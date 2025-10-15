ChatGPT yetişkinler için +18 içeriklere izin verecek

OpenAI, ChatGPT'yi "yetişkin kullanıcıları yetişkin gibi ele alma" ilkesiyle güncelleyecek.

Bu sayede platform, yetişkinlere +18 içerikler sunmaya başlayacak.

Önemli değişikliğin Aralık ayında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

OpenAI, ChatGPT’de erotik içerikler de dahil olmak üzere yetişkinlere yönelik içeriklerin oluşturulmasına izin vermeye başlayacak. Bu önemli değişiklik, şirketin CEO’su olan Sam Altman tarafından resmen duyuruldu.

Bu dikkat çekici yeniliğin Aralık ayında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Söz konusu değişiklik, yapay zekanın yetişkinleri yetişkin olarak kabul etmesini öngören yeni şirket politikasının bir parçası olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca daha sağlam bir yaş doğrulama sistemiyle birlikte uygulanacak.

Sam Altman’dan resmi açıklama geldi

Sam Altman sosyal medyadan yayınladığı bir gönderide şirketin yeni yönelimini duyurdu:

“Aralık ayında, yaş doğrulamayı daha kapsamlı bir şekilde uygulamaya koyduğumuzda ve ‘yetişkin kullanıcılara yetişkin gibi davran’ ilkemiz kapsamında, doğrulanmış yetişkinler için erotik içerikler gibi daha fazlasına izin vereceğiz.”

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right. Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

ChatGPT şu anda etkileşimleri ve cinsel içerik oluşturmayı engelleyen filtrelere sahip. Fakat kullanıcılar genellikle bunları aşmanın bir yolunu buluyor. Engadget’a göre bu önemli değişiklik, 18 yaş üstü kişilerin bu tür kullanıma resmi olarak izin verecek.

Bu fikir kullanıcıları ikiye böldü

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT uzun süredir bu tür davranışlara izin verilmesi gerektiği konusunda topluluğunu ikiye bölüyor.

Şirketin CEO’su Sam Altman’ın duyurusuna gelen tepkiler arasında, birçok kullanıcı daha önce aşırı övgü dolu olduğu gerekçesiyle eleştirilen önceki model GPT-4o’nun bazı özelliklerinin yeniden sunulmasını kutladı.

Altman’ın paylaşımına yanıt olarak sosyal medyada bir kullanıcı, “Ben sadece bir yetişkin gibi muamele görmek istiyorum, küçük bir çocuk gibi değil, bu sapık modunun aktif olmasını istediğim anlamına gelmiyor” dedi.

Altman ise buna yanıt olarak, “İstemediğiniz sürece erotik içerik almayacaksınız” diye garanti verdi.

Elbette birçok kişi, yöneticinin tanımına ikna olmadı. Başka bir yanıtta bir kullanıcı, şirketin aldığı önlemlerin ruh sağlığı sorunlarını “hafifletmek” için yeterli olmadığı görüşüne katılmadı.

Altman, gönderisinde GPT-5’in ChatGPT’yi gerçek bir insanmış gibi davranmaktan “bürokratik bir bota” dönüştürdüğünü kabul ediyor. Tecrübeli yönetici artık amacın platformun iletişim tarzının “kırılgan bir zihinsel durumdaki küçük bir yüzdelik” kullanıcı tarafından yönlendirilmemesini sağlamak olduğuna inanıyor.

Bilindiği üzere ChatGPT yakın zaman önce bir intihar vakasıyla gündeme gelmişti. Bu olaydan sonra tedbirlerini artıran OpenAI, kullanıcı güvenliği konusunda daha fazla önlem uygulamaya başladı.

Son olarak ChatGPT yakın zaman önce Canva ve Spotify gibi uygulamalarla entegrasyon kazandı. Her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam eden platform, aynı zamanda uygulama içi alışveriş özelliği ile de karşımıza çıktı.