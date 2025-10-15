M5 Apple Vision Pro selefinden daha ucuz fiyatıyla piyasaya çıktı

Apple, M5 çipli yeni nesil Vision Pro'yu piyasaya sundu.

22 Ekim'de belirli ülkelerde satışa çıkacak cihaz, Türkiye pazarına ilk etapta gelmeyecek.

3 bin 499 dolar fiyat etiketine sahip olan ürün, selefinden daha ucuza satılıyor.

Apple, üst düzey M5 çipiyle desteklenen ve daha konforlu çift kayışlı dokuma kafa bandına sahip Apple Vision Pro cihazının geliştirilmiş bir versiyonunu tanıttı.

Söz konusu modelin Vision Pro 2 olmadığını da vurgulamakta fayda var. Yine de cihaz performans, ekran işleme ve pil ömrü gibi konularda selefinden daha başarılı bir performans sergiliyor. visionOS 26 işletim sistemiyle yenilikçi mekansal deneyimler vaat eden ürün, aynı zamanda daha güçlü Apple Intelligence yapay zeka desteğine ev sahipliği yapıyor.

M5 Apple Vision Pro özellikleri

Üçüncü nesil 3nm teknolojisi üzerine inşa edilen M5 çipi, üstün çok iş parçacıklı performans için 10 çekirdekli bir CPU’ya sahip. Bu da uygulama yükleme sürelerini azaltıyor ve web taramasını iyileştiriyor. 10 çekirdekli GPU’su, yakında çıkacak olan Control gibi oyunlarda gerçekçi aydınlatma ve gölgeler sağlayan donanım hızlandırmalı ışın izleme ve örgü gölgelendirmeyi destekliyor.

Ekran, daha keskin metinler ve ayrıntılı görseller için mikro OLED panellerde %10 daha fazla piksel sunuyor. Geçiş ve Mac Sanal Ekranında hareket bulanıklığını en aza indirmek için 120 Hz’e kadar yenileme hızları sunuyor. 12 kamera, beş sensör ve altı mikrofon arasında 12 ms giriş-görüntüleme gecikmesi için özel R1 çipiyle birleştiğinde dünyanın gerçek zamanlı takibini sağlıyor.

Pil ömrü, uzun oturumlar için harici güçle genel kullanımda 2,5 saate ya da video oynatmada 3 saate kadar uzuyor. 16 çekirdekli Neural Engine, Personas gibi sistem özellikleri için AI görevlerini yüzde 50’ye kadar ve üçüncü taraf uygulamalar için 2 kata kadar hızlandırıyor.

Yeni çift kayışlı dokuma kafa bandı daha rahat bir uyum sunuyor. Nefes alabilirlik ve esneklik için çift nervürlü yapıya sahip tek parça 3D dokuma üst ve alt kayışlar kullanıyor. Alt kayıştaki tungsten ekler denge için bir denge ağırlığı sağlarken, çift işlevli ayar kadranı hassas ayarlamalar yapmanıza olanak tanıyor.

visionOS 26, widget’ları fiziksel mekanlara entegre ediyor. Daha doğal bir FaceTime deneyimi için Personas’ı geliştiriyor ve mekansal fotoğraf sahneleri için üretken yapay zeka kullanıyor. Canon, Insta360 ve GoPro kameralardan 180/360 derece ve geniş alan videolarını destekliyor. Tasarım için HomeByMe, moda için Balenciaga ve Epic Earth gibi keşifler için 3 binden fazla visionOS uygulaması bulunuyor.

Apple’ın Dünya Çapında Ürün Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Borchers şunları söyledi:

“M5’in çığır açan performansı, daha yüksek hızlar, daha keskin ayrıntılar ve daha uzun pil ömrü sunarak uzamsal hesaplamada yeni bir standart belirliyor. Çift örgülü kafa bandı, visionOS 26’nın yenilikleri ve Apple’ın macera, belgesel, müzik ve spor alanlarındaki sürükleyici deneyimleriyle bir araya geldiğinde, her zamankinden daha güçlü ve büyülü bir deneyim sunuyor.”

M5 Apple Vision Pro fiyatı

Apple’ın yeni karma gerçeklik başlığı ilk olarak ABD, Çin ve Almanya gibi belirli ülkelerde satışa çıkacak. 22 Ekim’den itibaren raflara gelmesi beklenen ürün 3 bin 499 dolar fiyat etiketiyle sunulacak.

Son olarak Apple tarafından bugün tanıtılan diğer ürünler olan M5 MacBook Pro ve M5 iPad Pro modeli ile ilgili detaylara da göz atabilirsiniz.