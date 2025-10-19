Menüyü Kapat
    ABD Darphanesi, Apple kurucusu Steve Jobs anısına hatıra parası basacak

    ABD Darphanesi, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'u 2026 yılında çıkacak özel 1 dolarlık madeni paranın üzerine taşıyacağını duyurdu.
    • ABD Darphanesi, 2026'da Steve Jobs anısına özel bir hatıra parası basacağını duyurdu.
    • 1 dolarlık bu madeni para, "Amerikan İnovasyonu" serisi kapsamında çıkacak.
    • Jobs, hatıra parasında genç bir portreyle Kaliforniya manzarası önünde otururken tasvir ediliyor.
    • Paranın üzerinde ayrıca Jobs'un ünlü sloganı olan "Make Something Wonderful" (Harika Bir Şey Yarat) yazısına yer verilecek.

    Apple’ın kurucusu Steve Jobs, Amerika Birleşik Devletleri Darphanesi tarafından benzersiz bir şekilde onurlandırılacak. Teknoloji sektörünün en büyük liderlerinden biri olarak kabul edilen vizyoner ismin mirası, ABD’de basılacak hatıra parası ile ölümsüzleştirilecek.

    Önümüzdeki yıl basılması planlanan 1 dolarlık madeni paralar, Steve Jobs’un yaratıcı ruhunu ön planda tutacak. Aynı zamanda Jobs’un hayat felsefesi olan “Make Something Wonderful” sloganına da yer verilecek.

    Jobs’un madeni parası “Amerikan İnovasyonunun” sembolü olacak

    Amerika Birleşik Devletleri Darphanesi, 2026 yılında Steve Jobs’u anma amaçlı 1 dolarlık bir madeni parayla onurlandıracak. Apple’ın kurucu ortağı, ülkenin önemli şahsiyetlerini ve icatlarını kutlamak için 2018’de başlatılan “Amerikan İnovasyonu” programına katılacak.

    Elana Hagler tarafından yaratılan ve Phebe Hemphill tarafından heykeltraş edilen madeni paranın tasarımı, tepeler ve meşe ağaçlarıyla çevrili bir Kaliforniya manzarasında oturan genç Steve Jobs’ı tasvir ediyor.

    Steve Jobs hatıra parası
    Steve Jobs ve Cray-1 Supercomputer anısına basılacak hatıra paraları

    Bu manzara, Apple’ın doğum yeri ve küresel inovasyonun sembolü olan Kaliforniya ile olan derin bağını çağrıştırıyor. Hatıra parasında simgelenen Steve Jobs’un düşünceli ifadesi, tüm kariyerine rehberlik eden yaratıcılığını yansıtıyor.

    Madeni paranın üzerinde “Amerika Birleşik Devletleri“, “Kaliforniya“, “Steve Jobs” yazıları ve “Make Something Wonderful” sloganı yer alacak. Jobs’un ikonik bir ifadesi; güzellik, fayda ve duyguyu bir araya getiren ürünler yaratmaya odaklanıyor.

    Daha önce de benzer şekillerde onurlandırılmıştı

    Steve Jobs daha önce de çeşitli şekillerde onurlandırılmıştı. Jobs’un hayatını kaybetmesinden sonra ABD’de onun şerefine özel pullar basılmıştı.

    Benzer bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Posta Servisi (USPS) de daha önce mucitler ve bilim insanlarını onurlandırdıkları seride Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in pullarını çıkarmıştı.

    Bunun yanı sıra Steve Jobs’un Macaristan ve Sırbistan’da heykelleri bulunuyor. Aynı zamanda isminin binalara, caddelere ve hatta üniversitelere verildiğini de eklemekte fayda var.

    Jobs’un dışında üç isim daha onurlandırılacak

    Steve Jobs’un yanı sıra 2026 yılında üç tema daha kutlanacak: Cray-1 Supercomputer (Wisconsin), ziraat mühendisi Dr. Norman Borlaug (Iowa) ve Mobile Refrigeration (Minnesota).

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

