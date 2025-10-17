iPhone 17 Pro “en iyi selfie kameralı telefon” seçildi

Bağımsız kamera analiz kuruluşu DxOMark'a göre iPhone 17 Pro, "en iyi selfie kamerasına sahip telefon" seçildi.

Testlerden 154 puanla ayrılan cihaz, iPhone 16 Pro Max'i geride bıraktı.

Amiral gemisi özellikleri ile öne çıkan iPhone 17 Pro, kamera analizleri için bağımsız bir referans kuruluşu olan DxOMark tarafından “en iyi selfie kameralı telefon” seçildi. Cihaz, ön kamera sıralamasında 154 puan aldı. Bu sayede 151 puanla zirvenin bir önceki sahibi iPhone 16 Pro Max’i geride bırakarak birincilik koltuğuna oturdu.

DxOMark ekibinin gerçekleştirdiği testler, kontrollü ortamlardan düşük ışıklı dış mekanlara kadar çeşitli koşullarda çekilmiş 1.500’den fazla görüntüyü içeriyor. Cihaz pozlama, odaklama ve renk konusunda mükemmel sonuçlar vererek hem fotoğraflarda hem de videolarda tutarlı sonuçlar ortaya koyuyor.

DxOMark’a göre en iyi kameralı telefonlar sıralaması

Zirvenin yeni sahibi iPhone 17 Pro Max’in selfie kamerası yeteneklerine geçmeden önce, DxOMark ekibi tarafından hazırlanan “en iyi kameralı telefonlar” sıralamasına göz atalım:

Telefon modeli Selfie kamerası puanı Arka kamera puanı Çıkış yılı Apple iPhone 17 Pro 154 168 2025 Apple iPhone 16 Pro Max 151 161 2024 Honor Magic6 Pro 151 158 2024 Apple iPhone 15 Pro Max 149 154 2023 Apple iPhone 15 Pro 149 154 2023 Google Pixel 9 Pro XL 148 160 2024 Apple iPhone 14 Pro Max 146 146 2022 Apple iPhone 14 Pro 146 146 2022 Google Pixel 8 Pro 145 153 2023 Huawei Mate 50 Pro 145 149 2022 Apple iPhone 14 Plus 144 133 2022 Apple iPhone 14 144 133 2022 Huawei P50 Pro 144 143 2021 Google Pixel 7 Pro 142 147 2022 Huawei Mate 40 Pro 142 135 2020

iPhone 17 Pro selfie kamerasında dünya lideri oldu

Apple’ın yeni amiral gemisi telefonu, iPhone’da kullanılan ilk kare sensör olan f/1.9 diyafram açıklığına sahip yeni 18 MP ön sensör ile piyasaya çıktı. Bu yapısal değişiklik, cihazın yönü ne olursa olsun tutarlı bir çerçeveleme ve grup özçekimleri için ideal olan daha geniş bir görüş alanı sağlıyor.

Hassas otofokus ve geniş alan derinliği övgüyle karşılanıyor. Cihaz birden fazla yüzün yer aldığı portre çekimlerinde etkili oluyor. Bokeh modu da iyi özne izolasyonu ve doğal bulanıklık efektiyle olumlu eleştiriler alarak bu konuda piyasadaki en iyi seçeneklerden biri olarak kabul ediliyor.

Fotoğraf testlerinde cihaz, yüksek pozlama ve dengeli renkleri koruyarak 150 puan aldı. DxOMark, modelin farklı ışık koşullarında geniş bir dinamik aralığa ve keskin detaylara sahip olduğunu vurguluyor. Dokular aslına sadık kalsa da hareketli öğelerin zaman zaman netliğini kaybedebildiği söyleniyor.

Video kayıt yetenekleriyle de artı puan topluyor

Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan iPhone 17 Pro, video testlerinde 159 puan aldı. Cihaz bu sayede selefi iPhone 16 Pro Max’i geride bıraktı.

Daha önce yalnızca iPad’e özel olan, yeniden tasarlanan Center Stage özelliği artık aramalar ve kayıtlar sırasında dinamik yüz takibine olanak tanıyor. Böylelikle hareket halindeyken bile çerçevenin sabit kalmasına imkan sağlıyor.

Öte yandan incelemelerde, bazı sahnelerde kare kare keskinlik değişimleri ve ani beyaz dengesi kaymaları olduğunu belirtildi. Özellikle de serbest elle çekilen videolarda sabitlemenin etkili olduğu görüldü.