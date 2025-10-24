Elon Musk, iPhone 18 Pro’ya 5G uydu bağlantısı sağlamak istiyor

2026'da gelecek iPhone 18 Pro'nun tam teşekküllü 5G uydu internet bağlantısını desteklemesi bekleniyor.

Bu teknolojiyle birlikte kullanıcıların hücresel veya Wi-Fi kapsama alanı olmayan yerlerde bile hızlı internete erişmesini sağlayarak kule bağımlılığı ortadan kaldırılacak.

Apple'ın bu iddialı özelliği hayata geçirmek için Starlink ağına sahip SpaceX ile görüştüğü vurgulanıyor.

Teknoloji devi Apple, önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen iPhone 18 Pro modeline 5G uydu interneti için tam destek getirmeyi planlıyor. Bu önemli hamle, cihazların karasal baz istasyonlarına ihtiyaç duymadan 5G ağlarına erişmesine olanak tanıyacak. Hücresel veya Wi-Fi kapsama alanı olmayan bölgelerde bile internet erişimini garanti altına alacak.

The Information’a göre bu teknolojiyi ilk alan cihazlar 2026’nın premium modelleri olacak. Yani söz konusu ürünlerin iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone olacağı vurgulanıyor.

Şu anda akıllı telefonlara doğrudan uydu üzerinden 5G internet sunan bir servis bulunmuyor. iPhone 14 ve üzeri cihazlarda çalışan uydu servisleri Globalstar ağını kullanıyor. Fakat yalnızca Acil SOS, Find My, sınırlı mesajlaşma ve yol yardımı için hizmet alınabiliyor.

Benzer bir şekilde SpaceX’in Starlink ağına dayanan T-Mobile’ın “T-Satellite” hizmeti, internet veri erişimi olmaksızın yalnızca kısa mesajlaşma ile sınırlı durumda. Fakat nihayet amiral gemisi iPhone’ların doğrudan 5G uydu internetine erişebileceğini öne sürülüyor.

Apple ile Elon Musk, Starlink için masada

Söylentilere göre Apple ile Elon Musk’ın SpaceX şirketi arasındaki bu potansiyel anlaşma, iki şirket arasındaki tarihsel olarak inişli çıkışlı ilişkiye rağmen tekrar masaya yatırılabilir.

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse, milyarder iş insanı Elon Musk daha geçtiğimiz aylarda OpenAI’ye App Store’da kayırmacılık yaptıkları iddiasıyla dava tehdidinde bulunmuştu.

Fakat yine de kaynaklar, SpaceX’in Apple’ın mevcut uydu yeteneklerinde kullandığı radyo spektrumunu desteklediğini belirtiyor.

Ayrıca MacRumors’a göre Globalstar CEO’su Jay Monroe’nun şirketi satmayı görüştüğü iddia ediliyor. Son üç aylık raporunda Apple gibi önemli bir müşteriyi kaybetmenin şirketin mali durumu üzerinde “olumsuz bir etki” yaratacağı konusunda uyarıda bulunulduğu belirtiliyor.

Apple’ın 2026 yılına kadar 5G uydu internetini tam olarak destekleme niyeti, aynı zamanda ağ kapasitesinin genişletilmesi anlamına geliyor. Elon Musk’ın SpaceX’inin Starlink’i iPhone’lar için bunu sağlayabilir.

Son olarak iPhone 18 serisi ile ilgili ortaya çıkan son raporlar, A20 çipinin (2 nm) yüksek maliyetleri nedeniyle daha yüksek fiyatlarla raflara gelebileceğine işaret ediyor.