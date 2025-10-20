Android 16 tabanlı Realme UI 7’nin dağıtım takvimi duyuruldu

Realme, Android 16 tabanlı Realme UI 7'nin dağıtım takvimini duyurdu.

Kasım 2025'te başlayacak güncelleme ilk olarak GT7, GT6, GT5 Pro ve Neo 7 serileri gibi üst düzey cihazlara sunulacak.

Bu dağıtım takvimi şu anda Çin'e özel olsa da global pazardaki kullanıcıların da 2026'nın ilk çeyreğine kadar güncellemeye ulaşması bekleniyor.

Realme’nin yeni kullanıcı arayüzü çok yakında kararlı sürümüyle karşımıza çıkacak. Android 16 işletim sistemini temel alan yeni Realme UI 7 arayüzü Kasım ayından itibaren kademeli olarak cihazlara dağıtılmaya başlanacak. Dağıtım takvimi yıl sonuna doğru ve yeni yılın ilk ayında daha fazla cihazı kapsayacak şekilde genişleyecek.

Gizmochina’ya göre son olarak Çinli şirket, güncellemenin ilk olarak hangi cihazlara geleceğine dair detaylı bir liste paylaştı. Siz de bu listeye göz atarak, telefonunuzun Android 16 temelli yeni güncellemeye ne zaman kavuşacağını öğrenebilirsiniz.

Realme UI 7 dağıtımı Kasım ayında başlıyor

Merakla beklenen Realme UI 7.0 güncellemesi Kasım ayında Çin’de yayınlanmaya başlayacak. Yazılım, özellikle de GT7, GT6 ve GT5 aileleri (yalnızca Pro) ve Neo 7 ailesini ön planda tutarak GT ile Neo serilerine odaklanacak.

Aralık ayında GT5 ailesindeki diğer cihazlar, Neo 7x ve Realme 14 serisi yeni güncellemeden faydalanacak. Gelecek yılın Ocak ayında ise GT Neo 5, Realme 12, 13 ve 15 serileri ile V60 ve V70 serilerindeki cihazlar da yeni yazılımdan yararlanmaya başlayabilecek.

Kasım 2025

Realme GT7 Pro

Realme GT7 Pro Racing Edition

Realme GT7 Aston Martin F1 Limited Edition

Realme GT7

Realme Neo7

Realme Neo7 Turbo

Realme Neo7 SE

Realme GT5 Pro

Realme GT6

Realme GT Neo6

Realme GT Neo6 SE

Aralık 2025

Realme GT5 240W

Realme GT5

Realme Neo7x

Realme 14 Pro+

Realme 14 Pro

Realme 14

Ocak 2026

Realme GT Neo5 240W

Realme GT Neo5

Realme GT Neo5 SE

Realme 15 Pro

Realme 15

Realme 15T

Realme 13 Pro Supreme Edition

Realme 13 Pro+

Realme 13 Pro

Realme 13

Realme 12 Pro Supreme Edition

Realme 12 Pro+

Realme 12 Pro

Realme 12

Realme 12x

Realme V70s

Realme V70

Realme V60 Pro

Realme V60s

Realme V60

Global sürüm için açıklama yakında gelecek

Yukarıda yer alan liste, Çin pazarına odaklı bir takvim planlaması olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye de dahil olmak üzere global pazardaki modellerin bu güncellemeye ulaşması biraz daha zaman alacak.

Muhtemelen önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde dünya genelindeki kullanıcıların büyük bir bölümü Realme UI 7’de uygulanan yeni özelliklerden de faydalanabilecek. Fakat şimdilik küresel takvim planlaması bilinmiyor.

Realme’nin yakın zamanda Android 16 tabanlı Realme UI 7 alacak cihazların global takvimini açıklaması bekleniyor.