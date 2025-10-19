RTÜK Başkanı sokak röportajlarına sert çıktı: “Tüm yetkileri kullanacağız”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sokak röportajlarını hedef alarak sert sözler söyledi.

Bazı sokak röportajlarında sistematik bir biçimde Türkiye'de "her şeyin kötüye gittiği" yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Şahin, umutsuzluk ve ayrışma yaratan bu içeriklere karşı tüm yasal yetkilerin kullanılacağını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin sokak röportajları ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Şahin’in açıklamasına göre bazı sokak röportajlarının bilinçli bir şekilde toplumda “umutsuzluk” ve “ayrışma” yarattığını savundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den sokak röportajlarına uyarı

Bu tür yayınların önüne geçilmesi gerektiğini öne süren Şahin, bununla alakalı tüm yasal yetkileri kullanacaklarını da sözlerine ekledi.

RTÜK Başkanı, daha önce de uyarılan sokak röportajlarının toplumda umutsuzluk ve ayrışmaya sebep olduğunu ileri sürerek toplumu karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsaade etmeyeceklerini bildirdi. Aynı zamanda yasal yetkilerinin kullanılacağını da ekledi:

“RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz.”

Kamuoyuna duyurulur! Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile “her şeyin kötüye gittiği” yönünde algı… pic.twitter.com/6eSEXtPZi5 — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) October 18, 2025

RTÜK, “her şey kötüye gidiyor” algısının önüne geçeceğini bildirdi

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan araştırmalara göre “sokak röportajları” içeriklerinde ciddi bir artış yaşandı. Bu yayınların sistematik olarak topluma “her şeyin kötüye gittiği” yönünde bir algı oluşturulmaya çalıştığını ifade etti:

“Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile ‘her şeyin kötüye gittiği’ yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir.”

“Sokak röportajları halkın umutlarını zedeliyor”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin aynı zamanda belirli kesimlerin duygularını istismar eden ve aynı zamanda “halkın umutlarını zedeleyen” bu tarz yayınların medya etiği ve ifade özgürlüğü sınırlarına aykırı olduğunu belirtti:

“Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır. Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir. RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz.”

RTÜK Üyesi Tuncay Keser’den cevap geldi

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, Şahin’in paylaşımına şu tepkiyi gösterdi:

“RTÜK Başkanı’na göre Türkiye’de herşey ”tıkırında”… Sokağın sesine, eleştiriye ise ceza tehdidi… RTÜK’ün görevi sokağın sesini kısmak, eleştirileri susturmak değil, ifade özgürlüğü ve düşünce çeşitliliğini sağlamaktır. Radyo, tv, youtube, sokak fark etmez; millet her yerde konuşabilmeli… Demokrasi ve ifade özgürlüğünün gereği budur. “Yok” denilerek gerçeklerden kaçılamaz… Bir kez daha hatırlatalım: Gazetecilik halkla ilişkiler faaliyeti değildir…”

RTÜK Başkanı'na göre Türkiye'de herşey ''tıkırında"… Sokağın sesine, eleştiriye ise ceza tehdidi… RTÜK'ün görevi sokağın sesini kısmak, eleştirileri susturmak değil, ifade özgürlüğü ve düşünce çeşitliliğini sağlamaktır. Radyo, tv, youtube, sokak fark etmez; millet her… https://t.co/dr1vny7G0B — Tuncay Keser (@tuncayksr) October 18, 2025

Son olarak geçtiğimiz haftalarda sokak röportajları ile adından söz ettiren Sokak Kedisi (Ebru Uzun Oruç) gözaltına alındığını ve sonrasında serbest bırakıldığını hatırlatmakta fayda var.

Ayrıca RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin geçen yıl da sokak röportajları ile ilgili bir düzenlemenin yolda olduğunu söylemişti.