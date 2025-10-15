Netflix ve Spotify video podcast’ler için güçlerini birleştirdi

Netflix, Spotify'ın popüler podcast'lerini kendi bünyesine taşıyor.

Stratejik ortaklık sonucuna spor, popüler kültür, yaşam tarzı ve gerçek suç gibi kategorilerde öne çıkan içerikler video podcast formatıyla daha geniş bir kitleye taşınacak.

Netflix bu yeniliği 2026 yılında ilk olarak ABD'deki kullanıcılarla buluşturacak.

Popüler müzik platformu Spotify, video podcast’lerinin kapsamını genişletmek için Netflix ile benzeri görülmemiş bir ortaklığa imza attı. 2026’dan itibaren yayın platformu aboneleri, Spotify Studios ve The Ringer’dan spor, popüler kültür, yaşam tarzı ve gerçek suç gibi konuları ele alan çeşitli programları izleyebilecek.

TechCrunch’a göre bu dikkat çekici hamle, Spotify’ın görsel-işitsel içeriğini genişletme, yeni dağıtım ve para kazanma fırsatları yaratma stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Spotify podcast’leri Netflix ekranlarına uzanıyor

Netflix artık Spotify’ın en popüler podcast’lerinden bazılarının video versiyonlarına ev sahipliği yapacak. İlk seçkide ayrıca spor, eğlence, kültür ve gerçek suç alanlarında hit yapımlar yer alacak.

İçerik Lisanslama ve Programlama Stratejisi Başkan Yardımcısı Lauren Smith konuyla alakalı şunları söyledi:

“Netflix’te üyelerimizi nerede ve nasıl izlemeyi seçerlerse seçsinler, eğlendirmenin yeni yollarını sürekli arıyoruz. Video podcast’ler popülerliğini artırmaya devam ederken, Spotify ile ortaklığımız, bu hit programların tam uzunlukta video versiyonlarını Netflix ve Spotify izleyicileriyle buluşturmamızı sağlıyor.”

Bu hamle, özellikle de Z Kuşağı kitlesini cezbedebilecek ve daha fazla reklam geliri sağlayabilecek bir format olarak videolara odaklanan Spotify’da önemli bir değişimi yansıtıyor. 2024’ten bu yana platformdaki video tüketimi, ses tüketiminden 20 kat daha hızlı arttı. Şu anda 430 binden fazla video podcast bulunuyor.

Netflix’in küresel podcast başkan yardımcısı ve başkanı Roman Wasenmüller yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu ortaklık, podcast yayıncılığında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Netflix ile birlikte keşfi genişletiyor, içerik üreticilerinin yeni kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlara sevdikleri hikayeleri deneyimleme ve hiç hayal etmedikleri yeni favorileri keşfetme şansı sunuyoruz. Bu, içerik üreticilerine daha fazla seçenek sunuyor ve yepyeni bir dağıtım fırsatı yaratıyor.”

Yayınlanacak ilk içerikler belli oldu

Platformdan gelen bilgilere göre başlangıçta yayınlanacak video podcast’lerden bazıları şunlar:

Spor:

The Bill Simmons Podcast

The Zach Lowe Show

The McShay Show

Fairway Rollin’

The Mismatch

The Ringer F1 Show

The Ringer Fantasy Football Show

The Ringer NFL Show

The Ringer NBA Show

Kültür/Yaşam:

The Rewatchables

The Big Picture

The Dave Chang Show

Recipe Club

Dissect

Gerçek suç hikayeleri:

Conspiracy Theories

Serial Killers

Netflix kataloğunda video podcast’lerin lansmanı Amerika Birleşik Devletleri’nde 2026 başlarında başlayacak. Daha sonra muhtemelen Türkiye de dahil olmak üzere diğer pazarlar için kademeli olarak genişletilecek.