canlı bir kimlik" kazandırmayı amaçlıyor.

Fakat halihazırda zaten Apple TV adında bir donanım ve ayrı bir mobil uygulama sunduğu için, bu ismin üç farklı üründe kullanılması kullanıcı deneyiminde karmaşa doğurabilir.

Teknoloji devi Apple, Netflix rakibi dijital yayın platformunun kimliğini daha basit bir hale getiriyor. Şirket, Apple Apple TV+ markasını ortadan kaldırıyor. Bunun yerine Apple TV ismiyle birleşerek yoluna devam ediyor.

Yeni isimlendirme stratejisi, daha modern bir görsel kimlik vadediyor. Fakat yine de markanın adı adı taşıyan donanım ve uygulaması, ürün ekosisteminde kafa karışıklığı yaratabilecek gibi görünüyor. Şirketin bu durumun önüne nasıl geçeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Apple “daha dinamik bir kimlik” ortaya koyuyor

Apple bugün Apple TV+ yayın hizmetinin adının Apple TV olarak değiştirildiğini resmen duyurdu. 9to5Mac’e göre bu yeniden markalama hamlesi, içerik ya da işlevselliğini değiştirmeden hizmetine “canlı bir kimlik” kazandırmayı hedefleyen markanın stratejisinde yeni bir adımı temsil ediyor.

Şirketin resmi duyurusu, F1 The Movie’nin çıkışıyla ilgili bir basın bülteninde sessiz sedasız bir şekilde gerçekleştirildi: “Apple TV+ artık dinamik yeni bir kimliğe sahip. Yalnızca Apple TV…”

“Apple TV” isimlendirmesi karmaşaya dönüştü

Fakat bu değişiklik, tartışmalı bir konuyu da beraberinde getiriyor. İsim değişikliği kullanıcılar arasında biraz kafa karışıklığına yol açabilir. Zira Apple’ın zaten çok benzer isimlere sahip birkaç ürünü var.

Bir tarafta Apple TV donanımı, diğer tarafta iPhone’larda yer alan Apple TV uygulaması… Şimdi aynı adı taşıyan bir yayın hizmeti de karşımıza çıkıyor.

Apple, kullanımı netleştirmek ve marka tutarlılığını güçlendirmek için önümüzdeki aylarda yeni bir görsel kimlik benimseyecek gibi görünüyor. 2025 yılı Apple için kesinlikle netlik ve sadeleşmenin simgesi olarak görülüyor.

Ürün ekosisteminde yer alan yazılımlarını “26” rakamı altında birleştirmeye karar veren marka iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe ve diğer platformlarla birlikte 2026 yılına atıfta bulunarak bu uyum mantığını sürdürüyor.